Unbekannte setzen elf Katzen in Kartons aus

Die Katzen saßen in den Kartons.

Elf Katzen sind in mehreren Kartons in Delmenhorst ausgesetzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Delmenhorst - Passanten fanden am Mittwoch gegen 23.55 Uhr mehrere Kartons an der Westfalenstraße in Delmenhorst. Sie standen auf einer Grünfläche vor einem Mehrfamilienhaus-Komplex. Wegen Kratzgeräuschen meldeten die Passanten den Fund bei der Polizei.

Die Beamten öffneten die sechs mit Luftlöchern versehenen Kartons, darin saßen elf ausgewachsene, gepflegte Hauskatzen. Die Tiere wurden ins Tierheim gebracht, teilt die Polizei mit.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, die die Katzen offenbar ausgesetzt hat, oder verdächtige Fahrzeuge zwischen 23 und 0 Uhr beobachtet haben, melden sich bei der Polizei Delmenhorst unter Telefon 04221/1559-0.