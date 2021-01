Corona-Lage in Niedersachsen: Land hadert mit Einschränken von Bewegungsradius in Hotspots

Die Corona-Lage in Niedersachsen entspannt sich auch zum Jahresbeginn 2021 nicht. Der Lockdown wird verlängert und die Regeln verschärft – Niedersachsen hadert mit einem Teil der Bestimmungen.

Niedersachsen hofft, bald den Impfstoff von Moderna einsetzen zu können.

Die Corona-Regeln sind verschärft – Niedersachsen hadert mit einem Teil der Bestimmungen.

Stephan Weil rechnet mit einer schwierigen Zeit bis März.

Update, 6. Januar, 8.30 Uhr: Die nach wie vor angespannte Corona-Infektionslage dürfte nach Einschätzung von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wohl noch weit über den verlängerten Lockdown hinaus anhalten. Er rechne aus derzeitiger Sicht bis Ende März mit einer insgesamt schwierigen Situation, sagte der SPD-Regierungschef am Mittwochmorgen im Norddeutschen Rundfunk. „Danach wird es hoffentlich besser.»“

Corona in Niedersachsen: „Dem Virus sind unsere Gefühle egal“

Er könne nachvollziehen, dass viele Bürgerinnen und Bürger ein starkes Gefühl der Verwirrung spürten, sagte Weil. Es sei aber wichtig, jetzt weiter durchzuhalten: „Dem Virus sind unsere Gefühle egal, wir können es nicht laufen lassen.“ Bezogen auf die Fallzahlen und Belastung des Gesundheitssystems stehe sein Land aktuell „immer noch auf der guten Seite“, meinte Weil. „In Ostdeutschland dagegen gibt es zunehmend Alarmrufe aus den Kliniken. Das sollte uns auch in Niedersachsen Warnung genug sein, nicht nachzulassen.“

„Was das Impfen angeht, haben wir die Impfmenge weg, die uns zur Verfügung steht“, erklärte Weil. Bisher ist Niedersachsen laut Zahlen vom Dienstag mit 1,1 Impfungen pro 1000 Einwohner regionales Schlusslicht. Viele weitere Landkreise wie Goslar oder Northeim starteten am Dienstag jedoch Impfaktionen in Alten- und Pflegeheimen. (dpa)

Update, 6. Januar, 8 Uhr: Niedersachsen will die bei den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise beschlossene Beschränkung der Bewegungsfreiheit in Hotspots nicht ohne weiteres umsetzen. Nötig sei eine gesonderte Begründung zur Verhältnismäßigkeit, wie sie das Oberverwaltungsgericht bereits bei anderen Einschränkungen angemahnt hat, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstagabend in Hannover. „Das ist für uns Teil des Prüfprogramms, ob und wann die Regelung zur Anwendung kommt, am liebsten gar nicht.“

Sowohl bei der Einführung einer Sperrstunde als auch beim Böllerverbot habe das Gericht eine triftige Begründung verlangt, der bloße Verweis auf die Bund-Länder-Beschlüsse habe den Richtern nicht gereicht, erklärte Weil.

+ Kritik am Bewegungsradius: Wie viel bringt die Maßnahme? © Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Nach den neuen Beschlüssen kommt auf Menschen in Landkreisen mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen eine drastische Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit zu. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sollen die Länder lokale Maßnahmen ergreifen, um den Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort zu begrenzen. In Niedersachsen gibt es derzeit aber keinen Landkreis, in dem die 7-Tage-Inzidenz an 200 heranreicht. (dpa)

Update, 5. Januar, 15.14 Uhr: Das Land Niedersachsen unterstützt Produktionen der besonders unter dem Corona-Lockdown leidenden freien Theaterszene mit 485.000 Euro. Auf diese Weise würden insgesamt 32 Produktionen der professionellen freien Theater gefördert, teilte das Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Dienstag in Hannover mit. 48 Projektanträge seien beim Ministerium eingegangen. Grundlage für die Auswahl der 32 Produktionen seien Empfehlungen des ehrenamtlich besetzten Theaterbeirates aus unabhängigen Experten der freien Szene gewesen.

Niedersachsen ist bisher beim Impfen gegen das Coronavirus langsamer als die anderen Bundesländer. Nach Daten des Robert Koch-Instituts haben bis Dienstag landesweit 8665 Menschen die vor Covid-19 schützende Spritze erhalten. Das waren 1,1 Impfungen pro 1000 Einwohner - kein anderes Bundesland hatte eine so geringe Quote.

Niedersachsen hofft auf baldigen Einsatz des Corona-Impfstoffs von Moderna

Update, 5. Januar, 14.20 Uhr: Niedersachsen hofft bereits von der kommenden Woche an, auch den Corona-Impfstoff von Moderna einsetzen zu können, dessen Zulassung unmittelbar erwartet wird. Unklar sei aber noch, wie viele Moderna-Impfdosen Niedersachsen erhalten wird, sagte die Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover. (dpa)

Die Bundesregierung will bei der geplanten zusätzlichen Produktion von Corona-Impfstoffen in Deutschland aufs Tempo drücken. So wollen die zuständigen Minister unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch beraten, an welchen Stellen zusätzliche Produktion durch die Bundesregierung unterstützt werden kann, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Dienstag in Berlin erfuhr. Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Merkel an diesem Dienstag forderte der Bundes-Pflegebevollmächtigte Andreas Westerfellhaus die Bundesländer auf, einheitliche Impfregeln zu erlassen. (dpa)

+ Die Bundesregierung will bei der geplanten zusätzlichen Produktion von Corona-Impfstoffen in Deutschland aufs Tempo drücken. © Robert Michael / picture alliance / dpa

