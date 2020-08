Schulstart mit Maske: So verläuft der Unterricht nach den Sommerferien

In Hamburg enden am Donnerstag, 6. August 2020 die Sommerferien, Schleswig-Holstein folgt am Montag, 10. August. Wie steht es um die Maskenpflicht in den Klassenräumen und in den Schulgebäuden der nördlichen Bundesländer?

Einführung einer Maskenpflicht in Schulgebäuden von mehreren Bundesländern angekündigt.

in von mehreren angekündigt. Schüler kehren schrittweise aus Sommerferien in den Schulbetrieb unter Corona -Bedingungen zurück.

kehren schrittweise aus in den unter -Bedingungen zurück. Bundesregierung hält Maskenpflicht für vernünftige Überlegung.

Die Bundesregierung begrüßt die Pläne einzelner Bundesländer, in der Schule eine Maskenpflicht einzuführen. „Eine solche Maskenpflicht klingt nach einer vernünftigen Überlegung“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag in Berlin. Die Schüler kehren nun nach und nach aus den Sommerferien zurück. Für den Betrieb sind bereits bestimmte Coronavirus-Maßnahmen in Kraft oder werden von den Ländern geplant. Demmer erklärte, dass die Maskenpflicht in ein Gesamtkonzept eingebettet werden müsse, die Zuständigkeit dafür aber bei den Ländern liege.

Bundesland Schulferien Hamburg: 25. Juni - 05. August Schleswig-Holstein: 29. Juni - 08. August Niedersachsen: 16. Juli - 26. August Bremen: 16. Juli - 26. August

Coronavirus-Sorgen: Eltern sollen miteinander sprechen und sich austauschen

Für die Erstklässler ist es eine gute Nachricht, dass nach den Ferien alle Kinder wieder zur Schule gegen sollen - regelmäßig. Viele Eltern machen sich allerdings Sorgen, was geschieht, wenn die Coronavirus-Infektionsfälle wieder zunehmen und die Schulen in der Folge erneut schließen müssen. Oliver Dickhäuser, Professor für Pädagogische Psychologie an der Uni Mannheim, empfiehlt, sich mit anderen Eltern zu vernetzen, deren Kinder bereits auf der Schule sind.

+ Die Bundesregierung hält die Maskenpflicht in Schulen für eine vernünftige Überlegung. Die Zuständigkeit für Gesamtkonzepte lege jedoch bei den Ländern. © Robert Michael / picture alliance / dpa

Eltern mit Kindern auf der Schule könnten Informationen darüber geben, wie es an in den vergangenen Monaten an der Schule gelaufen ist. Dazu ebenfalls, ob es eine klare Kommunikation zwischen Schulleitung, Eltern und Kindern sowie kreative Lösungen gegeben hat. Dickhäuser rät allerdings davon ab, bereits zum jetzigen Zeitpunkt bei der Schulleitung nachzufragen, welche Konzepte es für mögliche Einschränkungen gibt. „Ich glaube, neue Erstklässler-Eltern tun gut daran, die Schulen jetzt erst einmal ihre Arbeit machen zu lassen“, sagt der Psychologe.

Hamburg: Grundschüler sind von Maskenpflicht in Schulen ausgenommen

Hamburgs Schüler kehren bereits am Donnerstag, 6. August, aus ihren Sommerferien zurück. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) gab zu Beginn der Woche im ARD-Morgenmagazin bekannt, dass eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutz außerhalb des Unterrichts gilt. Diese Maßnahme solle mit Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln dazu beitragen, einen normalen Betrieb in den Schulen gewährleisten zu können. Lehrer und andere Beschäftigte der Hamburger Schulen können sich mehrfach kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

+ In dem Klassenzimmer wurden verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregeln getroffen. © Christian Charisius / picture alliance / dpa

Der Hygieneplan für den Schulbetrieb sei in einer präzisierten Form zu Beginn der Woche an die Schulen verschickt worden, heißt es von der Hamburger Bildungsbehörde. Der Plan orientiere sich an Überlegungen und Empfehlungen zahlreicher medizinischer Gesellschaften. Von der Maskenpflicht innerhalb der Schule seien demnach Grundschüler ausgenommen. Weiterhin sei es vorgesehen, dass im Unterricht die Maske abgenommen werden darf. Die Pflicht zum Tragen gelte jedoch in den Fluren, Pausen, auf Wegen durch das Schulgelände und in der Kantine.

