Mann öffnet vor Kindern in Delmenhorst seine Hose und verfolgt sie

Delmenhorst - In einem schockierenden Fall sucht die Polizei Delmenhorst nach einem Mann, der sich vor jungen Mädchen entblößt haben soll.

Stadt Delmenhorst: Exhibitionist entblößt sich vor jungen Mädchen

Nach Angaben der Polizei hielten sich die beiden sieben- und elfjährigen Mädchen aus Delmenhorst hielten sich zwischen 19.05 und 19.15 Uhr in einer Grünanlage bzw. auf einem Verbindungsweg an der Welse auf.

Delmenhorst: Mann folgt Mädchen mit geöffneter Hose

Die Elfjährige konnte dann in einiger Entfernung einen Mann erkennen, der in Richtung der Kinder schaute und seine Hose öffnete. Als sich die Mädchen wegdrehten und sich vom Mann entfernten,folgte er ihnen mit heruntergelassener Hose. Dabei setzte er sich sogar entblößt auf ein Fahrrad. Erst als das elfjährige Mädchen per Handy um Hilfe rief, flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Stedinger Straße.

Polizei Delmenhorst sucht Exhibitionisten

Der Mann wurde von den Mädchen gut beschrieben:

- ca. 30 bis 40 Jahre alt

- 180 bis 185 cm groß

- schlanke Statur

- kurze, braune Haare, leicht nach oben gestylt

- helle Hautfarbe

- hellblaues T-Shirt

- schwarze Hose

- schwarzes Fahrrad

Wer den Mann im Bereich des Supermarktes in der Stedinger Straße oder zuvor in den Grünanlagen gesehen hat und Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (861189).