Wegen der Corona-Pandemie erwarten mehr als die Hälfte (54 Prozent) der niedersächsischen Krankenhäuser im Jahresverlauf 2021 eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage. Damit seien die Kliniken im Land deutlich pessimistischer als im Bundesdurchschnitt, teilte die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) am Dienstag in Hannover mit. Ursachen für die angespannte finanzielle Situation sind demnach die erheblichen Mehrkosten in der Pandemie etwa für den Infektionsschutz sowie der Rückgang der Patientenzahl. Aus Angst vor einer Infektion hätten 2020 viele Menschen medizinische Eingriffe und somit einen Krankenhausaufenthalt vermieden. (dpa)

Verschiedene Pläne für Schulen und Kitas im Fall einer Lockdown-Verlängerung seien vorbereitet

Update, 5. Januar, 11.22 Uhr: Wie aus den Daten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) am Dienstag hervorgeht, wurden innerhalb von 24 Stunden 672 Neuinfektionen übermittelt. Gleichzeitig überwanden geschätzte 1007 Menschen ihre Infektion. Damit sank der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landesdurchschnitt auf 91,6. Damit lag Niedersachsen unter dem Bundesdurchschnitt von 134,7 am Dienstag.

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen: 111.712 Differenz zum Vortag: +672 Verstorbene: 2108 (+61) Sieben-Tage-Inzidenz: 91,6 Stand und Quelle: 5. Januar 2021, 9.00 Uhr, NLGA

Update, 5. Januar, 08.45 Uhr: Nach einer Verlängerung der Weihnachtsferien sieht es zwar nicht aus. Die exakten Vorgaben für Schulen und Kindertagesstätten will das Ministerium am Dienstag nach den Beratungen von Bund und Ländern zur Verlängerung des Lockdowns bekanntgeben. „Für Niedersachsen gilt, dass wir für den Fall der Verlängerung des Lockdowns mehrere umsetzungsreife Varianten vorbereitet haben“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). „Welche Schritte konkret gegangen werden, wird heute und morgen beraten und dann sehr zügig kommuniziert.“ (dpa)

Die Medizinische Hochschule Hannover, die Universitätsmedizin Göttingen sowie das Klinikum Braunschweig erhalten am Mittwoch eine erste Corona-Impfstoff-Lieferung. Damit solle das besonders gefährdete Personal geimpft werden, kündigte die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Montag an. „Alle anderen Krankenhäuser in Niedersachsen werden über die Impfzentren vor Ort mit mobilen Teams angesteuert.“ Insgesamt wurden nach Ministeriumsangaben inzwischen mehr als 50.000 Dosen vom Land an die Impfzentren ausgeliefert, rund 10.000 stehen in dieser Woche noch für Nachlieferungen bereit. (dpa)

Stärkere Corona-Beschränkungen im Schulbetrieb zu erwarten

Update, 4. Januar, 15.49 Uhr: Niedersachsen hat nach den Beratungen der Kultusminister über die Corona-Lage an den Schulen einen Neustart nach den Weihnachtsferien mit verstärkten Beschränkungen in Aussicht gestellt. Klar sei, dass es bei einer Fortsetzung des Lockdowns nicht bei den bisherigen Einschränkungen bleiben könne, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Montag in Hannover.

Er könne sich nicht vorstellen, dass Grundschüler in voller Klassenstärke in den Präsenzunterricht zurückkehren. Auch in den Kindertagesstätten seien Einschränkungen zur Kontaktreduzierung nötig. Die exakten Vorgaben für Schulen und Kindertagesstätten will das Ministerium am Dienstag nach den Beratungen von Bund und Ländern zur Verlängerung des Lockdowns bekannt geben. (dpa)

Ministerpräsident Stephan Weil regt Überarbeitung der Schuldenbremse für Länder an

Zur Bewältigung der Corona-Krise ist Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dafür, dass die Schuldenbremse für die Länder zumindest überarbeitet wird. „Meine Sorge ist die folgende: Wir werden infolge von Corona und der Wirtschaftskrise in den nächsten Jahren deutliche Lücken in den öffentlichen Haushalten haben“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hannover. „Und wir wissen ganz genau, dass wir in weiten Teilen des Landeshaushalts keine nennenswerten Spielräume für Konsolidierungsmaßnahmen haben.“ Das gelte etwa für Polizei, Schulen und Hochschulen.

Dies seien aber gleichzeitig diejenigen Bereiche, die den Löwenanteil eines Landeshaushalts ausmachten. „Damit wächst das Risiko, dass gerade bei den Investitionen Abstriche zu machen sind“, sagte Weil. „Wir haben insbesondere auch im Interesse der jungen Generation darauf zu schauen, dass sich die öffentliche Infrastruktur in einem guten Zustand befindet“, so Weil.

„Überarbeitungsbedarf gibt es in den Regelungen der Schuldenbremse insbesondere was die rechtliche Situation für die Länder angeht“, sagte Weil. „Der Bund hat nämlich im Rahmen der Schuldenbremse einen gewissen Spielraum für eine Neuverschuldung, anders als die Länder.“ Während den Ländern eine strukturelle, also von der Konjunktur unabhängige Neuverschuldung verboten ist, sei sie dem Bund bis 0,35 Prozent des nominellen Bruttoinlandsprodukts erlaubt. Und wenn man schon nicht die Schuldenbremse grundsätzlich infrage stellen wolle, dann könne man ja zumindest darüber nachdenken, ob diese Unterscheidung zwischen Bund und Ländern eigentlich Sinn macht. „Aus meiner Sicht macht sie das nicht“, sagte der Ministerpräsident.

+ Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat eine Überarbeitung der Schuldenbremse in der Corona-Krise angeregt. © Peter Steffen / picture alliance / dpa

Der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Toepffer, konterte, dass die Corona-Pandemie und ihre Folgen gezeigt hätten, dass die Schuldenbremse sich in ihrer jetzigen Form mehr als bewährt habe. Die Bundesländer seien in der Lage gewesen, mit großen finanziellen Mitteln flexibel und entschlossen auf die Krise zu reagieren. „Ein Vergleich zwischen den Bundes- und Landesregelungen ist der plumpe Versuch, die Schuldenbremse insgesamt durch die Hintertür in Frage zu stellen.“

Auch der niedersächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Dürr betonte, an der Schuldenbremse gebe es nichts zu rütteln. Sie sei der Grund, dass Bund und Länder in den vergangenen Jahren „einigermaßen vernünftig gewirtschaftet“ hätten, wodurch Deutschland in der Corona-Krise finanziell besser aufgestellt gewesen sei, als andere Länder. (dpa)

Landesschülerrat fordert Festhalten an geplantem Unterrichtsstart nach den Weihnachtsferien

Update, 4. Januar, 14.05 Uhr: Der Landesschülerrat hat das niedersächsische Kultusministerium dazu aufgerufen, am geplanten Unterrichtsstart nach den Weihnachtsferien festzuhalten. Wie angekündigt, sollten die meisten Jahrgänge im Wechselunterricht, dem Szenario B, unterrichtet werden, forderte der Schülerrat am Montag in Hannover. „Wir haben gesehen, wie schwerwiegend die Folgen der Schulschließungen im Frühjahr für die psychische Gesundheit und den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler waren“, sagte der Schülerratsvorsitzende Florian Reetz. „Schulschließungen müssen dringend vermieden werden.“

Beim Umgang mit Grundschulen und Abschlussjahrgängen rief der Schülerrat zu besonderer Sensibilität auf. Der Schülerrat begrüße ausdrücklich die Pläne des Kultusministeriums, in den Grundschulen nach den Ferien Präsenzunterricht mit Maskenpflicht zu organisieren. Bei den Abschlussjahrgängen empfiehlt der Schülerrat angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen anders als vom Ministerium bislang geplant einen Wechselunterricht mit geteilten Klassen. Nötig sei auch eine langfristige Planung für das zweite Halbjahr, das Anfang Februar beginnt. (dpa)

Corona-Impfungen sollen in dieser Woche auf ganz Niedersachsen ausgeweitet werden

Update, 4. Januar, 10.41 Uhr: Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) meldet am Montagmorgen einen weiteren Anstieg der Corona-Fälle in Niedersachsen um 431 auf die Gesamtzahl von 111.040. 12 weitere Personen sind verstorben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 94,5.

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen: 111.040 Differenz zum Vortag: +431 Verstorbene: 2047 (+12) Sieben-Tage-Inzidenz: 94,5 Stand und Quelle: 4. Januar 2021, 9.00 Uhr, NLGA

Update, 4. Januar, 08.45 Uhr: In der Diskussion über eine Verlängerung des Corona-Lockdowns hat Niedersachsens Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann einen späteren Schulstart vorgeschlagen. „Am sichersten wäre womöglich ein verzögerter Gesamtbeginn um mindestens 14 Tage. Erst dann können wir die tatsächliche Infektionslage seriös einschätzen“, sagte der CDU-Politiker und Wirtschaftsminister der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Bisher ist der Schulstart für den 11. Januar vorgesehen - für die Grundschüler mit Präsenzunterricht, ab der fünften Klasse im Wechselmodell.( dpa)

Die Corona-Impfungen in Niedersachsen sollen in dieser Woche auf das ganze Land ausgeweitet werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollen im Laufe des Montagvormittags alle 50 Impfzentren den Corona-Impfstoff erhalten. Ein Ministeriumssprecher ging davon aus, dass die rund 50.700 ausgelieferten Dosen im Laufe der Woche verbraucht werden. Stand Sonntag waren 21 der 45 Landkreise und kreisfreien Städte mit Impfstoff beliefert worden - jedes der belieferten Impfzentrum erhielt laut Gesundheitsministerium mindestens 975 Dosen.

+ Die Corona-Impfungen in Niedersachsen sollen in dieser Woche auf das ganze Land ausgeweitet werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollen im Laufe des Montagvormittags alle 50 Impfzentren den Corona-Impfstoff erhalten. © Moritz Frankenberg / picture alliance / dpa

Eine Woche zuvor hatte die größte Impfaktion in der Geschichte Niedersachsens begonnen. Bislang wurden im Land 4962 Menschen geimpft, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen meldete. Bundesweit zählte das Institut 238.809 Corona-Impfungen - die meisten davon wurden vom RKI für Bayern erfasst (57.833), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (48.691) und Hessen (30.085).

In Niedersachsen werden zuerst besonders gefährdete hochbetagte Menschen und Pflegepersonal geimpft. Der Impfstoff ist derzeit knapp. Bis Ende März soll Niedersachsen rund eine Million Dosen bekommen. Da für einen wirksamen Schutz zwei Spritzen nötig sind, können damit etwa 500.000 der knapp acht Millionen Niedersachsen geimpft werden. (dpa)

Coronavirus in Niedersachsen: Bund-Länder-Gespräche am Dienstag

Update, 3. Januar, 15.30 Uhr: Eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen über den 10. Januar hinaus scheint sicher zu sein - so sieht das auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Die bekannten Infektionszahlen gäben „keinen Grund zur Entwarnung“, sagte er der „Welt am Sonntag“. „Deswegen gehe ich zunächst von einer Fortsetzung der bisherigen Einschränkungen aus, so belastend das in vielen Bereichen auch ist.“ Wegen der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels gebe es derzeit keine hinreichend zuverlässige Datenbasis.

