Bei Einbrüchen haben es Diebe ja meistens auf Schmuck, Geld oder sonstige Wertgegenstände abgesehen. In Delmenhorst machte sich der Täter allerdings über einen Obstteller her.

Delmenhorst - Ein unbekannter Täter hebelte in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 2.30 Uhr, ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Reihenhauses an der Blumenthaler Straße in Delmenhorst auf. Er durchsuchte mehrere Räume im Haus, teilt die Polizei mit.

Als der Eigentümer nach Hause kam, stellte er fest, dass Bananen von einem Obstteller geklaut wurden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen in Tatortnähe machen können, melden sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0.

Rubriklistenbild: © dpa