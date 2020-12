Coronavirus in Niedersachsen: Rekordwert der Neuinfektionen an Heiligabend

Die Zahl der Neuinfektionen in Niedersachsen hat an Heiligabend einen Rekordwert erreicht, während die Zahl der bestätigten Infektionsfälle erstmals über die 100.000 gestiegen ist.

Der landesweite Durchschnitt der Sieben-Tage-Inzidenz lag an Heiligabend bei 124 .

Update vom 25. Dezember, 10.43 Uhr: Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) meldet am ersten Weihnachtsfeiertag erneut einen Anstieg um 1332 laborbestätigte Neuinfektionen innerhalb eines Tages, wodurch die Gesamtzahl der Fälle auf 101.650 steigt. Weitere sieben Menschen sind verstorben.

Zahl der Corona-Fälle insgesamt: 101.650 Differenz zum Vortag: +1332 Verstorbene: 1770 (+7) Sieben-Tage-Inzidenz: 119,0 Stand und Quelle: 25. Dezember, 09.00 Uhr, NLGA

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen hat in Niedersachsen an Heiligabend den Rekordwert von 2147 erreicht. Außerdem wurden seit Beginn der Epidemie in Niedersachsen erstmals über 100.000 bestätigte Infektionsfälle vermeldet. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, haben sich inzwischen 100.318 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag an Heiligabend bei 124 im landesweiten Durchschnitt.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1229 Corona-Patienten behandelt. 247 liegen auf der Intensivstation, 150 davon müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der im Zusammenhang mit der Epidemie Gestorbenen stieg niedersachsenweit um 32 auf 1763. Am stärksten von der zweiten Infektionswelle betroffen ist derzeit der Landkreis Oldenburg mit 250,6 neuen Infektionsfällen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Dahinter liegt der Landkreis Grafschaft Bentheim, wo seit Mittwoch nächtliche Ausgangsbeschränkungen gelten, mit einem Wert von 227,5, gefolgt vom Kreis Vechta mit 202,4.

Passagiere aus Großbritannien müssen am Flughafen Hannover auf Testergebnisse warten

Update vom 21. Dezember, 12.43 Uhr: 62 Passagiere aus London mussten in einem Terminal des Flughafens Hannover übernachten - aus Sorge wegen der in Großbritannien aufgetauchten Coronavirus-Variante. Bei einem der Fluggäste hat sich eine Infektion bestätigt. Weitere Labortests sollten nun klären, ob der Passagier sich mit der neuen, besonders ansteckenden Virus-Variante infiziert habe, teilte die Region Hannover am Montag mit.

Ursprungsmeldung vom 21. Dezember: Hannover - Nach derzeitigem Stand darf das neue Jahr mit Raketen und Böllern eingeläutet werden. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat das generelle Feuerwerksverbot am 18. Dezember vorläufig außer Vollzug gesetzt. Ursprünglich hatte Niedersachsen auch das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten. Laut Gesundheitsministerium soll in den nächsten Tagen allerdings ein Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern kommen - befristet vom 31. Dezember bis zum 1. Januar. Für Silvester sowie die Weihnachtsfeiertage gelten verschiedene Beschränkungen und Regeln zum Infektionsschutz.

Eine Sprecherin des Kultusministeriums sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, dass in der Corona-Pandemie die Schulen Niedersachsens im kommenden Jahr statt des Zentral-Abiturs auf eigene Aufgabenstellungen in der Abiturprüfung setzen. Das gelte für Schulen, die besonderes von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie betroffen seien. Damit weiche das Land ausnahmsweise vom Grundsatz ab, landesweit zentral gestellte Aufgaben zu verwenden.

Zahl der Corona-Fälle insgesamt: 95.381 Differenz zum Vortag: +690 Verstorbene: 1657 (+14) Sieben-Tage-Inzidenz: 114,4 Stand und Quelle: 21. Dezember, 09.00 Uhr, NLGA

„Wir haben Vorkehrungen getroffen, dass trotz der Corona-Pandemie alle Abschlüsse auf hohem Qualitätsniveau gemacht werden können“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne der Zeitung. Das gelte für das Abitur sowie für die Haupt-, Real-, und Förderschulabschlüsse. Es werde keinen „Corona-Makel“ geben, alle Abschlüsse seien gleichwertig mit denjenigen der Vorjahre, sagte der SPD-Politiker. „Unsere Regelungen kürzen nicht bei der Qualität, sondern reagieren zielgenau auf Stoff, der vielleicht weniger abgearbeitet werden konnte.“

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat angekündigt, Demonstrationen gegen Corona-Infektionsschutzmaßnahmen sorgfältig im Blick behalten. „Wir stellen fest, dass sich ‚Reichsbürger‘ und Rechtsextremisten zunehmend unter diese Gruppierungen mischen, sie beeinflussen und für ihre Zwecke nutzen“, sagte der SPD-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Je nach Dynamik sind also auch weitere Schritte in Niedersachsen nicht auszuschließen“, sagte der Minister mit Blick auf Baden-Württemberg, wo der Verfassungsschutz die sogenannten „Querdenken“-Aktivisten beobachtet.

