Coronavirus in Niedersachsen: Weil rechnet mit Lockdown-Verlängerung

Heute wollen Bund und Länder über weitere Corona-Maßnahmen entscheiden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil geht von einer Lockdown-Verlängerung aus.

Bund und Länder beraten heute über weitere Coronamaßnahmen und den Lockdown .

und beraten heute über weitere und den . Ministerpräsident Stephan Weil rechnet mit Einigkeit in der Frage der Lockdown-Verlängerung .

rechnet mit in der Frage der . Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch bei einem Wert von 65,7.

Update vom 10. Februar, 10.27 Uhr: Am heutigen Mittwoch meldet das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) einen Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus um 938 auf die Gesamtzahl von 149.889. 46 Personen sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt damit bei 3696. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 65,7 und ist somit seit gestern (68,5) erneut leicht gesunken.

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen: 149.889 Differenz zum Vortag: +938 Verstorbene: 3696 (+46) Sieben-Tage-Inzidenz: 65,7 Stand und Quelle: 10. Februar 2021, 9.00 Uhr, NLGA

Update vom 10. Februar, 08:52 Uhr: Heute wollen Bund und Länder über weitere Corona-Maßnahmen und eine Verlängerung des Lockdown beraten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht jedoch nicht davon aus, dass es einen bundesweiten Stufenplan zu möglichen Lockerungen geben wird. In einem Interview der ARD-Tagesthemen erklärte er, dass es zwar in den heutigen Beratungen noch keine Antwort darauf geben werde, wie es weitergehen sollte, aber unbedingt eine Diskussion darüber geführt werden müsse. Eine Antwort müsse es beim nächsten Mal geben. Realistisch sei für ihn, dass eine gemeinsame Entscheidung über eine Verlängerung des Lockdown bis zum 1. März fallen wird. „Das ist in einer solchen Situation, wo die Zahlen wirklich immer noch zu hoch sind, meines Erachtens auch richtig“, sagte Weil. (dpa)

+ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet keinen bundesweiten Stufenplan für Lockerungen. Er rechnet aber mit einer gemeinsamen Entscheidung über eine Verlängerung des Lockdown. © Ole Spata / picture alliance / dpa

Vor den Beratungen hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) einen gemeinsamen Kraftakt für Schüler und Kinder gefordert. „Seit Wochen leisten die Kinder und Jugendlichen einen Riesenbeitrag im Lockdown, die Kontaktbeschränkungen und dass alles an Sport und Hobbys wegfällt, trifft junge Menschen besonders in ihrer Entwicklung“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Das muss in einer gemeinsamen Kraftanstrengung verhindert, die Konsequenzen müssen abgefedert werden.“ Er erwarte, dass Bund und Länder sich schnell zusammensetzen und beraten, wie Lernrückstände kompensiert und psycho-soziale Belastungen abgefedert werden können, sagte Tonne.

Seit Wochen leisten die Kinder und Jugendlichen einen Riesenbeitrag im Lockdown“

Ein solcher Schul- und Kitagipfel müsse dann auch ein relevantes Kinder- und Jugend-Programm des Bundes mit sich bringen. „Wir brauchen ein Corona-Kompensations-Programm des Bundes, damit wir in hohem Maße Ferienbetreuung, zusätzliche Lernangebote und Hausaufgabenhilfe einrichten können.“ Außerdem müsse dringend zur Sprache kommen, dass sich die Bundesregierung an den Teststrategien für Lehrkräfte und Kita-Personal engagiert. (dpa)

In den niedersächsischen Kommunen stoßen die neuen Vorgaben des Bundes für die Corona-Impfungen auf Unverständnis. Der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Jan Arning, kritisierte am Dienstag, dass trotz der Ausweitung der zweithöchsten Impfpriorität nicht auch Erzieher und Feuerwehrleute früher geimpft werden sollen. Dem Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Hubert Meyer, zufolge schafft die neue Impfverordnung zudem zusätzliche Bürokratie. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips, warnte vor einer sinkenden Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung. (dpa)

Stadt Osnabrück plant kostenlose Corona-Tests für Menschen mit vielen beruflichen Kontakten

