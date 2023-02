Das ganze Wochenende: Autobahn A1 bei Bremen teilweise voll gesperrt

Von: Johannes Nuß

Teilen

Aufgrund von Bauarbeiten muss die Autobahn A1 zwischen Bramsche und Holdorf voll gesperrt werden. Auch in Bremen wird ein Autobahnzugbringer stundenlang gesperrt. © Jan Woitas/dpa/Symbol

Aufgrund von Bauarbeiten muss die Autobahn A1 zwischen Bramsche und Holdorf voll gesperrt werden. Auch in Bremen wird ein Autobahnzugbringer stundenlang gesperrt.

Bremen/Osnabrück – Auf der Autobahn A1 in Bremen und umzu kommt es am gesamten Wochenende, Samstag und Sonntag, 18. und 19. Februar, zu Behinderungen und Vollsperrungen. Zunächst ist seit Samstagmorgen um 8:00 in Bremen stadtauswärts die Autobahnauffahrt Bremen-Hemeling voll gesperrt. Wie es heißt, wird eine Schilderanlage erneuert. Diese sei bei einem Unfall beschädigt worden, berichtet buten un binnen.

Autobahn A1 zwischen Bramsche und Holdorf vollgesperrt – Auch Bremen-Hemelingen ist dicht

Aber auch im weiteren Verlauf der Autobahn A1 muss mit Einschränkungen und Behinderungen über das komplette Wochenende gerechnet werden – besonders im Bereich Osnabrück. So wird ab Samstagabend die Autobahn zwischen den Abfahrten Brahmsche und Holdorf voollständig gesperrt, um dort von einem Fachbetrieb Fahrbahnschäden reparieren zu lassen.

Wie es heißt, ist die Sperrung bei Osnabrück zunächst bis Sonntagvormittag geplant. Laut einer Mitteilung der Betreibergesellschaft der Autobahn sei eine Umleitung vor Ort ausgeschildert. (jon)