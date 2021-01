Coronavirus-Liveticker: Niedersachsen stellt Besuch der Grundschule frei

Am Dienstag haben sich Bund und Länder zu neuen Corona-Maßnahmen beraten. Der Lockdown wird bis Mitte Februar verlängert, einige Regeln wurden verschärft und neue beschlossen.

Bund und Länder haben eine Verlängerung des Lockdown bis zum 14. Februar beschlossen

und haben eine bis zum 14. Februar beschlossen Arbeitgeber müssen begründen können, warum sie Homeoffice nicht ermöglichen.

müssen begründen können, warum sie nicht ermöglichen. Niedersachsen stellt den Besuch der Schule für Grundschüler frei.

Update vom 20. Januar, 12.56 Uhr: Trotz Lieferengpässen können die Corona-Impfungen in Niedersachsen auf absehbare Zeit weitergehen. „Ein sofortiger Impfstopp droht nicht“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover. Solange Impfstoff da sei, werde auch weiter geimpft. Allerdings stünden weniger Impfdosen zur Verfügung als geplant. Abgesehen von den Impfdosen für die Zweitimpfungen halte das Land keine Reserven zurück. (dpa)

Update vom 20. Januar, 11.49 Uhr: Niedersachsen stellt den Schulbesuch für Grundschüler bis Mitte Februar frei, nachdem Bund und Länder sich in der Corona-Krise auf einen restriktiveren Kurs geeinigt haben. Grundsätzlich bleibe das Unterrichtsangebot im Wechselmodell mit halben Klassen aber bestehen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch in Hannover. Die Erwartung sei aber, dass sich die Klassen erheblich leeren. Erst am Montag war der Unterricht an den Grundschulen in geteilten Klassen wieder angelaufen. Der Bund-Länder-Kompromiss müsse aber ernstgenommen und umgesetzt werden, sagte Weil. (dpa)

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen: 131.241 Differenz zum Vortag: +1319 Verstorbene: 2810 (+83) Sieben-Tage-Inzidenz: 99,9 Stand und Quelle: 20. Januar 2021, 9.00 Uhr, NLGA

Mehr als ein Drittel der Beschäftigten der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover arbeitet angesichts der Corona-Pandemie im Homeoffice. Die Verwaltung habe rund 4000 von 11.500 Beschäftigten ermöglicht, zuhause ihren Dienstgeschäften nachzugehen, teilte die Stadt mit. Das sei gut die Hälfte der Mitarbeiter. „Wir haben eine vergleichsweise hohe Homeoffice-Quote“, sagte Lars Baumann, Dezernent für Digitalisierung und Personal. Homeoffice sei ein „wichtiges Instrument, um den Schutz vor Infektionen zu verbessern“. Die Regierungschefs der Länder hatten sich mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Verschärfungen der Regeln in der Pandemie geeinigt. So sollen Arbeitgeber bei der Ablehnung von Homeoffice für ihre Beschäftigten die genauen Gründe erklären müssen. (dpa)

Konkrete Entscheidungen für Niedersachsen sollen am Mittwoch fallen

Update vom 20. Januar, 09.04 Uhr: Nach den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag stehen nun neue oder erweiterte Regeln im Umgang mit dem Coronavirus fest. Zunächst: Der Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert. Am Mittwoch sollen auch in Niedersachsen zu den Beratungen konkrete Entscheidungen fallen. Nachdem in Niedersachsen zu Beginn der Woche der Unterricht für Grundschüler in geteilten Gruppen angelaufen war, musste das Land in der Diskussion einlenken. „Was die Situation in den Grundschulen anbelangt, sind Änderungen zu erwarten“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstagabend.

Es wird erwartet, dass Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) nun abermals kurzfristig veränderte Vorgaben für den Unterricht an einem Teil der Schulen des Landes vorstellt. Schüler müssten sich erneut umgewöhnen, Schulen und Lehrer umplanen, berufstätige Eltern bekämen ein kurzfristiges Betreuungsproblem. Der Grund für all dies sei, dass Bund und Länder zur Situation in den Schulen und Kitas eine restriktivere Handhabung der bisherigen Beschlüsse vereinbart hätten, erläuterte Weil.

