Dosenbier für durstige Deichbrand-Besucher beim Festival 2023: Kult-Tankstelle kauft Riesen-Vorrat

Von: Lia Stoike

Das Festival-Dorf Wandhöden bereitet sich auf durstige Deichbrand-Besucher vor. Tankstellenwart Holger Schmidt kaufte einen Riesen-Vorrat Dosenbier.

Niedersachsen/Nordholz – Der Countdown läuft: Nur noch wenige Tage trennen Festival-Besucher vom Deichbrand 2023 in Niedersachsen. Nicht nur der Aufbau auf dem Gelände des Seeflughafens Nordholz hat begonnen, auch der unmittelbar angrenzende Festival-Ort Wanhöden bereitet sich auf Besucher-Massen vor. So auch Tankstellenwart Holger Schmidt.

Tanktstellenwart kauft Riesen-Vorrat Dosenbier für durstige Deichbrand-Besucher beim Festival 2023

In diesem Jahr hat sich der Tankstellenwart aus der Erfahrung heraus mit einem Riesen-Vorrat Dosenbier eingedeckt. „Viele Dosen Bier, es ist eine große Menge“, sagt Schmidt gegenüber kreiszeitung.de. Die genaue Menge bleibt allerdings sein Geheimnis. Seine Tankstelle hat Kultstatus unter den Deichbrand-Festival-Kennern: Bratwurst, Bier oder Burger – es gibt wahrscheinlich nichts, was Holger Schmidt seinen Gästen nicht bietet. Schon im vergangenen Jahr warb ein Schild vor seiner Tankstelle mit der Aufschrift: „Alkohol, Apfelsaft – alles was ihr braucht“. Musik-Freunde, die das Deichbrand-Festival 2023 besuchen, wissen das zu schätzen.

„Es kommen immer die gleichen Leute zu mir“, sagt Holger Schmidt. Meist sind es Besucher des Deichbrand-Festivals, die er bereits kennt. Vor allem Freunde und Bekannte aus den umliegenden Nachbarorten. Sorge, dass sich im Sortiment der Tankstelle etwas ändert, müssen Besucher des Deichbrand-Festivals 2023 nicht haben.

Deichbrand 2023 ohne Dosenbier? Das ist schier unmöglich. Deshalb deckte sich ein Tankstellenwart im Festival-Ort ordentlich ein. (Symbolbild) © dpa/Sebastian Willnow

„Nur die Musik ändert sich manchmal“, sagt Schmidt. Von Apache 207 bis Schlager sei alles dabei, je nachdem, wie alt seine Kundschaft ist. „Wenn ältere Leute kommen, tanzen sie auch mal“, so Schmidt.