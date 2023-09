Krabbenbrötchen vor dem Aus? Fischer stecken in tiefer Krise – harsche Kritik an Tierschützern

Krabben, die in Nord- und Ostsee gefangen werden, bilden die Grundlage für viele Fischererbetriebe in Deutschland. © Jens Büttner/dpa

Die deutsche Fischerei steckt in der Krise. Steigende Kosten und Zurückhaltung bei den Kunden setzen ihr zu. EU-Pläne bedrohen zudem die Krabbenfischer.

Erfurt/Cuxhaven – Die Berufsfischer an der Ost- und Nordsee befinden sich in einer zunehmenden Krise, so der Deutsche Fischerei-Verband. Diese werde durch steigende Kosten und eine abnehmende Kaufbereitschaft verschlimmert. Gero Hocker, Präsident des Verbandes, berichtete am Dienstag, 12. September, dass die Treibstoffpreise für Kutter und Schiffe um weitere 20 Prozent gestiegen sind. Anlass für sein Statement gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) war der Deutsche Fischereitag in Erfurt.

Trotz einer Unterstützung von zehn Millionen Euro durch den Bund bleibt die Situation angespannt. Hocker merkte an: „Das ist allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“

Fischerei in Deutschland sieht sich mehreren Problemen gegenüber

Die Kosten für Ausrüstung, Material und Reparaturen sind ebenfalls gestiegen, so Hocker. Die Binnenfischerei und Aquakultur-Betriebe, die unter der Zuständigkeit der Länder fallen, leiden ebenfalls unter den erhöhten Kosten. Hinzu kommt eine Kaufzurückhaltung, insbesondere bei teuren Produkten. Der Alaska-Seelachs ist mittlerweile beliebter als der traditionelle Lachs. Trotzdem hat Hocker festgestellt, dass die Fischbestände in der Nord- und Ostsee gewachsen sind. Zudem tragen die meisten Produkte aus der deutschen Fischerei das MSC-Nachhaltigkeitszertifikat.

Der Verkauf von Nordseekrabben ist in den letzten zwei Jahren um 40 Prozent gesunken, so Dirk Sander, Vizepräsident des Verbandes. „Die Situation der Küstenfischer ist im Moment sehr schwierig, es gibt etliche Insolvenzen.“ Sander sprach sich gegen EU-Pläne aus, die Grundschleppnetzfischerei bis 2030 zu verbieten. Sander warnte, dass dies das Ende der Krabbenfischerei in der Nordsee, die Grundlage nicht nur für hiesige Krabbenbrötchen, bedeuten würde.

„Schutz der Artenvielfalt darf nicht an der Wasseroberfläche aufhören“

Der Verband äußerte sich kritisch über den Schutzstatus und die Ausbreitung von Fischfressern wie Kormoranen, Ottern und Kegelrobben. „Wir haben die teilweise absurde Situation, dass in der Ostsee inzwischen mehr Dorsche von Kormoranen gefressen als von Berufsfischern gefangen werden“, so Hocker. Er fügte hinzu, dass in der Ostsee mittlerweile mehr als 35.000 Kegelrobben leben, die täglich fünf bis zehn Kilogramm Fisch verzehren. Hocker forderte ein Quotenmanagement für Kormorane und Co, um die Fischbestände zu schützen. „Der Schutz der Artenvielfalt darf nicht an der Wasseroberfläche aufhören“, forderte er.

Hocker wies darauf hin, dass Nichtregierungsorganisationen (NGOs) manchmal problematisch agieren. Ihrer Meinung nach konzentrieren sie sich zu oft auf Arten, die sich wahrscheinlich besser fürs Spendensammeln eignen als Tiere, die unter Wasser leben und Schuppen und glasige Augen haben. Dabei hat beispielsweise die Heringsfischerei an der Nordseeküste eine lange und wohl gepflegte Tradition.

Deutscher Fischerei-Verband vertritt bis zu einer Million Fischer und Angler

Der Deutsche Fischerei-Verband vertritt die Interessen von bis zu einer Million organisierter Fischer und Angler aus allen Bereichen der deutschen Fischerei. Laut Verband betrug der Umsatz der Fangwirtschaft in der Meeresfischerei 2022 187 Millionen Euro. Die Einnahmen aus der Binnenfischerei und Fischzucht werden auf etwa 100 Millionen Euro geschätzt. In Deutschland sind etwa 6000 Menschen in der Fisch- und Meeresfrüchteproduktion tätig. Weitere 15.000 bis 20.000 Arbeitskräfte sind von der einheimischen Produktion abhängig.

Hinweis: Dieser dpa-Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.