Noch zum Start der Beratungen hatte eine Regierungssprecherin das Hauptargument des Landes für die Teilöffnung der Grundschulen vorgetragen. Gerade unter jungen Schülern verbreite sich das Coronavirus offensichtlich nur wenig, auch in Großbritannien mit der dort grassierenden Mutation. Das Kanzleramt sah das äußerst kritisch. Festhalten werde Niedersachsen am Unterricht in geteilten Gruppen für Abschlussklassen und die angehenden Abiturienten, betonte Weil. Alle übrigen Schüler der weiterführenden Schulen seien im Distanzunterricht, die Kindertagesstätten seien bereits geschlossen, und es werde eine Notbetreuung angeboten. (dpa)

Neue Beschlüsse auch zum Thema Homeoffice und Maskenpflicht

Neben dem Thema Schule einigten sich die Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Verschärfungen der Regeln. Arbeitgeber sollen nun bei der Ablehnung von Homeoffice für ihre Beschäftigten die genauen Gründe erklären müssen. Weil sagte, dass er es begrüße, dass nun „einheitliche Regelungen dafür sorgen sollen, dass Homeoffice überall dort, wo es irgend möglich ist, zum Regelfall bei der Berufsausübung wird.“ Zudem bat er Unternehmen und Institutionen, für diejenigen Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice arbeiten können, die Arbeits- oder Dienstzeiten noch stärker als bislang zu flexibilisieren. „Wir werden das auch in der Landesverwaltung tun.“

Auch beim Thema Maskenpflicht wurde eine Neuerung beschlossen: Im öffentlichen Nahverkehr sowie in den geöffneten Bereichen des Einzelhandels werden medizinische Masken zur Pflicht - und laut Land ebenso „überall dort im öffentlichen Raum und in Gebäuden, in denen Menschen aus unterschiedlichen Haushalten enger und länger zusammenkommen“. FFP2-Masken müssen auch durchgängig vom Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen beim Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern getragen werden. (dpa)

Coronavirus: Lockdown soll bis 14. Februar verlängert werden

Update vom 19. Januar, 14.04 Uhr: Niedersachsen sei sich der ernsten Lage bewusst und sind überzeugt, es sei „grob fahrlässig, in irgendeiner Weise wieder zu normalen Verhältnissen zurückzukehren“, sagt Pörksen. Genaueres wollte sie zu den Experten, die sich für besonders strenge Maßnahmen, einen tatsächlichen Lockdown, ausgesprochen hatten, wollte sie vor den Beratungen ebenfalls nichts weiter sagen. Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Mutation, erklärt Claudia Schröder, dass auf diese stichprobenartig geprüft werde und sich bei der Menge auf die Einschätzung der Experten verlassen werde. Die Konferenz ist damit beendet, sollten die Beratungen rechtzeitig beendet werden können, wird es eine weitere Pressekonferenz am Abend geben.

Update vom 19. Januar, 13.50 Uhr: Auf die Frage, wie es um den prozentualen Anteil der Arbeit im Homeoffice in den niedersächsischen Ministerien steht, gibt Anke Pörksen Zahlen für die verschiedenen Ministerien Niedersachsens zwischen 22 und 99 Prozent bekannt. Die Unternehmen in Niedersachsen seien „schon gut dabei“, wobei es auch immer wieder Zuschriften von Bürgern gebe, die weiterhin in Großraumbüros säßen, obwohl sie es aufgrund ihrer Arbeit nicht müssten. In dem Bereich bleibe abzuwarten, was bei den Bund-Länder-Beratungen dazu besprochen wird.

Bei der Terminvergabe, erklärt Schröder, werden direkt der Tag für die Erst- sowie die Zweit-Impfung festgelegt. Sollten vorerst keine weiteren Termine vergeben werden können, weil es an Impfstoff fehlt, können sich die Interessierten auf eine Warteliste eintragen lassen.

Update vom 19. Januar, 13.32 Uhr: Claudia Schröder weist mehrmals darauf hin, dass die Menge des Impfstoffs für die Zweit-Impfung stabil und gesichert ist. Alle Impfzentren seien im Betrieb und die Zweit-Impfungen gegen das Coronavirus würden wie geplant fortgesetzt. 40 Prozent der angekündigten 63.000 Impfdosen würden jedoch ab kommender Woche durch die Lieferprobleme des Herstellers fehlen. Schröder habe keine endgültige Zusage, ob ab dem 15. Februar tatsächlich die ursprüngliche Produktionskapazität wieder hergestellt sein wird. Die Anforderungen an die Produktion seien herausfordernd, insbesondere, wenn sie „von jetzt auf gleich“ hochgefahren wird, erklärt Schröder, wie es zu den Problemen bei der Produktionsumstellung bei Biontech gekommen ist. Die ursprüngliche Zusage der Menge sei eine Zusage unter der Prämisse gewesen, dass „alles ideal“ laufe.

