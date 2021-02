Coronavirus in Niedersachsen: Entscheidung über Lockdown in dieser Woche

In dieser Woche wollen sich Bund und Länder treffen und darüber entscheiden, ob der Lockdown verlängert wird. Bislang sind die aktuell geltenden Beschränkungen bis zum 14. Februar befristet.

Impfungen werden trotz des Wintereinbruchs fortgesetzt, Termine können jedoch verschoben werden.

Update vom 8. Februar, 10:33 Uhr: Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) meldet nach dem Wochenende einen Anstieg der Corona-Fälle um 320 auf eine Gesamtzahl von 148.722. Mit 16 verstorbenen Personen steigt die Zahl der Todesfälle innerhalb von 24 Stunden auf insgesamt 3594. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei einem Wert von 71,0.

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen: 148.722 Differenz zum Vortag: +320 Verstorbene: 3594 (+16) Sieben-Tage-Inzidenz: 71,0 Stand und Quelle: 8. Februar 2021, 8.00 Uhr, NLGA

Update vom 8. Februar, 08:46 Uhr: Wegen des Wintereinbruchs fällt in zahlreichen Kreisen und Städten in Niedersachsen am Montag der Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. Das Homeschooling bleibe von der Absage des Präsenzunterrichts aber unberührt, teilten die Kommunen mit. Als Grund für den Schulausfall führte etwa die Region Hannover zum einen an, dass der Schülertransport angesichts der Witterung nicht sichergestellt sei. Zum anderen solle vermieden werden, dass Lerngruppen in Schulen größer werden, falls einzelne Lehrkräfte die Einrichtungen nicht erreichen könnten. (dpa)

Am Montag finden trotz des massiven Wintereinbruchs Impfungen gegen das Coronavirus im gemeinsamen Impfzentrum der Stadt und der Region Hannover statt. Impftermine können aber im Notfall um einen Tag verschoben werden, wie die Stadt Hannover am Sonntagabend mitteilte. Wer eine Terminbestätigung erhalten habe, aber aufgrund der Witterung nicht zum Impfzentrum anreisen könne, erhalte demnach die Möglichkeit, auch am Dienstag zur gleichen vereinbarten Uhrzeit geimpft zu werden. (dpa)

Senioren warten in einer Impfstraße des Impfzentrums auf dem Messegelände in Hannover. Wegen der Impfstoff-Knappheit sind im Impfzentrum nur vier von acht Impfstraßen in Betrieb.

Am Sonntag wurde aus Belm im Landkreis Osnabrück ein Coronavirus-Ausbruch in einem Pflegeheim gemeldet. 14 Bewohner seien mit der Virus-Variante B 1.1.7 aus Großbritannien infiziert, wie der Landkreis mitteilte. Am 25. Januar hatten die Bewohner allerdings bereits ihre zweite Corona-Impfung erhalten. Das Heim, alle Mitarbeiter und deren Familien sind unter Quarantäne gestellt worden. Bislang gebe es lediglich asymptomatische beziehungsweise leichte Verläufe. Der Grund könnte die Wirksamkeit des Impfstoffes von Biontech/Pfizer sein, erklärte ein Sprecher des Landkreises. Aufgefallen war der Ausbruch durch einen positiven Befund bei den täglichen Schnelltests der Mitarbeiter. (dpa)

+ Am Sonntag wurde aus Belm im Landkreis Osnabrück ein Coronavirus-Ausbruch in einem Pflegeheim gemeldet. Die Bewohner hatten allerdings bereits ihre zweite Corona-Impfung erhalten. © Ole Spata / picture alliance / dpa

In dieser Woche wollen Bund und Länder entscheiden, ob der strenge Lockdown gelockert wird. Doch die Kanzlerin lehnt eine Festlegung ab. Ihr fehlen noch Informationen. Sie warnte vor „falschen Hoffnungen“. Bei dem Treffen soll entschieden werden, ob der bislang bis zum 14. Februar befristete Lockdown verlängert wird. (dpa)