Die Stadt Osnabrück will mit einem kostenlosen Testangebot für Corona-Infektionen die Pandemie weiter eindämmen und so auch gegen die Ausbreitung von Virusmutationen vorgehen. In einem geplanten Testzentrum sollen sich Menschen mit vielen beruflichen Kontakten ab der kommenden Woche auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen können, wie die Stadt mitteilte. Berechtigt seien etwa Lehrkräfte, Schüler von Abschlussklassen, Kita-Beschäftigte sowie Angestellte von Lebensmittelmärkten und Imbissen. Auch wer außerhalb Osnabrücks lebe, aber in der Stadt arbeite, könne das Angebot wahrnehmen, hieß es. Getestet werden soll mit Antigen-Schnelltests. (dpa)

+ Die Stadt Osnabrück plant ein Testzentrum für Menschen mit vielen beruflichen Kontakten. Um die Pandemie einzudämmen soll es dort die Möglichkeit auf kostenlose Antigen-Schnelltests geben. © Marijan Murat / picture alliance / dpa

Acht Mitarbeiter eines Aldi-Supermarktes in Melle (Kreis Osnabrück) haben sich in den vergangenen Wochen mit dem Coronavirus infiziert - bei einer Mitarbeiterin wurde auch die infektiösere britische Virusvariante festgestellt. Die Kreisverwaltung riet Kunden, die nach dem 1. Februar in dem Supermarkt waren, auf ihre Gesundheit zu achten und sich bei Symptomen testen zu lassen. (dpa)

Die britische Corona-Virusvariante B.1.1.7 ist erstmals auch auf der ostfriesischen Insel Norderney nachgewiesen worden. Ein entsprechender Befund sei dem Gesundheitsamt des Landkreises Aurich am Dienstag bestätigt worden, teilte die Kreisverwaltung mit. Demnach war die infektiösere Mutation Ende Januar bei einem Mann festgestellt worden. Er ist inzwischen gestorben. (dpa)

Genaues Bild über Ausbreitung der Virus-Mutanten fehlt der Landesregierung

Update vom 9. Februar, 15:06 Uhr: Die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, erklärte in der Pressekonferenz, dass die Mutanten „auf dem Vormarsch“ seien. „Ganz offensichtlich gibt es eine steigende Tendenz“, sagte sie am Dienstag in Hannover. Das Robert Koch-Institut gehe davon aus, dass etwa fünf Prozent der Corona-Fälle auf Mutanten zurückgehen. Ein genaues Bild über die Ausbreitung in Niedersachsen fehlt der Landesregierung weiterhin.

+ Anke Pörksen, Regierungssprecherin der niedersächsischen Landesregierung, gibt während der Pressekonferenz zu bedenken, dass die Inzidenz von 50 im vergangenen Jahr noch verlässlich gewesen sei. Das habe sich nun geändert und der Blick allein auf die Inzidenz reiche nicht mehr aus. © Peter Steffen / picture alliance / dpa

„Wir wissen noch nicht ganz genau, wie die Mutationen sich hier ausgebreitet haben, wie aggressiv sie sind und wie stark sie den sogenannten R-Wert verändern werden“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter statistisch gesehen ansteckt. (dpa)

Corona-Krisenstab informiert in Pressekonferenz über aktuelle Lage vor den Bund-Länder-Beratungen

Update vom 9. Februar, 13:49 Uhr: Pörksen erklärt auf Nachfrage, dass sich Ministerpräsident Stephan Weil nicht eine Verlängerung des Lockdown wünscht, sondern sie für unausweichlich hält. Ob es Lockerungen geben wird und wenn ja, welche, bleibt abzuwarten. Scholz erklärt, dass es davon abhänge, ob es weitere und welche Mutanten geben wird, ob es eine dritte Infektionswelle geben wird.