Update vom 19. Januar, 13.15 Uhr: Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, und Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen stellen sich in einer Landespressekonferenz Fragen zum aktuellen Infektionsgeschehen und dem Stand der Impfkampagne. Claudia Schröder gibt zu Beginn zunächst einen Überblick über die aktuelle Lage. 95.044 Impfungen seien mit Stand Montagabend bisher in Niedersachsen durchgeführt worden. Heute werde noch eine weitere Impfstoff-Lieferung erwartet, ab der kommenden Woche werde es jedoch „drastische Einbrüche“ in der Liefermenge geben, kündigt sie an. Ziel der verursachenden Umstellung der Produktion sei eine erhöhte Produktionskapazität. Bis Mitte Februar soll wieder die angekündigte Menge geliefert werden können, jedoch könnten die fehlenden Impfdosen nicht aufgeholt werden teilte Biontech mit, sagt Schröder. Wie geplant werde am 28. Januar mit der Vergabe der Impftermine für über 80-Jährige festgehalten.

Unstimmigkeiten über schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie

Update vom 19. Januar, 12.19 Uhr: Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat einen Eilantrag eines zwölf Jahre alten Schülers auf Präsenzunterricht in der Schule abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag gegen die Kontaktbeschränkungen in der aktuellen Corona-Verordnung der Landesregierung.

Der Siebtklässler hatte, vertreten durch die Eltern, beantragt, ein abgestuftes Modell der Schulöffnung je nach aktuellem Inzidenzwert einzuführen. Zur Begründung trug er vor, dass die Schulschließung unverhältnismäßig sei, da sie negative schulische und psychische Folgen habe, die in keinem Verhältnis zu dem hierdurch erreichten Zweck stünden. Der 13. Senat entschied, ein alternatives Modell der Schulöffnungen gerichtlich durchzusetzen sei unzulässig. Im Rahmen einer Normenkontrolle könne nur die Außervollzugsetzung der bestehenden Regelung, nicht aber die Umsetzung einer alternativen Regelung begehrt werden. (dpa)

Update vom 19. Januar, 11.27 Uhr: Kurz vor den neuen Corona-Beratungen von Bund und Ländern am Dienstagnachmittag gibt es erhebliche Unstimmigkeiten über schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Teilnehmerkreisen erfuhr, meldeten SPD-Länder eine Reihe von Änderungen an einer Beschlussvorlage an, die zuvor an mehrere Länder verschickt worden war. Entsprechende Papiere lagen der dpa vor. Vor den von 14 Uhr an geplanten Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sollte es noch Vorgespräche geben.

Diskutiert wird eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar. Zudem könnte es unter anderem eine schärfere Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften geben. Daneben erwägen Bund und Länder, mehr Druck auf Arbeitgeber zu machen, um mehr Homeoffice zu ermöglichen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet von den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Krise vor allem weitere Einschnitte im Arbeitsleben. Es gebe bisher sehr harte Maßnahmen im Familienleben, da sei ein „Ende der Fahnenstange“ erreicht, daher müsse man andere Bereiche wie das Wirtschaftsleben in den Blick nehmen, sagte Müller, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, am Dienstag im „ARD-Morgenmagazin“. Im Arbeitsbereich gebe es noch „viel mehr Spielraum“. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) werde dazu einen Vorschlag machen. (dpa)

Niedersächsische Landesregierung spricht sich vor Beratungen für eine Verlängerung des Lockdown aus

Update vom 19. Januar, 10.17 Uhr: Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) meldet am Dienstag einen Anstieg um 598 auf insgesamt 129.922 Corona-Fälle. Weitere 83 Personen sind verstorben, womit die Gesamtzahl der Todesfälle bei 2727 liegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell bei einem Wert von 102,3.

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen: 129.922 Differenz zum Vortag: +598 Verstorbene: 2727 (+83) Sieben-Tage-Inzidenz: 102,3 Stand und Quelle: 19. Januar 2021, 9.00 Uhr, NLGA

Ursprungsmeldung vom 19. Januar: Hannover - Vor dem Bund-Länder-Treffen zum Kurs in der Corona-Krise hat sich die niedersächsische Landesregierung für eine Verlängerung des Lockdown bis Mitte Februar ausgesprochen. Von einem verschärften kompletten Lockdown halte das Bundesland mit Blick auf die wirtschaftlichen Schäden gar nichts, sagte Staatskanzleichef Jörg Mielke am Montag in Hannover im Sozialausschuss. „Wir werden keine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen vorschlagen.“ Wie Mielke sagte, drohten sonst Akzeptanzprobleme. „Wir stellen fest, wir sind dabei, die Schrauben zu fest zuzudrehen.“

Auch eine nächtliche landesweite Ausgangssperre unterstützt die Landesregierung nicht. Bei der aktuellen Corona- „Lage in Niedersachsen halte er das nicht für gerechtfertigt, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Lediglich in Städten und Landkreisen mit mehr als 200 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohnern binnen einer Woche sei eine solche Maßnahme sinnvoll und werde von den Menschen auch akzeptiert.