Am Dienstag sind neue Bund-Länder-Gespräche geplant und alles deutet auf eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland hin. Offen ist allerdings, bis wann die Beschränkungen ausgeweitet werden - und was mit Schulen und Kitas passiert. Hier könnten die Länder nach den Gesprächen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unterschiedliche Linien fahren.

Das deutet sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nach einer Schaltkonferenz der Staatskanzlei-Chefs vom Samstag an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte eine Lockdown-Verlängerung bis Ende Januar. Auch andere stark von Corona betroffene Bundesländer plädierten für eine Verlängerung bis Monatsende, während weniger betroffene Länder einer neuen Entscheidung schon nach zwei Wochen zuneigten. (dpa)

Update, 3. Januar, 10.15 Uhr: Ein Stream mit Folgen: In Moringen (Landkreis Northeim) haben zwei Frauen und zwei Männer ihr gemeinsames Treffen ins Internet gestreamt und damit die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Weil die vier jungen Menschen aus vier verschiedenen Haushalten stammten, war das Zusammentreffen am Samstagabend durch die Corona-Verordnungen untersagt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Das Treffen in einer Jugendeinrichtung in Moringen wurde gegen 23.20 Uhr durch die Polizei beendet und gegen die vier Teilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. (dpa)

Update, 2. Januar, 14.15 Uhr: Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann geht von einer Verlängerung des Lockdowns aus. „Wir haben immer mehr Patienten, die wir behandeln müssen. Deshalb sehe ich für eine Veränderung keinen Anlass“, sagte die SPD-Politikerin am Samstag im Deutschlandfunk. Noch gebe es aber wegen der Feiertage keine belastbaren Infektionszahlen. Die müsse man in den nächsten Tagen im Blick behalten, „aber so wie es aussieht, ist kein anderes Vorgehen angezeigt“.

Man müsse sehen, wie sich das Infektionsgeschehen in Folge der Weihnachtsfeiertage darstelle, sagte Reimann. Ein massiver Anstieg der Infektionszahlen sei zu befürchten. Dieser Anstieg werde sich dann auch in den Zahlen der Kliniken auswirken. Die Belastung in den Krankenhäusern sei schon jetzt immens.

„Ich setze darauf, dass in den kommenden Wochen auch noch neue Impfstoffe zugelassen werden“, sagte Reimann. Das würde eine große Erleichterung bringen, vor allem wenn es einen Impfstoff gebe, der bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden könne. So könnten auch niedergelassene Ärzte impfen. „Dann haben wir eine ganz andere Impfleistung, wenn denn die Produktionskapazitäten stehen.“

Mediziner und Wirtschaftsexperten fordern Verlängerung der Corona-Beschränkungen

Viele Mediziner und Wirtschaftsexperten fordern eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen. Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 5. Januar mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber beraten, wie es nach dem 10. Januar mit den zunächst bis dahin befristeten Maßnahmen weitergeht. Zuvor beraten die Kultusminister am Montag über die Situation der Schulen. Sie halten vor allem die Öffnung der Kitas und Grundschulen für vorrangig, weil eine digitale Betreuung nicht möglich ist und jüngere Schüler für Digitalunterricht selbst bei vorhandener Technik noch zu unselbstständig sind.

Generell warnen Wissenschaftler jedoch vor weitgehenden Lockerungen des seit 14. Dezember geltenden Lockdowns mit strikten Kontaktbegrenzungen und weitgehenden Schließungen von Geschäften, Freizeiteinrichtungen, Gastronomie und Hotellerie. (dpa)

Update, 1. Januar, 16.55 Uhr: In weiteren Regionen in Niedersachsen haben die Corona-Impfungen begonnen: In Lüneburg und im Kreis Harburg wurde am Neujahrstag gestartet, in Braunschweig am Silvestertag.

Im Kreis Harburg erhielt die 84-jährige Marianne Meyer in einem Altenheim in Buchholz die erste Impfdosis. „Ich bin begeistert“, sagte die alte Dame nach Angaben des Landkreises. In Lüneburg sollten im Laufe des Freitags die ersten rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheimes von einem mobilen Impfteam geimpft werden. In Braunschweig waren am Silvestertag zwei mobile Teams in einem Alten- und Pflegeheim unterwegs, dort wurden rund 100 Personen geimpft.

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen: 109.474 Differenz zum Vortag: +1603 Verstorbene: 2005 (+12) Sieben-Tage-Inzidenz: 95,2 Stand und Quelle: 1. Januar 2021, 9.00 Uhr, NLGA

Coronavirus in Niedersachsen: Impfaktion läuft - 3566 Menschen bislang gegen Covid-19 geimpft

Am vergangenen Sonntag begann die größte Impfaktion in der Geschichte Niedersachsens in Bad Rothenfelde im Landkreis Osnabrück. Bislang sind in Niedersachsen 3566 Menschen geimpft worden, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag meldete. Bundesweit zählte das Institut bis Freitagfrüh mehr als 165.000 Impfungen gegen das Coronavirus, die meisten Impfungen davon in Bayern, gefolgt von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. (dpa)

+ In Niedersachsen haben die Corona-Impfungen in weiteren Landkreisen begonnen. © Moritz Frankenberg/dpa

Update, 1. Januar 2021, 14.24 Uhr: Die Corona-Lage in Niedersachsen bleibt auch zu Beginn des Jahres 2021 angespannt. Der Lagebericht weist 1603 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden aus. Außerdem sind zwölf weitere Menschen mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben - insgesamt waren es bislang 2005, heißt es vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt. Als genesen gelten 87.862 Menschen - ein Plus von 1564 Personen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt landesweit bei 95,2 - ein leichtes Plus von 2,0.