Update vom 9. Februar, 13:41 Uhr: Zukünftig würde es nicht mehr reichen, nur auf die Inzidenzen zu schauen, um über Lockerungen zu sprechen, sagt Anke Pörksen mit Blick auf die Beratungen von Bund und Ländern am morgigen Mittwoch. Die Inzidenz von 50 sei im vergangenen Jahr noch verlässlich gewesen. Für den Stufenplan müsse nun aber auch die Mutation berücksichtigt werden.

+ Wie unmittelbar man einen Impf-Termin erhält, wenn man auf der Warteliste steht, hängt auch davon ab, auf welchem Weg man die Termin-Bestätigung erhalten möchte. © Friso Gentsch / picture alliance / dpa

Update vom 9. Februar, 13:37 Uhr: Bei der Abarbeitung der Warteliste und dem möglichen Eindruck, Menschen bekämen früher Termine, die nicht oder weiter hinten auf der Liste stehen, müsse berücksichtigt werden, auf welchem Weg, der Termin bestätigt werden soll, erklärt Claudia Schröder. Wenn sich ein Impfberechtigter für den Versand der Bestätigung per Post entscheidet, muss bei der Vergabe des Termins die Versandzeit mit eingerechnet werden. Für einen Termin am nächsten Tag, würde die Versandzeit zu lange dauern und die Bestätigung käme nicht rechtzeitig an. Wer den Termin per Mail bekommt, kann demnach einen früheren Termin bekommen. Auch könne es vorkommen, dass Personen auf der Warteliste vorgeschlagene Termine nicht wahrnehmen können.

Regierungssprecherin Anke Pörksen geht davon aus, dass die öffentliche Missbilligung Menschen gegenüber, die sich beim Impfen „vordrängeln“ ausreiche, damit solche Fälle zumindest in Niedersachsen nicht mehr vorkommen.

Durch weniger Reserven soll Niedersachsen beim Impfen aufholen können

Update vom 9. Februar, 13:25 Uhr: Die stellvertrende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, erklärt, dass es immer Gründe gibt, warum Menschen den zweiten Impftermin nicht wahrnehmen. Dennoch würden keine Impfdosen verworfen. Dazu gebe es eine klare Ansage. Gegenteilige Informationen seien falsch. Scholz kündigt an, dass Niedersachsen in der Impf-Statistik aufholen wird dadurch, dass weniger Reserven zurückgehalten werden. Andere Bundesländer seien weiter, weil sie bereits weniger Reserven zurückgehalten hätten.

Update vom 9. Februar, 13:12 Uhr: Der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, gibt zu Beginn der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs zunächst Auskunft zu den aktuellen Coronazahlen, zu der Situation in den Krankenhäusern und der aktuellen Impf-Statistik. 82% der Bewohnenden von Alten- und Pflegeheimen seien zum ersten Mal, 43 Prozent bereits zum zweiten Mal geimpft worden. Zur neuen Impf-Verordnung sagt er, dass der Astrazeneca-Impfstoff hauptsächlich für Jüngere, also unter 65 Jahre, genutzt werden soll. Einige Menschen, zum Beispiel aufgrund von Vorerkrankungen, sind zudem in der Prioritätenliste nach oben gerutscht.

+ Heiger Scholz (SPD), Leiter des Krisenstabes zur Corona-Pandemie des Landes Niedersachsen, sitzt in der Landespressekonferenz im Landtag Niedersachsen und informiert über die aktuelle Corona-Lage im Bundesland. © Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

Scholz geht davon aus, dass die Impfstoff-Lieferungen morgen wieder aufgenommen werden können. Mit dem Logistiker sei zudem besprochen, dass alle vereinbarten Lieferungen auch in dieser Woche erfolgen, der Transport also verdichtet stattfinden soll., um aufzuholen Auch erklärt Scholz, dass die Impfstoff-Reserve von Biontech/Pfizer nur noch zu einem Drittel zurückgehalten werde, da sich die Lieferungsmenge stabilisiert habe. Dies gelte nicht für den in geringerer Menge verfügbaren Moderna-Impfstoff oder den von Astrazeneca.

