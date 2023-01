Dachstuhlbrand in Vechta – Feuerwehr im Großeinsatz

Von: Dierk Rohdenburg, Bona Hyun

In Visbek standen Teile eines Wohnhauses in Brand. © 261News

Ein Wohnhaus stand in der Gemeinde Visbek zum Teil in Flammen. Als Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer auf den Dachstuhl übergegangen.

Visbek – Großeinsatz der Feuerwehr: In den frühen Morgenstunden brannte es in einer Wohnsiedlung bei Visbek in Vechta. Der Außenbereich eines Wohnhauses stand bereits in Vollbrand. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte das Feuer hatte bereits Teile des Dachstuhls in Brand gesetzt.

Dachstuhlbrand im Landkreis Vechta bei Visbek – Feuerwehr im Großeinsatz

Wie nonstopnews berichtet, wurden mehrere Feuerwehren aus der Umgebung zur Unterstützung nachgefordert, weil sich die Wasserversorgung als schwierig erwies. Über eine lange Wegestrecke konnte die, auch mit mehreren Tanklöschfahrzeugen, für den umfassenden Löschangriff sichergestellt werden. Dank des schnellen Einsatzes wurde ein ausgedehnter Dachstuhlbrand und der damit verbundene Vollbrand des Wohnhauses verhindert Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Weitere Blaulichtmeldungen aus dem Landkreis Vechta

Am Dienstag, 17. Januar, gegen 20.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Mann aus dem Vorraum eines Supermarktes in der Astruper Straße eine Kiste Bier und flüchtete zu Fuß und ließ sein Fahrrad zurück. Anschließend kehrte er zurück, um sein Fahrrad zu holen. Hierfür hatte er seine Kleidung gewechselt. Eine Mitarbeiterin erkannte ihn wieder, daraufhin floh er ohne Fahrrad.

Der Mann war 165 Zentimeter groß, hatte braune Haare und eine kräftige Statur. Sein Alter wurde auf Mitte 20 geschätzt. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke. Bei der Rückkehr trug er dann eine weiße Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter Telefon 04445/950470 entgegen.

Ein Feuer in Vechta erforderte zahlreiche Einsatzkräfte. Ein Müllberg stand in Flammen und konnte erst nach Stunden gelöscht werden. Unfalldrama auf der Straße: Ein Mann aus Vechta wird von einem Anhänger überrollt. Der 83-Jährige erlag seinen Verletzungen.