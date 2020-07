Mehr als nur Sprengstoff und Drogen: Hunde sollen bald auch das Coronavirus erschnüffeln

Spürhunde können sowohl Sprengstoff als auch Drogen mit ihrer feinen Nase wahrnehmen. Jetzt trainiert die Bundeswehr mit ihnen das Erkennen von Coronaviren.

Spürhunde werden bei der Polizei und im medizinischen Bereich eingesetzt.

werden bei der und eingesetzt. Die Tiere helfen, Krebserkrankungen zu erkennen.

zu erkennen. Bundeswehr und Tierärztliche Hochschule Hannover erproben, ob Hunde das Coronavirus erschnüffeln können.

Ein Hund ist nicht nur der beste Freund des Menschen, sondern auch in manch einer Situation ein wahrer Held und Retter. Die Tiere zeichnen sich vor allem durch ihren ausgezeichneten Geruchssinn aus - ohne sie wäre die Suche nach Drogen, vermissten Personen oder verstecktem Sprengstoff oft aussichtslos. Spürhunde werden nicht nur bei der Polizei und dem Zoll, sondern auch in medizinischen Bereichen eingesetzt. Beispielsweise können die Tiere darauf trainiert werden, Alarm zu schlagen, wenn es bei einem Diabetiker gefährliche Schwankungen des Blutzuckerspiegels gibt.

Auch Krebs beziehungsweise die ausgestoßenen Chemikalien eines Tumors können sie mit ihrer feinen Nase aufnehmen. Um der aktuellen Bedrohung durch die Corona-Pandemie entgegenzuwirken, erprobt die Bundeswehr gemeinsam mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo), ob speziell trainierte Hunde auch das Coronavirus erschnüffeln könnten.

Ausbildung der Spürhunde: zur speziellen Geruchserkennung und -verfolgung Einsatzgebiete: Polizei, Zoll, Bundeswehr Spezialisierungen: Sprengstoff, Suchtmittel, Personen, Leichen, Bargeld, Schimmel Aufgaben im medizinischen Bereich: Diabetikerwarnhund, Epilepsiehund, Krebserkennung

Coronavirus-Spürhunde werden von der Bundeswehr in Ulmen ausgebildet

In Kooperation mit der Tierärtzlichen Hochschule Hannover hat die Bundeswehr in ihrer deutschlandweit einzigen Diensthundeschule bei Ulmen in der Eifel aktuell ein neues Forschungsprojekt gestartet. Dabei soll jetzt getestet werden, ob Hunde mit ihrer feinen Nase das Coronavirus (Sars-CoV-2) am Geruch von Speichelproben erschnüffeln könnten, berichtet die Bundeswehr auf ihrer Internetseite.

Donnie ist ein dreijähriger belgischer Schäferhund und einer von zehn weiteren Hunden, die durch das Training das gefährliche Coronavirus erschnüffeln lernen soll. Die Bundeswehr veröffentlichte eine kurze Szene, die zeigt, wie so etwas aussieht: Noch einmal dreht sich Donnie kurz um, wartet auf den Befehl und dann läuft er los. Zunächst erfasst er kurz die Situation in der großen Halle, dann geht er ganz zielstrebig vor: Er schnüffelt nacheinander systematisch alles ab, was ihm vor die Nase kommt. Schließlich steckt er seine Nase in eine Öffnung und harrt plötzlich aus – für etwa zwei Sekunden. Dann ist er am Ziel und bekommt seine Belohnung, einen kleinen gelben Spielball.

Der Inspekteur #SKB GL Martin Schelleis besuchte heute die Schule für #Diensthundewesen in Ulmen. Dort informierte er sich über die aktuelle Forschung zum Thema #Covid-19 Detektion durch Diensthunde der #Bundeswehr. #FuerEuchGemeinsamStark #Streitkräftebasis pic.twitter.com/IAC42EzpEy — Die Streitkräftebasis (@SKB_JSES) June 18, 2020

Für diesen Job werden in Ulmen neben Schäferhund Donnie auch noch Spaniel und Retriever ausgebildet. Donnie hat bereits eine duale Ausbildung mit seinem Hundeführer absolviert, berichtet die Bundeswehr. Er sei aktuell ausgebildeter Sprengstoffspürhund und gleichzeitig Schutzdiensthund.

Noch proben Bundeswehr-Spürhunde mit inaktiven Coronaviren

Mit einer Trefferquote von derzeit etwa 80 Prozent seien die Forscher in Ulmen in der Schule für Diensthundewesen auf dem besten Weg, das Projekt erfolgreich weiterzuführen. „Wir brauchen noch etwa drei bis vier Wochen, bis uns belastbare Ergebnisse vorliegen. Dann werden wir ziemlich genau sagen können, ob unsere Hunde in der Lage sind, das neuartige Coronavirus aufzuspüren“, ist sich die Leiterin des Projektes, Dr. Schalke, sicher.

Auch der Inspekteur der Streitkräftebasis Generalleutnant, Martin Schelleis, sei mit dem derzeitigen Stand der Forschung zufrieden. Es deute sehr vieles darauf hin, dass eine Ausbildung der Hunde zum Aufspüren des neuartigen Coronavirus möglich sei. Er besuchte die Dienststelle in Ulmen im Juni.

+ Spürhund Donnie schnüffelt so lange alles ab, bis er den richtigen Geruch findet. © Bundeswehr/Roland Alpers

Derzeit proben die Hunde allerdings noch mit inaktiven Viren. Wenn diese erste Versuchsreihe abgeschlossen sei, gilt es, dasselbe mit aktiven Coronaviren durchzuführen. „Das muss dann unter ganz anderen Bedingungen stattfinden, schließlich müssen wir sicher sein, dass sich niemand an den hochinfektiösen Proben anstecken kann“, sagt Doktorandin Paula Jendrny. Es ist also noch ein längerer Weg, bis die Tiere vollständig einsatzfähig sind. Aber können sich Hunde und Katzen nicht mit dem Virus anstecken?

Coronavirus-Proben vor Spürhund-Proben unschädlich gemacht

Forschungen, in denen es um das Aufspüren von Coronaviren durch Spürhunde gehe, finden nicht nur in Deutschland statt: Auch in Großbritannien, Finnland und Frankreich würden sich Experten mit diesem Thema befassen. Das Einsetzen der Tiere würde auf jeden Fall Sinn ergeben und Corona-Testungen unterstützen. Erst kürzlich gab es einen Corona-Reihentest in Niedersachsen, nachdem eine Entwarnung ausgeschlossen war.

„Im Gegensatz zu den europäischen Kollegen nutzen wir den Speichel von infizierten Personen, in dem zunächst die Viren chemisch inaktiviert, also unschädlich gemacht werden. Speichel hat den Vorteil der schnellen und ortsunabhängigen Verfügbarkeit, wenn viele Menschen getestet werden sollen“, sagt Paula Jendrny, die das laufende Forschungsprojekt als Doktorandin der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover begleitet.

Und wenn es dann wirklich möglich sein sollte, Personen, die an dem Coronavirus erkrankt sind, mittels eines Spürhundes zu identifizieren, werde eine Diskussion nötig sein, in welchen zivilen und militärischen Bereichen diese Hunde ihren Dienst verrichten sollen, meint die Bundeswehr.