Geplanter Impfstoff-Transport auch am Dienstag abgesagt

Update vom 9. Februar, 11:26 Uhr: Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) meldet am heutigen Dienstag einen Anstieg der gemeldeten Corona-Fälle um 229 auf die Gesamtzahl von 148.951. 56 Personen sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden verstorben, womit die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 3650 steigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei einem Wert von 68,5 und hat somit leicht abgenommen.

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen: 148.951 Differenz zum Vortag: +229 Verstorbene: 3650 (+56) Sieben-Tage-Inzidenz: 68,5 Stand und Quelle: 9. Februar 2021, 9.00 Uhr, NLGA

Update vom 9. Februar, 11:07 Uhr: Wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte, wurden auch die für Dienstag geplanten Transporte des Corona-Impfstoffs wetterbedingt abgesagt. Betroffen seien 20 der 50 Impfzentren. Schon am Montag hatten zwölf Impfzentren anders als geplant keinen Impfstoff erhalten. Wann die Lieferungen nachgeholt werden können, ist offen. Sollten die Impfzentren wegen der Lieferengpässe Termine absagen müssen, sollen diese dem Ministerium zufolge schnell nachgeholt werden. Eine erneute Anmeldung über die Hotline oder das Internetportal sei dafür nicht nötig. Die Abstimmung laufe über die Kommunen. (dpa)

Wegen des Vordringens der britischen Coronavirus-Mutation ändert die Region Hannover ihr Vorgehen bei der Kontaktverfolgung. Die reguläre Quarantänezeit werde für alle direkten Kontaktpersonen eines Corona-Infizierten ab sofort auf 14 Tage hochgesetzt. Das kündigte Andreas Kranz, Leiter des Fachbereichs Öffentliches Gesundheitswesen, an. Ein sogenanntes Freitesten durch einen Schnelltest nach zehn Tagen sei bis auf weiteres nicht mehr möglich. Wenn es bessere Analysemöglichkeiten gebe, könne man wieder differenzierter vorgehen, sagte Kranz. „Aber im Moment können wir bei keinem Fall ausschließen, dass es sich um eine Mutation handelt.“

Bei einer Testserie war in 74 Proben 32 Mal die britische Virusmutation B.1.1.7 festgestellt worden. „Wir müssen also annehmen, dass sich der Anteil der Mutationen deutlich im zweistelligen Prozentbereich bewegt“, sagte Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin der Region Hannover. Bislang sind 137 Fälle der Virusmutation in der Region Hannover erfasst. (dpa)

Bund und Länder beraten am Mittwoch über weiteres Vorgehen

Update vom 9. Februar, 08:39 Uhr: Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin spricht sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für eine Verlängerung des Lockdown aus. Bei dem Treffen an diesem Mittwoch rechne er mit Einigkeit in der Frage. „Wir kommen nicht umhin, den Lockdown noch einmal zu verlängern. Das ist angesichts des immer noch hohen Infektionsgeschehens und der Mutationen zwingend“, sagte Weil der Zeitschrift Wirtschaftswoche. Angela Merkel und die Ministerpräsidenten wollen bei dem Treffen über weitere Coronamaßnahmen nach dem 15. Februar beraten. Dann sollen auch erstmals belastbare Daten über die Verbreitung der Virusmutationen in Deutschland vorliegen.

Wir kommen nicht umhin, den Lockdown noch einmal zu verlängern“

Weil sagte, er wolle in der Runde auch Einigkeit über den weiteren Fahrplan für Lockerungen oder Verschärfungen erzielen. Er wünsche sich, dass „wir uns möglichst bis Ende Februar darüber verständigen können, von welchen Kennziffern und Kriterien dann spätere Entscheidungen abhängig gemacht werden können. Dabei müssen wir auch die Mutationen bedenken, die deutlich ansteckender sind als das Original.“ Nötig sei ein gemeinsames Konzept, sagte er. (dpa)