Auch die Hamburger Kindertagesstätten werden ab dem 6. August einen eingeschränkten Regelbetrieb wieder aufnehmen. Eltern haben weiterhin beim Bringen und Abholen ihrer Kinder eine Maske zu tragen, sobald sie die Kita betreten.

Schleswig-Holstein: Das Prinzip Kohorte für den Schulbetrieb

In Schleswig-Holstein geht es für die Schüler zu Beginn der kommenden Woche am 10. August wieder los. Geplant ist, in Großgruppen nach Jahrgangsstufe zu unterrichten. Das Konzept ist, die Abstandsregel innerhalb des jeweiligen Jahrgangs fallen zu lassen, zwischen den Stufen den Kontakt allerdings möglichst zu vermeiden. Solange die Maskenpflicht gilt, muss unabhängig von den Schulkonzepten in den Schulbussen und öffentlichen Verkehrsmitteln eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

+ Unabhängig von der Maskenpflicht gelten weiterhin die bereits bekannten Hygiene- und Sicherheitsregeln wie Abstand halten und Hände waschen. © Jens Büttner / picture alliance / dpa

Anders als Hamburg verzichtet Schleswig-Holstein auf eine allgemeine Maskenpflicht in den Schulen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sprach allerdings eine dringende Empfehlung aus, in den ersten beiden Schulwochen in der Schule eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Eine Ministeriumssprecherin ergänzte, dass sich die Empfehlung auf die Schulgebäude, den Schulhof und auch auf den Unterricht beziehe. Die Jahrgangsstufen eins bis sechs sind von der Empfehlung für den Unterricht ausgenommen. Auch auf dem Schulweg sollte eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Weiterhin wird für die Wege in der Schule, den Schulhof sowie die Pausenräume diese dringende Empfehlung über die zwei Wochen hinaus ausgeweitet.

Statt des durchgängig einzuhaltenden Abstandsgebots tritt im Unterricht das Kohortenprinzip in Kraft. So heißt es in einem Konzept für das neue Schuljahr. Sollte es zu einem Infektionsfall kommen, könnte dann nur die betroffene Kohorte in Quarantäne geschickt werden. Das verhindere, dass der gesamte Betrieb der jeweiligen Schule eingestellt werden muss. Großflächige Corona-Tests sind für Lehrer in Schleswig-Holstein nicht vorgesehen.

Niedersachsen: Keine Notwendigkeit für Masken im Klassenraum

Die Schüler Niedersachsens haben noch bis zum 26. August Ferien. Nach Angaben des Kultusministeriums will das Land ab dem 27. August ein Maximum an Bildung und Betreuung anbieten. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte Anfang Juli, dass das neue Schuljahr „auf Basis von Normalität“ geplant sei. In einem aktuellen Interview mit der Bremer Zeitung Weser Kurier bestätigte er, dass trotz steigender Corona-Infektionszahlen mit einem Regelbetrieb der Schulen nach den Sommerferien ausgegangen wird. Sein Ministerium beobachte die Erfahrungen anderer Bundesländer, in denen die Schule jetzt schon wieder beginne. Tonne erklärte aber auch Anfang Juli, dass es einige Sonderregelungen geben soll. Auf das Abstandsgebot werde verzichtet, auf den Fluren sollen Masken getragen werden.

Es wird immer mehr suggeriert, ErzieherInnen und LehrerInnen seien FÜR den vollständigen Betrieb an Schule und Kita. Ich möchte es wissen! Bitte RT zwecks Reichweite! #twitterkita #twitterlehrerzimmer #BildungAberSicher — *Kükenbehüterin* (@Alexa77de) August 4, 2020

Je nach Infektionslage wurden drei Szenarien entwickelt. Zu diesen hat das Niedersächsische Kultusministerium einen Leitfaden für Schulleitungen, Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter herausgegeben, der online abgerufen werden kann. Zum Szenario A, dem eingeschränkten Regelbetrieb, heißt es darin: „Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohortenprinzips aufgehoben.“ Das Tragen einer Maske sei dort Pflicht, wo der Abstand nicht eingehalten werden könne. In der Regel betreffe dies Gänge, Flure, Versammlungsräume, kann aber auch auf dem Außengelände der Fall sein.