Bund und Länder beraten am Dienstag, ob der aktuelle, bis Ende Januar geltende Lockdown verlängert oder noch verschärft wird. Das erst für den 25. Januar geplante Treffen war wegen der weiterhin angespannten Corona-Lage und der Sorge vor Virusmutationen vorgezogen worden.

Auswirkungen der Lieferschwierigkeiten von Biontech/Pfizer auf Impfkampagne noch nicht klar

Unterdessen hat Niedersachsen noch keinen Einblick dazu, was die Lieferschwierigkeiten des Impfstoffherstellers Biontech/Pfizer für die Impfkampagne bedeuten. „Wir wissen noch nicht, wann wir mit wie viel rechnen können“, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, im Sozialausschuss. In dieser Woche erhalte Niedersachsen noch die ursprünglich zugesagte Zahl an Dosen. Inzwischen seien 90.431 Menschen in Niedersachsen geimpft worden, dazu kämen Impfungen an den beiden Universitätskliniken des Landes.

Nachdem es in etlichen Landkreisen Unmut über die Aufteilung des Impfstoffes gegeben hatte, lasse der Krisenstab andere Modelle der Verteilung berechnen, sagte Scholz. Allerdings bleibe die Problematik bestehen, dass der Impfstoff knapp sei und alle Impfzentren lieber mehr Impfdosen erhalten würden.

Unternehmerverband warnt vor einer Verschärfung des Lockdowns

Vor einem verschärften Lockdown warnte der Unternehmerverband Niedersachsenmetall. „Die Begründungen der Bundesregierung für eine Verschärfung des Lockdowns beginnen unredlich zu werden“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Volker Schmidt. Wage Modellannahmen und bloße Vermutungen dürften niemals Basis für eine faktische Stilllegung unserer Volkswirtschaft sein.

Die Fraktionschefin der Grünen, Julia Willie Hamburg, pochte darauf, dass Familien mit insbesondere kleinen Kindern nicht zu Leidtragenden der Beschränkungen werden dürften. Treffen in festen kleinen Gruppen, insbesondere von Kindern, müssten ermöglicht werden. Außerdem sei endlich eine Langfriststrategie in der Krise nötig. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Stefan Birkner, forderte technische Schutzmaßnahmen wie Raumlüfter an Schulen, um dort für alle Klassen den Unterricht in geteilten Klassen wieder zu ermöglichen, der am Montag für die Grundschüler wieder aufgenommen wurde. Die Datengrundlage für die weitere Corona-Politik müsse verbessert werden.

Homeoffice-Regelung gefordert: Rechtfertigungsverpflichtung für Arbeitgeber sei denkbar

„Wir fordern eine verbindliche Regelung zum Homeoffice“, erklärte Staatssekretär Mielke. Denkbar sei eine Rechtfertigungsverpflichtung für Arbeitgeber, die den Wunsch von Angestellten nach einem Arbeiten von zu Hause aus ablehnen. Alternativ werde Niedersachsen sich mit anderen SPD-geführten Ländern für die Verpflichtung zu mehr Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus am Arbeitsplatz stark machen. Dabei gehe es um Testmöglichkeiten sowie die Verfügbarkeit von Masken.

Bei der geltenden Maskenpflicht künftig das Tragen von FFP2-Masken vorzuschreiben, lehnt die niedersächsische Landesregierung ab, sagte Mielke. Allerdings könne man sich verstellen, etwa im öffentlichen Nahverkehr oder beim Besuch von Heimen das Tragen einfacher OP-Masken vorzuschreiben und selbstgenähte Stoffmasken, die einen geringeren Schutz bieten, dort nicht mehr zuzulassen.

Göttinger Physikerin rät zu einem kurzen, aber harten Lockdown

Um die Corona-Epidemie samt der Gefahr von Virusmutationen unter Kontrolle zu bringen, riet die Göttinger Physikerin Viola Priesemann zu einem kurzen harten Lockdown. Damit könnten die Fallzahlen schnell auf ein niedriges, für die Gesundheitsbehörden nachverfolgbares Niveau gesenkt werden, sagte die Forscherin am Montag im Corona-Sonderausschuss des Landtags. Die Politik müsse sich klar entscheiden, ein Kompromiss helfe nicht weiter.

Der vom Corona-Sonderausschuss ebenfalls befragte Bonner Virologe Hendrik Streeck riet dringend zum Erarbeiten einer besseren Datengrundlage zur Corona-Epidemie. Es fehlten eine Richtschnur und ein vorausschauendes langfristiges Management der Epidemie. „Zahlenspiele und dauerdrohende Voraussagen helfen nicht.“ Mit Material der dpa.

