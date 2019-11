Drogenschmuggler hält sich für ganz besonders clever

Bundespolizisten haben einen 24-jährigen Drogenschmuggler an der deutsch-niederländischen Grenze erwischt. Der Mann dachte, er wäre bei seiner Tat ganz besonders clever, doch der Schuss ging nach hinten los.

Kloster Bardel - Ein 24-Jähriger war Donnerstagabend gegen 20 Uhr als Beifahrer eines Autos bei „Kloster Bardel“ aus den Niederlanden nach Deutschland unterwegs. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde das Auto von einer Streife der Bundespolizei angehalten und kontrolliert.

Da auf dem ersten Blick alles in Ordnung war, durfte das Pärchen weiterfahren, teilte die Bundespolizei mit. Als die Beamten wieder in ihr Dienstauto steigen wollten, bemerkten sie nur wenige Meter weiter einen Beutel mit Marihuana am Fahrbahnrand liegen.

24-Jähriger schmuggel 87 Gramm Marihuana

Die Bundespolizisten hegten den Verdacht, dass die Drogen im Schutz der Dunkelheit unbemerkt aus dem zuvor kontrollierten Auto geworfen wurden. Darum beobachteten sie den Ort vorerst weiterhin.

Kurze Zeit später kehrte das zuvor kontrollierte Auto tatsächlich zurück und sammelte den Beutel mit rund 87 Gramm (brutto) Marihuana wieder ein. Die Drogen gehörten offenbar dem 24-jährigen Beifahrer. Er wurde zunächst festgenommen, wurde aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die abschließenden Ermittlungen in dem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.