Niedersachsen will schneller mit den Erstimpfungen vorankommen

Niedersachsen will seine Corona-Impfstrategie ändern und bei Erstimpfungen schneller vorankommen. Eine Sprecherin des Sozialministeriums in Hannover bestätigte einen entsprechenden Bericht der Braunschweiger Zeitung vom Dienstag. Bislang habe das Land strikt die Hälfte der gelieferten Impfstoffeinheiten für die notwendige Zweitimpfung zurückgehalten. „Angesichts der Tatsache, dass die Lieferungen nun verlässlicher werden, werden wir diese Reserve ab der nächsten Woche von 50 auf 33 Prozent des eingehenden Impfstoffs reduzieren“, sagte die Sprecherin der Zeitung. Einzelheiten sollten heute in Hannover vorgestellt werden. Im Vergleich der Länder weist Niedersachsen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bislang die niedrigste Quote an Erstimpfungen auf. (dpa)

+ Die erste Lieferung des Astrazeneca-Impfstoffes ist am Wochenendende in Niedersachsen angekommen. © Valentina Petrova / picture alliance / dpa / AP

Update vom 8. Februar, 15:47 Uhr: Wenngleich die Impfungen trotz des Wintereinbruchs weitergehen, hat das Gesundheitsministerium in Hannover in Abstimmung mit der Polizei am Montag die Impfstofflieferungen für zwölf Impfzentren abgesagt. Frühestens am Dienstag solle je nach Wetterlage damit begonnen werden, die Lieferungen nachzuholen, sagte ein Ministeriumssprecher. Wer bereits einen Impftermin hat, derzeit aber wetterbedingt nicht zum Impfzentrum kommen kann, soll einen Nachholtermin bekommen. (dpa)

Robert Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut sollen Corona-Ausbruch in Pflegeheim prüfen

Update vom 8. Februar, 15:33 Uhr: Bei dem Corona-Ausbruch mit der Variante B.1.1.7 in einem Alten- und Pflegeheim in Belm im Landkreis Osnabrück sind weiter Fragen offen. Wann sich die Bewohner genau infiziert haben, konnte die Leitung der Einrichtung auch am Montag nicht sagen. Es gebe weiterhin keine schweren Verläufe, hieß es. Biontech wies am Montag darauf hin, dass Impfstoff sieben Tage nach der zweiten Impfung zu 95 Prozent vor der Erkrankung schütze - ersten Analysen nach wohl auch bei B.1.1.7. „Sollten Menschen trotz der Immunisierung an Covid-19 erkranken, ist das Ziel der Impfung, vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen“, hieß es weiter. (dpa)

Das Auftreten der Coronavirus-Variante B.1.1.7 bei bereits zwei mal geimpften Heimbewohnern wird auch das Robert Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut beschäftigten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, er habe beide Institute am Montag um eine Prüfung gebeten. Die Infektionen nach den Impfungen beschäftigten die Behörden sehr. Spahn betonte, es könne mehrere Erklärungen geben. Unter anderem könne es sein, dass die Patienten bereits vor vielen Wochen mit dem Coronavirus infiziert waren, die Infektionen aber unerkannt geblieben seien. Anhand des Falls sei auch nicht auszuschließen, dass die Impfungen die Infektionen nicht verhindert hätten, sondern nur den Krankheitsverlauf abmilderten. Oder es hänge damit zusammen, dass es nach der Impfung eine Zeit lang dauere bis zum vollen Impfschutz. (dpa)

+ Das Robert Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut sollen den Corona-Ausbruch in dem Alten- und Pflegeheim in Belm prüfen. Bewohner hatten sich infiziert, obwohl sie bereits ihre zweite Impfung erhalten hatten. © Rolf Vennenbernd / picture alliance / dpa

Update vom 8. Februar, 14:23 Uhr: Das Auftreten der Coronavirus-Variante B.1.1.7 nach zwei erfolgten Impfungen bei Heimbewohnern in Belm ist aus Sicht des Virologen Andreas Dotzauer kein Anlass zur Beunruhigung. Nach der ersten Impfung vergingen etwa zehn Tage, bis schützende Antikörper nachgewiesen würden und nach der zweiten Impfung brauche es noch mal Zeit, bis sich die besonders starken Antikörper gebildet hätten, sagte der Leiter des Laboratoriums für Virusforschung der Universität Bremen am Montag auf Anfrage. Neben der Vermeidung von Infektionen sei es auch ein Ziel, die Symptomatik und Schwere des Krankheitsverlaufes drastisch zu reduzieren. Das sei in Belm nach bisherigem Stand offenbar der Fall, und das selbst bei der Virusvariante. (dpa)