Besonders betroffen von Corona-Neuinfektionen sind die Grafschaft Bentheim mit einem Inzidenzwert von 176,4, der Heidekreis mit 162,1 und der Landkreis Gifhorn mit einem Wert von 149,6. Wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen gelten in der Grafschaft Bentheim bis zum 12. Januar nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr. (jdw)

Coronavirus in Niedersachsen: Inzidenzwert liegt bei 93,2 Fällen landesweit

Update, 31. Dezember, 11.30 Uhr: Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen weiter aus. Am Donnerstag zählte das Landesgesundheitsamt 2.107 laborbestätigte Infektionen mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 107.871, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Nach einer Hochrechnung sind 80 Prozent der betroffenen Menschen inzwischen genesen. Die Zahl der mit dem Virus gestorbenen Menschen stieg am Donnerstag um 47 auf 1.993.

Der landesweite Inzidenzwert lag bei 93,2 - so viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt. Ab dem Wert von 50 gilt eine Region als Corona-Risikogebiet. Besonders stark betroffen sind derzeit die Landkreise Grafschaft Bentheim (177,2), Gifhorn (176,2), und Vechta (161,7). In der Grafschaft gilt mindestens bis zum 12. Januar eine nächtliche Ausgangsbeschränkung.

Coronavirus in Niedersachsen: Ein Kind auf der Intensivstation

In den Kliniken werden derzeit 1.352 mit dem Coronavirus infizierte Menschen behandelt - davon liegen 1.091 Erwachsene auf Normalstationen, 254 Erwachsene brauchen eine intensivmedizinische Behandlung. Die Zahl der Erwachsenen, die beatmet werden müssen liegt bei 164. Sechs infizierte Kinder werden auf einer Normalstation, ein Kind auf einer Intensivstation behandelt. (dpa)

Update, 30. Dezember, 11.30 Uhr: Die Corona-Fallzahlen in Niedersachsen bleiben auf hohem Niveau. Innerhalb eines Tages wurden 1502 Neuinfektionen und 62 Covid-19-Tote gemeldet, wie aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes am Mittwoch hervorgeht. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag im Landesdurchschnitt bei 92,1 - das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag.

Weil an den Feiertagen weniger getestet wurde, könne dies allerdings nicht als rückgängiges Infektionsgeschehen interpretiert werden, hieß es. Aktuell am stärksten betroffen waren der Landkreis Gifhorn mit einer Inzidenz von 167,7, die Grafschaft Bentheim (166,2) sowie der Landkreis Vechta (162,4). (dpa)

Update vom 29. Dezember, 14.44 Uhr: In Niedersachsen nimmt die Impfkampagne im Kampf gegen das Coronavirus Fahrt auf. Am Dienstag wurden rund 180 Menschen in Nordhorn an der niederländischen Grenze geimpft. Es handelte sich um Bewohner und Mitarbeiter eines Pflegeheimes sowie Angehörige des mobilen Impfteams, wie eine Sprecherin des Landkreises Grafschaft Bentheim erläuterte. Der Landkreis gehört zu den landesweit derzeit am stärksten betroffenen Regionen. In ihm gilt mindestens bis zum 12. Januar eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Zwischen 21 und 5 Uhr dürfen die Bewohner ihre Häuser und Wohnungen nur aus beruflichen oder medizinischen Gründen verlassen.

+ Eine Mitarbeiterin vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) verlässt das Impfzentrum. Zwei Tage nach dem Start der Corona-Impfungen in Niedersachsen sind die ersten Menschen in der Grafschaft Bentheim auch gegen das Coronavirus geimpft worden. © Sina Schuldt / picture alliance / dpa

In Niedersachsen wurden am Dienstag 837 Corona-Neuinfektionen registriert und zudem sind innerhalb eines Tages 80 neue Corona-Tote gemeldet worden. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie, wie aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes in Hannover am Dienstag hervorgeht.

Neue Coronavirus-Variante auch in Niedersachsen nachgewiesen

Update vom 29. Dezember, 10.27 Uhr: Die ersten Menschen in der Grafschaft Bentheim sind gegen das Coronavirus geimpft worden. Damit haben bislang drei niedersächsische Landkreise mit den Schutzimpfungen begonnen. In der Stadt Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim wurden am Dienstagmorgen zunächst der Leiter des Gesundheitsamtes und medizinisches Personal geimpft. (dpa)

Währenddessen meldet das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) einen Anstieg der Corona-Fälle um 837 auf eine Gesamtzahl von 104.262. 80 weitere Personen sind verstorben, womit die Zahl der Todesfälle auf 1884 steigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag bei 93,7.

Update vom 29. Dezember, 08.26 Uhr: Die neue Variante des Coronavirus aus England ist erstmals in Niedersachsen nachgewiesen worden. Die Medizinische Hochschule Hannover habe bei einem Infektionsfall aus dem November im Nachhinein die Virus-Variante B1.1.7 bestimmen können, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Hannover mit. Es handele sich um die Proben eines mittlerweile gestorbenen, sehr alten Covid-Patienten mit Vorerkrankungen sowie seiner Frau. Das Referenzlabor der Berliner Charité habe das Ergebnis bestätigt.

