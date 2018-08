Keine gute Idee: Mann fährt auf Drogen zur Polizeiwache

Ahlhorn - Nicht zu Ende gedacht hat ein Mann, der am Montag bei der Autobahnpolizei Ahlhorn vorstellig wurde. Er hatte die Beamten mit seinem Wagen aufgesucht, obwohl er zu dem Zeitpunkt von Amphetaminen berauscht war.

Der 38-jähriger Mann erschien gegen 14 Uhr mit einem Fiat bei der Dienststelle der Autobahnpolizei, heißt es in einer Meldung der Polizei. Er wollte Gegenstände abgeben, die sich in einem Fahrzeug befanden, das am vergangenen Samstag auf der A28 einen technischen Defekt hatte, heißt es.

Bei dem Gespräch mit dem Mann stellten die Beamten der Autobahnpolizei körperliche Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung durch Rauschmittel hindeuteten. Ein durchgeführter Test habe den Verdacht erhärtet und zeigte eine Beeinflussung durch Amphetamine an.

Gegen den 38-Jährigen wurde daraufhin ein Bußgeldverfahren eingeleitet, ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Rückfahrt von der Dienststelle durfte er nicht selber antreten, heißt in ein der Meldung der Polizei abschließend.

