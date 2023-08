Gleich an mehreren Orten im Landkreis Cuxhaven belästigte ein Mann Kinder: Polizei klärt auf

„Mitschnacker“ fragt Jungen (11) in Cuxhaven nach Unterwäsche – Was Eltern wissen müssen

Von: Lia Stoike

In Cuxhaven geht ein „Mitschnacker“ um. Drei Jungen (11) wurden von ihm angesprochen, unter anderem nach Unterwäsche gefragt. Das müssen Eltern wissen.

Niedersachsen – Drei Jungen mussten am gestrigen Donnerstag, 24. August 2023, eine unheimliche Erfahrung machen: Sie wurden in der Nähe eines Spielplatzes an der Brahmsstraße, Cuxhaven, von einem Mann angesprochen. Nicht nur habe er nach Unterwäsche der drei Elfjährigen gefragt, er habe auch seine eigene Unterhose kurz gezeigt.

Mann fragt Jungen nach Unterwäsche: „Mitschnacker“ schlägt auch in Cuxhaven zu

Der Vorfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr. Als die Kinder sich daraufhin auf den Heimweg machten, verfolgte sie der Mann noch für einen Moment. Sofort informierten die Jungen ihre Eltern. Sie alarmierten die Polizei Cuxhaven. Die Person war vermutlich über alle Berge, als die Beamten eintragen. Sie konnten den Mann nicht mehr antreffen. Es handelt sich um einen sogenannten „Mitschnacker“ – eine Person, die Kinder aus sexuellen motiviertem Interesse anspricht, um sie zu überreden – mitzukommen. Solche Fälle häufen sich derzeit in der Region an der Nordseeküste.

„Mitschnacker“ geht in Cuxhaven um: So sieht der Mann aus, der Kinder nach Unterwäsche fragte

Ca. 20 bis 30 Jahre alt

Ca. 180 Zentimeter groß

Normale Statur mit leichtem Bauchansatz

Schwarze Brille

Rotes T-Shirt mit weißem Aufdruck

Lange blaue Jeans

Verwaschene Aussprache

Unterwegs mit einem schwarzen Fahrrad, vermutliches Sportfahrrad mit Stange

Erst vor wenigen Wochen, Anfang Juli, trieb ein „Mitschnacker“ im Landkreis Cuxhaven sein Unwesen und das gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Am Sonntagabend, 2. Juli 2023, und in den Wochen davor soll ein Mann in Hechthausen und auch Neuenkirchen immer wieder diverse Kinder angesprochen haben. Die Fälle wurden allerdings erst Tage später der Polizei gemeldet.



Das geht aus einer Pressemitteilung der Cuxhavener Polizei hervor. Auch in Otterndorf kam es am Montag, 3. Juli 2023, zu einer bedrohlichen Situation: Ein Mann hätte versucht einen 11-Jährigen in einen dunklen Wagen zu ziehen. „Der Junge konnte sich glücklicherweise losreißen“, so die Pressemitteilung. Könnte es einen Zusammenhang zu dem aktuellen Vorfall in Cuxhaven geben?

Gleich an mehreren Orten im Landkreis Cuxhaven belästigte ein Mann Kinder: Polizei klärt auf

Es sei unwahrscheinlich, dass diese Vorfälle mit dem aktuellen in Verbindung stehen, teilt Stephan Hertz, Pressesprecher der Polizei Cuxhaven, gegenüber kreiszeitung.de mit. „Wir wissen es aber nicht“, sagt Hertz. Eltern sollen jetzt Ruhe bewahren und ihre Kinder auf keinen Fall „vollkommen überwachsen“. Davon rät die Polizei grundsätzlich ab. „Ein gesundes Maß an Aufmerksamkeit ist immer angebracht“, sagt Hertz. Eltern sollten mit ihren Kindern reden, sie darüber aufklären, wie sie sich in solchen brenzligen Situationen verhalten können.

„Mitschnacker“ haben kürzlich an verschiedenen Orten im Landkreis Cuxhaven Kinder belästigt und sogar versucht, sie in das Auto zu ziehen. Die Cuxhavener Polizei klärt auf, was Eltern tun können. (Symbolbild) © Thomas Koehler/ photothek.net

Dies ist besonders wichtig, schon vor Beginn der Schulzeit, wie aus einer Information der Polizei hervorgeht. Kinder sollten „niemals bei Personen, die sie nicht kennen und von denen die Erziehungsberechtigten nicht ausdrücklich gesprochen haben, mitfahren“, heißt es. Zudem sollten Eltern auch auf etwaige „Lockmittel“, wie Spielen, Geld oder Süßigkeiten hinweisen. „Code-Wörter“ können hilfreich sein. Diese sollen nur die Kinder selbst und jene, die sie von der Schule abholen, kennen. Für eine Notsituation gilt, laut Polizei Cuxhaven: „Kinder sollten lautstark um Hilfe rufen, gegebenenfalls schreien, je nach Situation schnellstmöglich nach Hause laufen oder fahren und umgehend die Erziehungsberechtigten informieren.“