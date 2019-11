Schuppen brennt in Delmenhorst: Zwei Obdachlose schwer verletzt

Lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten

Dichter Rauch quellt in der Nacht zu Sonntag bei einem Schuppenbrand durch die Innenstadt in Delmenhorst. Zwei Obdachlose werden schwer verletzt - einer schwebt in Lebensgefahr.