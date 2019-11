Versuchtes Tötungsdelikt: Mann sticht mit Messer auf Ehefrau ein

Zeugen greifen ein

+ © Günther Richter Ein Beziehungsstreit ist am Mittwoch in einer Bäckerei in Delmenhorst eskaliert. © Günther Richter

Ein getrennt lebendes Ehepaar ist am Mittwochmorgen in einer Bäckerei in Delmenhorst in einen Streit geraten. Der Ehemann stach mit einem Messer auf seine Frau ein und verletzte sie schwer.