Impfungen finden trotz Wintereinbruch statt - Präsenzunterricht fällt zum Teil aus

Update vom 8. Februar, 10:33 Uhr: Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) meldet nach dem Wochenende einen Anstieg der Corona-Fälle um 320 auf eine Gesamtzahl von 148.722. Mit 16 verstorbenen Personen steigt die Zahl der Todesfälle innerhalb von 24 Stunden auf insgesamt 3594. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei einem Wert von 71,0.

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen: 148.722 Differenz zum Vortag: +320 Verstorbene: 3594 (+16) Sieben-Tage-Inzidenz: 71,0 Stand und Quelle: 8. Februar 2021, 9.00 Uhr, NLGA

Update vom 8. Februar, 08:46 Uhr: Wegen des Wintereinbruchs fällt in zahlreichen Kreisen und Städten in Niedersachsen am Montag der Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. Das Homeschooling bleibe von der Absage des Präsenzunterrichts aber unberührt, teilten die Kommunen mit. Als Grund für den Schulausfall führte etwa die Region Hannover zum einen an, dass der Schülertransport angesichts der Witterung nicht sichergestellt sei. Zum anderen solle vermieden werden, dass Lerngruppen in Schulen größer werden, falls einzelne Lehrkräfte die Einrichtungen nicht erreichen könnten. (dpa)

Am Montag finden trotz des massiven Wintereinbruchs Impfungen gegen das Coronavirus im gemeinsamen Impfzentrum der Stadt und der Region Hannover statt. Impftermine können aber im Notfall um einen Tag verschoben werden, wie die Stadt Hannover am Sonntagabend mitteilte. Wer eine Terminbestätigung erhalten habe, aber aufgrund der Witterung nicht zum Impfzentrum anreisen könne, erhalte demnach die Möglichkeit, auch am Dienstag zur gleichen vereinbarten Uhrzeit geimpft zu werden. (dpa)

+ Senioren warten in einer Impfstraße des Impfzentrums auf dem Messegelände in Hannover. Wegen der Impfstoff-Knappheit sind im Impfzentrum nur vier von acht Impfstraßen in Betrieb. © Ole Spata / picture alliance / dpa

Am Sonntag wurde aus Belm im Landkreis Osnabrück ein Coronavirus-Ausbruch in einem Pflegeheim gemeldet. 14 Bewohner seien mit der Virus-Variante B 1.1.7 aus Großbritannien infiziert, wie der Landkreis mitteilte. Am 25. Januar hatten die Bewohner allerdings bereits ihre zweite Corona-Impfung erhalten. Das Heim, alle Mitarbeiter und deren Familien sind unter Quarantäne gestellt worden. Bislang gebe es lediglich asymptomatische beziehungsweise leichte Verläufe. Der Grund könnte die Wirksamkeit des Impfstoffes von Biontech/Pfizer sein, erklärte ein Sprecher des Landkreises. Aufgefallen war der Ausbruch durch einen positiven Befund bei den täglichen Schnelltests der Mitarbeiter. (dpa)

+ Am Sonntag wurde aus Belm im Landkreis Osnabrück ein Coronavirus-Ausbruch in einem Pflegeheim gemeldet. Die Bewohner hatten allerdings bereits ihre zweite Corona-Impfung erhalten. © Ole Spata / picture alliance / dpa

In dieser Woche wollen Bund und Länder entscheiden, ob der strenge Lockdown gelockert wird. Doch die Kanzlerin lehnt eine Festlegung ab. Ihr fehlen noch Informationen. Sie warnte vor „falschen Hoffnungen“. Bei dem Treffen soll entschieden werden, ob der bislang bis zum 14. Februar befristete Lockdown verlängert wird. (dpa)

Dies ist die Fortsetzung des Coronavirus-Ticker für Niedersachsen.

Rubriklistenbild: © Ole Spata / picture alliance / dpa