Die von Nordrhein-Westfalen eingeführte Maskenpflicht, die auch während des Unterrichts an weiterführenden Schulen und Berufsschulen gilt, sei für Niedersachsen zum jetzigen Zeitpunkt übertrieben. Das Land plane weiterhin, nach den Sommerferien an den Schulen einen eingeschränkten Regelbetrieb zu ermöglichen. Der Unterricht soll innerhalb fester Lerngruppen stattfinden, sagte Kultusstaatssekretärin Gaby Willamowius am 4. August in Hannover. Aufgrund der niedrigen Infektionszahlen in Niedersachsen sei das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Unterrichtszeit nicht notwendig. Außerhalb des Unterrichts sei jedoch in bestimmten Situationen, wie etwa auf den Gängen, das Tragen einer Maske verpflichtend, sagte die Staatssekretärin. Entsprechend der Entwicklung der Infektionszahlen würden die Regelungen angepasst.

Bremen: Rückkehr in den Schulbetrieb mit Klassenteams

Bremen hat ein „Rahmenkonzept Schuljahr 2020/2021“ aufgestellt und will damit „möglichst viel Normalität und einen Regelbetrieb unter den Auflagen des Hygieneplans erreichen“. Im kleinsten Bundesland beginnt die Schule, ebenso wie in Niedersachsen, am 27. August wieder. Bei allen Entscheidungen sei sich an dem Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe orientiert worden. Für den Schulbetrieb sind Klassenteams vorgesehen. Im Fall einer Einschränkung des Schulbetriebs solle Grundschülern und Schülern, die zu Hause keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten zum selbstständigen Lernen haben, bevorzugt mit Präsenzzeiten versorgt werden. Eine Maskenpflicht an Schulen sei bisher nicht geplant, wie eine Sprecherin der Bremer Bildungsbehörde dem Weser Kurier mitteilte.

+ Unter Corona-Bedingungen hat in Mecklenburg-Vorpommern der Unterricht bereits wieder begonnen. Die Kultusminister der Länder haben vereinbart, dass die Schulen nach den Ferien trotz der Corona-Pandemie in den Regelbetrieb zurückkehren. © Jens Büttner / picture alliance / dpa

Die Bildungsbehörde fasst auf ihrer Homepage die wichtigsten Punkte für den Betrieb der Schulen und Kindertagesstätten zusammen. Außerdem stehen die Rahmenkonzepte im PDF-Format zum Download zur Verfügung. Für Schulen ist demnach ebenfalls der Regelbetrieb nach dem Kohortenprinzip vorgesehen. Zum Regelbetrieb heißt es zudem, dass dieser für Grundschulen mit „großer Sicherheit anzunehmen“ sei, für weiterführende Schulen „mit hoher Wahrscheinlichkeit“.

Hamburg Schleswig-Holstein Niedersachsen Bremen Maskenpflicht im Unterricht nein nur Empfehlung nein nein Maskenpflicht im Schulgebäude ja nur Empfehlung ja, wenn Abstand nicht eingehalten werden kann nein Maskenpflicht in den Pausen ja nur Empfehlung ja, wenn Abstand nicht eingehalten werden kann nein Unterricht nach Kohortenprinzip ja ja ja ja

Für die Kindertagesstätten heißt es, dass der Betrieb auf Grundlage der Rechtsverordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfolgt. Grundsätzlich sei der eingeschränkte Regelbetrieb vorgesehen. Jedem Kind stehe aber eine Betreuung von mindestens 20 Stunden pro Woche zu. Beim Bringen und Abholen ihrer Kinder haben Eltern eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sobald sie die jeweilige Einrichtung betreten.

Rubriklistenbild: © Jens Büttner / picture alliance / dpa