Erstes Jahr der Schuldenbremse wird zu Jahr einer historischen Neuverschuldung

Nach Einschätzung von Ministerpräsident Stephan Weil sind die bisher veranschlagten Corona-Hilfen des Landes Niedersachsen trotz ihrer Belastung für den Haushalt unverzichtbar. „Auch das Land Niedersachsen ist in diesem Jahr an die Grenze seiner Möglichkeiten gegangen“, bilanzierte Weil kurz vor dem Jahresende. „Aus dem ersten Jahr der Schuldenbremse ist das Jahr einer historischen Neuverschuldung geworden. Es war aber ausdrücklich richtig, sich so zu verhalten.“

Er verteidigte die bislang bereitgestellten Hilfen. „Ein Unternehmen, das heute seine Bücher schließen muss, wird nie wieder Steuern zahlen, nie wieder Gehälter, nie wieder Sozialversicherungsbeiträge“, sagte Weil. „Das alles würde zu eklatanten Einnahmeausfällen in den öffentlichen Kassen führen. Ein Unternehmen, das heute mit staatlicher Unterstützung überlebt und später zur Normalität zurückkehren kann, zahlt auch in Zukunft ein.“ Jetzt großzügig zu helfen, sei also nicht nur wichtig für die betroffenen Unternehmen selbst, „sondern auch für die öffentlichen Finanzen. Das ist auch aus Sicht der jüngeren Generation die bessere Alternative“.

Hannover: Passagiere aus Großbritannien warten am Flughafen auf ihre Testergebnisse

Aufgrund einer in Großbritannien aufgetauchten neuen Variante des Coronavirus müssen Passagiere, die am Sonntag mit dem Flugzeug aus London in Hannover angekommen sind, noch auf ihre Einreise und auf das Testergebnis warten. Für sie wurden für die Nacht Feldbetten bereitgestellt. Bis zum Vorliegen des Corona-Testergebnisses müssten sie auf dem Flughafengelände bleiben, sagte eine Sprecherin der Region Hannover. Erwartet werde, dass dies am Montag der Fall sei, das stehe aber noch nicht fest.

+ Das Bundesinnenministerium hat wegen der neuen Variante des Coronavirus die Bundespolizei angewiesen, Reisende aus Großbritannien und Südafrika ab sofort systematisch zu kontrollieren. © Moritz Frankenberg / picture alliance / dpa

„Unser Ziel ist, zu verhindern, dass die neue Virusart unbemerkt nach Niedersachsen einzieht“, sagte Andreas Kranz, Leiter des Fachbereichs Öffentliches Gesundheitswesen der Region Hannover. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, die Reisenden zeigten „ziemlich viel Verständnis für die Maßnahmen“. Sollte das Testergebnis negativ ausfallen, bedeutet das für die betreffenden Passagiere eine zehntägige Quarantäne am Zielort. Nach fünf Tagen und einem erneuten negativen Testergebnis kann die Quarantäne vorzeitig enden. Bestätigt sich eine Infektion, bei der unklar ist, ob es sich um die neue Virus-Variante handelt, kommen die Betroffenen in ein besonderes Quarantäne-Hotel, wie Kranz sagte.

Coronavirus in Niedersachsen: Impfungen beginnen noch in diesem Jahr mit mobilen Teams

„Wahrscheinlich werden wir zunächst 20.000 Personen impfen können. Mittel- und langfristig entscheidend wird aber sein, dass wir jede Woche kontinuierlich Impfstoffe bekommen“, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums in Hannover zum Vorgehen bei den Impfungen. Die Impfzentren werden zu einem späteren Zeitpunkt als die Impfungen durch mobile Teams starten. Für die Schutzimpfungen hat das Land mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) einen Rahmenvertrag geschlossen. Bei der KV und der Ärztekammer Niedersachsen haben sich bislang fast 2400 Ärzte gemeldet, die bereit sind, in den Impfzentren mitzuarbeiten.

+ Die ersten Impfungen sollen ab dem 27. Dezember Menschen in Pflegeeinrichtungen bekommen. © Nicolas Armer / picture alliance / dpa

Niedersachsen bekommt für den Start der Corona-Impfungen voraussichtlich etwa 40.000 Impfdosen. „Wir gehen gerade zu Beginn von sehr wenigen Impfdosen aus. Jede impfberechtigte Person benötigt für einen ausreichenden Impfschutz zwei Impfungen im Abstand von 21 Tagen“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover am Samstag. „Wir sind sehr gut vorbereitet, die 50 Impfzentren im Land stehen und sind ebenso wie die mobilen Teams einsatzbereit“, sagte die Sprecherin. Die ersten Impfungen sollen vom 27. Dezember an Menschen in Pflegeeinrichtungen bekommen. Demnach organisieren die Landkreise, welche Dienste in die Pflegeheime kommen, um Bewohner zu impfen. (Mit Material der dpa)

Dies ist die Fortsetzung des Coronavirus-Ticker für Niedersachsen.