In Niedersachsen soll zwei Tage nach dem Start der ersten Corona-Impfungen am Dienstag auch in der Grafschaft Bentheim und damit dem dritten Landkreis begonnen werden. Zwei mobile Impfteams sollen dann Bewohner und Personal einer Senioreneinrichtung in Nordhorn impfen, wie eine Sprecherin des Landkreises sagte. Der Kreis sollte nach Angaben des Gesundheitsministeriums zunächst 1000 Dosen erhalten. (dpa)

Startschuss für Impfungen in weiteren Kreisen Niedersachsens am Montag

Update vom 28. Dezember, 14.34 Uhr: Nach dem Start der ersten Impfungen gegen Covid-19 in den Kreisen Osnabrück und Cloppenburg sollen in den kommenden Tagen drei weitere Regionen in Niedersachsen folgen. Die Grafschaft Bentheim solle im Laufe des Montags 1000 Impfdosen erhalten und am Folgetag könnten die Impfungen starten, teilte das Gesundheitministerium in Hannover mit. Der Landkreis Nienburg und die Stadt Osnabrück hätten signalisiert, dass sie am Mittwoch beginnen können. Niedersachsen konzentriert dem Ministerium zufolge zu Beginn der Kampagne alle Ressourcen auf den Einsatz von mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeheimen. Das Land hat in einer ersten Lieferung 10.000 Impfdosen erhalten. Im Laufe des Montags soll eine weitere Lieferung mit rund 53.000 Impfdosen ankommen. (dpa)

Update vom 28. Dezember, 10.32 Uhr: Der aktuelle Lagebericht des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) meldet am Montag einen erneuten Anstieg der laborbestätigten Covid-19-Fälle um 366 auf eine Gesamtzahl von 103.425. Es gab acht weitere Todesfälle. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 98,6. Nach dem Wochenende sind die Zahlen in der Regel niedriger als an den übrigens Tagen, da an Wochenenden und Feiertagen weniger getestet wird. Dieser Effekt, so heißt es auf der Homepage des NLGA, ist durch die Weihnachtsfeiertage noch einmal mehr ausgeprägt.

Zahl der Corona-Fälle insgesamt: 103.425 Differenz zum Vortag: +366 Verstorbene: 1804 (+8) Sieben-Tage-Inzidenz: 98,6 Stand und Quelle: 28. Dezember, 09.00 Uhr, NLGA

In Niedersachsen darf - wie in den anderen Bundesländern - kein Feuerwerk verkauft werden. An manchen Orten darf aber unter Berücksichtigung der Regeln zu Silvester und Neujahr der Vorrat aus dem vergangenen Jahr gezündet werden. Auf belebten Plätzen, Wegen und Straßen ist jedoch sowohl das Abbrennen als auch das Mitführen von Feuerwerkskörpern verboten. Welche Orte das sind, legen die Landkreise und großen Städte selbst fest.

Corona-Impfungen haben im besonderes betroffenen niedersächsischen Westen begonnen

Update vom 27. Dezember, 16.15 Uhr: In Niedersachsen haben die Corona-Impfungen am Sonntag im besonders belasteten Westen begonnen. Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD) reisten in ein Alten- und Pflegeheim in Bad Rothenfelde im Kreis Osnabrück, in dem geimpft wurde. „Das ist der Auftakt zu der größten Impfaktion, die wir in Niedersachsen je gesehen haben“, sagte Weil. „Wir wissen, dass ein wirksamer Schutz am Ende nur über eine wirksame Impfung zu erreichen ist.“

+ Der Corona-Impfbeginn in Niedersachsen erfolgte in Bad Rothenfelde. © Mohssen Assanimoghaddam

Niedersachsen hat zunächst 9750 Impfdosen bekommen, die bei zwei notwendigen Impfungen für knapp 5000 Menschen reichen. Schon in den kommenden Tagen sollten weitere 60.000 Einheiten geliefert werden, sagte Weil. Begonnen werde mit den besonders gefährdeten hochbetagten Menschen und mit Pflegepersonal. „Über die Zeit wird es dann ein größerer Teil der Bevölkerung werden, der einen wirksamen Schutz gegen das Virus erhalten kann.“ Auch im Kreis Cloppenburg, der ebenfalls zu den Corona-Hotspots in Niedersachsen zählte, sollte am Sonntag mit dem Impfen begonnen werden. (dpa)

Update vom 27. Dezember, 11 Uhr: In Niedersachsen sind am Sonntag 445 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit sind seit Beginn der Pandemie 103.059 Menschen infiziert worden, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mit Stand 9 Uhr mitteilte. 21 Menschen starben seit Samstag an oder mit dem Coronavirus, die Gesamtzahl stieg auf 1196 Tote.

Am Samstag waren 964 Neuinfektionen gemeldet worden, am Freitag 1332 Neuinfektionen. Das Ministerium wies aber darauf hin, dass über die Feiertage weniger getestet werde. Der Rückgang der Zahlen dürfe daher „nicht als ein tatsächlich rückläufiges Infektionsgeschehen interpretiert werden“. Die Ansteckungsrate auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Sonntag bei 100,1 (Samstag: 114,4).

Regional war immer noch die Grafschaft Bentheim am stärksten betroffen mit einem Sieben-Tage-Wert von 172,2. Dort gelten seit Mittwoch Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Besonders hohe Werte gab es auch im Kreis Vechta (170,9), in der Region Hannover (167,6) und im Kreis Gifhorn (158,1).

Update vom 26. Dezember, 12 Uhr: Nach dem Rekordwert an Heiligabend sind in Niedersachsen zum zweiten Weihnachtstag 964 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit stieg die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf insgesamt 102.614 Infizierte, wie das Gesundheitsministerium in Hannover am Samstag mitteilte. Fünf Menschen starben seit Freitag an oder mit dem Coronavirus, die Gesamtzahl stieg auf 1175 Tote.

Das Gesundheitsministerium wies aber darauf hin, dass über die Feiertage weniger getestet werde. Die Zahlen seien nur bedingt aussagekräftig für die Entwicklung der Pandemie im Land. Die Ansteckungsrate auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Samstag bei 111,4 (Freitag: 119,0).

