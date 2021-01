Corona-Impfhotline macht (noch) Probleme: „Diese Nummer ist nicht vergeben“

Die Spannung steigt: Wann bekomme ich meine zwei Impftermine? Wenn ich sie habe, geht’s ins Impfzentrum. Dafür müsste aber erstmal die Hotline funktionieren.

Impftermine können ab Donnerstag gemacht werden – die Hotline macht allerdings Probleme.

können ab Donnerstag gemacht werden – die macht allerdings Probleme. Der Start der Impfungen beginnt erst nach dem 1. Februar.

beginnt erst nach dem 1. Februar. Ohne einen Termine-Code ist eine Impfung nicht möglich.

Update vom 28. Januar: Seit Donnerstag, 8 Uhr werden die begehrten Impftermine vergeben. Das Land hat dazu zwei Wege vorbereitet: Online und per Telefon. Der Dienstleister Majorel, der die Hotline betreibt, hat seine Mitarbeiterzahl bereits aufgestockt - von rund 70 im Dezember auf rund 130 in der vergangenen Woche. In den kommenden Wochen soll die Zahl weiter auf 250 bis 280 Mitarbeiter steigen. Laut Majorel könnten mit 250 Mitarbeitern rund 25.000 Anrufe täglich bearbeitet werden. Allerdings hören am Donnerstag (Stand 9.20 Uhr) die Anrufer nur: „Diese Nummer ist nicht vergeben.“

Bei den Anrufern, die zunächst nur auf die Warteliste kommen, hat die Landesregierung schon im Vorfeld der Terminvergabe um Verständnis gebeten. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Hotline dem Ansturm am Anfang nicht gewachsen sein wird“, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, vor wenigen Tagen.

Viele der Impfzentren haben inzwischen eigne Webseiten veröffentlicht. Dort können sich die Impfwilligen informieren. Zu finden gibt es eine Skizze oder Bilder des Zentrums, denn die Impfung erfolgt als Einbahnstraße, man geht von Station zu Station. Auch ist aufgelistet, welche Unterlagen mitgebracht (siehe unten) werden müssen und wie die Anreise funktioniert.

Meldung vom 26. Januar: In Niedersachsen laufen die Impfungen außerhalb von Pflegeeinrichtungen an. In einem ersten Schritt müssen die Berechtigten einen Termin vereinbaren. Dies geschieht telefonisch unter 0800/9988665 (Montag bis Sonnabend von 8 bis 20 Uhr) oder im Internet. Dazu hat das Land am Donnerstag eine Plattform freigeschaltet. Sie ist zu erreichen unter www.impfportal-niedersachsen.de.

Impfzentren Adresse Landkreis Diepholz Krankenhaus, Marie-Hackfeld-Str. 6, 27211 Bassum Landkreis Verden Containerbau am Kreishaus, Lindhooper Straße 67a, Verden Landkreis Nienburg ehem. Schule, Weserweg 48, 31623 Drakenburg Landkreis Rotenburg ehem. Krankenhaus , Dr. Otto-Straße 2, 27404 Zeven Heidekreis Veranstaltungshalle, Soltauer Str. 39, 29683 Bad Fallingbostel Landkreis Oldenburg ehem. Verbrauchermarkt, Westring 7, 27793 Wildeshausen

Wer telefonisch einen Termin vereinbart, wird nach Alter, Krankheiten und Beruf gefragt. Wenn sich daraus ergibt, dass der Anrufer zu einer der Gruppen gehört, die dann aktuell geimpft werden sollen, werden direkt die beiden nötigen Termine vereinbart. Online muss man sich durch die entsprechenden Felder klicken. Bei der Online-Terminvergabe erhält man die Bestätigung der Impftermine per E-Mail zugesandt.

„Die allermeisten Anrufer werden nur auf die Warteliste gesetzt werden können“, sagte Corona-Krisenstabsleiter Heiger Scholz. Zudem gehe das Land nach den Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen davon aus, dass die Hotline dem Ansturm am Anfang nicht gewachsen sein wird. Meint: Die Anrufer kommen nicht zu einem Mitarbeiter durch. Ähnliches könne bei der Online-Anmeldung passieren. Die ersten Impfungen erwartet Heiger Scholz nicht mehr am 1. Februar, aber noch in derselben Woche. Der Grund: Es gibt weniger Impfstoff als geplant.

+ Probelauf im Impfzentrum: Dr. Matthias Meyer-Barner, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, gehörte zu den ersten Geimpften. © Landkreis Verden

Die Impfungen werden dann durch geschultes medizinisches Fachpersonal durchgeführt und im persönlichen Impfpass mit der Chargennummer des Impfstoffs eingetragen. Das eigentliche Impfen geht sehr schnell und dauert nur wenige Minuten. In einem gesonderten Wartebereich bleiben die Männer und Frauen zur Sicherheit noch etwa 15 bis 30 Minuten unter medizinischer Beobachtung. Personen sollten daher rund eine Stunde für die Impfung einplanen. Neben der Nachsorge gibt es vorab ein ärztliches Aufklärungsgespräch und eventuell Wartezeit. Für die Impfzentren ist eine Betriebszeit von montags bis freitags, von 8 und 20 Uhr vorgesehen. Je nach Lieferbarkeit des Impfstoffs besteht die Option, dass auch Termine an Wochenenden vergeben werden.

Tag der Impfung: Diese Unterlagen müssen mitgebracht werden

Geimpft kann nur werden, wer folgende Unterlagen mitbringt: Ausweis oder vergleichbares Lichtbild-Dokument (Reisepass, Führerschein), Impfpass, Krankenversicherungskarte, Terminbestätigung (mit Termin-Code), Einwilligungsbogen und Aufklärungsmerkblatt (kann auch vor Ort ausgefüllt werden). Wer im Gesundheits- und Pflegedienst arbeitet, muss eine Arbeitsbescheinigung mitbringen.

In den 50 Impfzentren gelten dann die gleichen Regeln wie in der Öffentlichkeit. Also Abstand halten (Ausnahme beim direkten Impfen), Hygiene und Mundschutz tragen.

