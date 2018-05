Ehrenmeisterbrief für Friseur Seidl

Handwerker setzen auf bewährten Vorstand

+ © Richter Der Vorstand der Kreishandwerkerschaft: Wilhelm Haferkamp, Martin Wessels, Geschäftsführer Hartmut Günnemann, Britta Franke, Uwe Kliemsch und Jörg Kruse (von links). © Richter

Delmenhorst - Eine der höchsten Auszeichnungen des oldenburgischen Handwerks, den „Ehrenmeisterbrief“, durfte am Donnerstagabend der Delmenhorster Friseurmeister Manfred Seidl entgegennehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kreishandwerkerschaft war für Wahlen im Haus des Handwerks in Delmenhorst zusammenkommen und zeichnete Seidl in diesem Rahmen für sein mehr als drei Jahrzehnte andauerndes ehrenamtliches Engagement aus. Es ist nicht die erste Ehrung, die der Handwerksvertreter erhalten hat: Für seinen Einsatz für das Friseurhandwerk ist Seidl im Jahr 2000 mit der Ehrennadel „Goldene Locke“ vom Landesinnungsverband bedacht worden.