Coronavirus in Niedersachsen - aktuelle Zahlen

Zahl der Corona-Fälle insgesamt: 102.614 Differenz zum Vortag: +964 Verstorbene: 1775 (+5) Sieben-Tage-Inzidenz: 111,4 Stand und Quelle: 26. Dezember, 09.00 Uhr, NLGA

Regional war die Grafschaft Bentheim mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 236,2 am stärksten betroffen. Dort gelten seit Mittwoch zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens Ausgangsbeschränkungen. Besonders hohe Werte gab es auch im Kreis Gifhorn (202,0), im Kreis Vechta (198,2) und in der Region Hannover (183,0).

Update vom 26. Dezember, 8 Uhr: Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen kommt am Samstag der Impfstoff in den einzelnen Bundesländern , auch in Niedersachsen und Bremen, an. Der Bund lässt an insgesamt 27 Standorte liefern. Von dort werden sie in die rund 440 Impfzentren weiter verteilt. Am Sonntag sollen dann die ersten Impfungen erfolgen, vor allem durch mobile Impfteams in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Zuerst sollen Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden.

Coronavirus-Impfung soll zuerst für diese drei Gruppen erfolgen - laut Jens Spahn 1. Gruppe: Neben Bewohnern von Pflegeheimen und über 80-Jährigen sowie den Menschen, die sich um diese kümmern, sollen auch Krankenhausmitarbeiter, die sich leicht mit dem Coronavirus anstecken können, zuerst geimpft werden. Dazu zählen Mitarbeiter der Intensivstation oder Notaufnahme. Zu dieser ersten Gruppe gehören etwa sieben Millionen Menschen. 2. Gruppe: Die zweite Gruppe umfasst Personen ab 70 Jahren, Demenzkranke, Menschen mit Trisomie 21 sowie Transplantationspatienten. Außerdem sollen Bewohner von Obdachlosen oder Asylunterkünften sowie enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen geimpft werden. Auch Ärzte mit Patientenkontakt, deren Ansteckungsrisiko aber nicht besonders hoch ist, sollen zu dieser Gruppe gehören. 3. Gruppe: Hierzu gehören Menschen über 60 sowie chronisch Kranke. Darunter fallen beispielsweise Patienten mit Diabetes, Herzschwäche, Krebs, schwerem Übergewicht oder Asthma.

Coronavirus in Niedersachsen: Rekordwert der Neuinfektionen an Weihnachten

Update vom 25. Dezember, 10.43 Uhr: Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) meldet am ersten Weihnachtsfeiertag erneut einen Anstieg um 1332 laborbestätigte Neuinfektionen innerhalb eines Tages, wodurch die Gesamtzahl der Fälle auf 101.650 steigt. Weitere sieben Menschen sind verstorben.

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen hat in Niedersachsen an Heiligabend den Rekordwert von 2147 erreicht. Außerdem wurden seit Beginn der Epidemie in Niedersachsen erstmals über 100.000 bestätigte Infektionsfälle vermeldet. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, haben sich inzwischen 100.318 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag an Heiligabend bei 124 im landesweiten Durchschnitt.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1229 Corona-Patienten behandelt. 247 liegen auf der Intensivstation, 150 davon müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der im Zusammenhang mit der Epidemie Gestorbenen stieg niedersachsenweit um 32 auf 1763. Am stärksten von der zweiten Infektionswelle betroffen ist derzeit der Landkreis Oldenburg mit 250,6 neuen Infektionsfällen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Dahinter liegt der Landkreis Grafschaft Bentheim, wo seit Mittwoch nächtliche Ausgangsbeschränkungen gelten, mit einem Wert von 227,5, gefolgt vom Kreis Vechta mit 202,4.

Passagiere aus Großbritannien müssen am Flughafen Hannover auf Testergebnisse warten

Update vom 21. Dezember, 12.43 Uhr: 62 Passagiere aus London mussten in einem Terminal des Flughafens Hannover übernachten - aus Sorge wegen der in Großbritannien aufgetauchten Coronavirus-Variante. Bei einem der Fluggäste hat sich eine Infektion bestätigt. Weitere Labortests sollten nun klären, ob der Passagier sich mit der neuen, besonders ansteckenden Virus-Variante infiziert habe, teilte die Region Hannover am Montag mit.

Ursprungsmeldung vom 21. Dezember: Hannover - Nach derzeitigem Stand darf das neue Jahr mit Raketen und Böllern eingeläutet werden. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat das generelle Feuerwerksverbot am 18. Dezember vorläufig außer Vollzug gesetzt. Ursprünglich hatte Niedersachsen auch das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten. Laut Gesundheitsministerium soll in den nächsten Tagen allerdings ein Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern kommen - befristet vom 31. Dezember bis zum 1. Januar. Für Silvester sowie die Weihnachtsfeiertage gelten verschiedene Beschränkungen und Regeln zum Infektionsschutz.

Eine Sprecherin des Kultusministeriums sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, dass in der Corona-Pandemie die Schulen Niedersachsens im kommenden Jahr statt des Zentral-Abiturs auf eigene Aufgabenstellungen in der Abiturprüfung setzen. Das gelte für Schulen, die besonderes von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie betroffen seien. Damit weiche das Land ausnahmsweise vom Grundsatz ab, landesweit zentral gestellte Aufgaben zu verwenden.

