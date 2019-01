Zollbeamter entdeckt Marihuana im Briefkasten

Delmenhorst - Weil er eine Zahlungsaufforderung nicht in einen Briefkasten stecken konnte, wurde ein Zollbeamter in Delmenhorst neugierig und entdeckte den Grund dafür: eine Tüte voller Drogen, die den Behälter ausfüllte.

So etwas sei dem Vollziehungsbeamten des Hauptzollamts Osnabrück in seinen mehr als zwanzig Dienstjahren noch nicht passiert, heißt es in einer Meldung des Hauptzillamts Osnabrück.

Am Dienstag, 8. Januar, hatte der Zöllner den mit Marihuana gefüllten Gefrierbeutel in dem Hausbriefkasten gefunden. Er alarmierte sofort die Polizeiinspektion Delmenhorst, heißt es weiter. Nach Eintreffen am Fundort beschlagnahmten die Polizisten die 90 Gramm Marihuana und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handelstreibens in nicht geringer Menge von Betäubungsmitteln gegen den Besitzer des Wohnungsbriefkastens ein.

Im Anschluss durchsuchten die Beamten die Wohnung des Beschuldigten. Die weiteren Ermittlungen dauerten am Montag noch an.