Zahl der Corona-Fälle insgesamt: 95.381 Differenz zum Vortag: +690 Verstorbene: 1657 (+14) Sieben-Tage-Inzidenz: 114,4 Stand und Quelle: 21. Dezember, 09.00 Uhr, NLGA

„Wir haben Vorkehrungen getroffen, dass trotz der Corona-Pandemie alle Abschlüsse auf hohem Qualitätsniveau gemacht werden können“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne der Zeitung. Das gelte für das Abitur sowie für die Haupt-, Real-, und Förderschulabschlüsse. Es werde keinen „Corona-Makel“ geben, alle Abschlüsse seien gleichwertig mit denjenigen der Vorjahre, sagte der SPD-Politiker. „Unsere Regelungen kürzen nicht bei der Qualität, sondern reagieren zielgenau auf Stoff, der vielleicht weniger abgearbeitet werden konnte.“

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat angekündigt, Demonstrationen gegen Corona-Infektionsschutzmaßnahmen sorgfältig im Blick behalten. „Wir stellen fest, dass sich ‚Reichsbürger‘ und Rechtsextremisten zunehmend unter diese Gruppierungen mischen, sie beeinflussen und für ihre Zwecke nutzen“, sagte der SPD-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Je nach Dynamik sind also auch weitere Schritte in Niedersachsen nicht auszuschließen“, sagte der Minister mit Blick auf Baden-Württemberg, wo der Verfassungsschutz die sogenannten „Querdenken“-Aktivisten beobachtet.

Erstes Jahr der Schuldenbremse wird zu Jahr einer historischen Neuverschuldung

Nach Einschätzung von Ministerpräsident Stephan Weil sind die bisher veranschlagten Corona-Hilfen des Landes Niedersachsen trotz ihrer Belastung für den Haushalt unverzichtbar. „Auch das Land Niedersachsen ist in diesem Jahr an die Grenze seiner Möglichkeiten gegangen“, bilanzierte Weil kurz vor dem Jahresende. „Aus dem ersten Jahr der Schuldenbremse ist das Jahr einer historischen Neuverschuldung geworden. Es war aber ausdrücklich richtig, sich so zu verhalten.“

Er verteidigte die bislang bereitgestellten Hilfen. „Ein Unternehmen, das heute seine Bücher schließen muss, wird nie wieder Steuern zahlen, nie wieder Gehälter, nie wieder Sozialversicherungsbeiträge“, sagte Weil. „Das alles würde zu eklatanten Einnahmeausfällen in den öffentlichen Kassen führen. Ein Unternehmen, das heute mit staatlicher Unterstützung überlebt und später zur Normalität zurückkehren kann, zahlt auch in Zukunft ein.“ Jetzt großzügig zu helfen, sei also nicht nur wichtig für die betroffenen Unternehmen selbst, „sondern auch für die öffentlichen Finanzen. Das ist auch aus Sicht der jüngeren Generation die bessere Alternative“.

Hannover: Passagiere aus Großbritannien warten am Flughafen auf ihre Testergebnisse

Aufgrund einer in Großbritannien aufgetauchten neuen Variante des Coronavirus müssen Passagiere, die am Sonntag mit dem Flugzeug aus London in Hannover angekommen sind, noch auf ihre Einreise und auf das Testergebnis warten. Für sie wurden für die Nacht Feldbetten bereitgestellt. Bis zum Vorliegen des Corona-Testergebnisses müssten sie auf dem Flughafengelände bleiben, sagte eine Sprecherin der Region Hannover. Erwartet werde, dass dies am Montag der Fall sei, das stehe aber noch nicht fest.

+ Das Bundesinnenministerium hat wegen der neuen Variante des Coronavirus die Bundespolizei angewiesen, Reisende aus Großbritannien und Südafrika ab sofort systematisch zu kontrollieren. © Moritz Frankenberg / picture alliance / dpa

„Unser Ziel ist, zu verhindern, dass die neue Virusart unbemerkt nach Niedersachsen einzieht“, sagte Andreas Kranz, Leiter des Fachbereichs Öffentliches Gesundheitswesen der Region Hannover. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, die Reisenden zeigten „ziemlich viel Verständnis für die Maßnahmen“. Sollte das Testergebnis negativ ausfallen, bedeutet das für die betreffenden Passagiere eine zehntägige Quarantäne am Zielort. Nach fünf Tagen und einem erneuten negativen Testergebnis kann die Quarantäne vorzeitig enden. Bestätigt sich eine Infektion, bei der unklar ist, ob es sich um die neue Virus-Variante handelt, kommen die Betroffenen in ein besonderes Quarantäne-Hotel, wie Kranz sagte.

Coronavirus in Niedersachsen: Impfungen beginnen noch in diesem Jahr mit mobilen Teams

„Wahrscheinlich werden wir zunächst 20.000 Personen impfen können. Mittel- und langfristig entscheidend wird aber sein, dass wir jede Woche kontinuierlich Impfstoffe bekommen“, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums in Hannover zum Vorgehen bei den Impfungen. Die Impfzentren werden zu einem späteren Zeitpunkt als die Impfungen durch mobile Teams starten. Für die Schutzimpfungen hat das Land mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) einen Rahmenvertrag geschlossen. Bei der KV und der Ärztekammer Niedersachsen haben sich bislang fast 2400 Ärzte gemeldet, die bereit sind, in den Impfzentren mitzuarbeiten.

+ Die ersten Impfungen sollen ab dem 27. Dezember Menschen in Pflegeeinrichtungen bekommen. © Nicolas Armer / picture alliance / dpa

Niedersachsen bekommt für den Start der Corona-Impfungen voraussichtlich etwa 40.000 Impfdosen. „Wir gehen gerade zu Beginn von sehr wenigen Impfdosen aus. Jede impfberechtigte Person benötigt für einen ausreichenden Impfschutz zwei Impfungen im Abstand von 21 Tagen“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover am Samstag. „Wir sind sehr gut vorbereitet, die 50 Impfzentren im Land stehen und sind ebenso wie die mobilen Teams einsatzbereit“, sagte die Sprecherin. Die ersten Impfungen sollen vom 27. Dezember an Menschen in Pflegeeinrichtungen bekommen. Demnach organisieren die Landkreise, welche Dienste in die Pflegeheime kommen, um Bewohner zu impfen. (Mit Material der dpa)

Dies ist die Fortsetzung des Coronavirus-Ticker für Niedersachsen.

