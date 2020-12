Coronavirus in Niedersachsen: Feiertags-Lockerungen sind noch nicht beschlossen

Der Aufbau der Impfzentren in Niedersachsen läuft, Mitte des Monats sollen sie bereitstehen. Die europaweite Zulassung des Impfstoffs wird für Ende Dezember erwartet.

Hannover - Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) meldet am Dienstag (Stand 09.00 Uhr) einen erneuten Anstieg der laborbestätigten Covid-19-Fälle. Die Zahl steigt um 841 im Vergleich zum Vortag auf eine Gesamtzahl von 78.972. Niedersachsen meldet zudem weitere 25 Todesfälle. Damit sind insgesamt bereits 1296 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 84,6. Am Montag, nach dem Wochenende, lag er bei 81,0.

Impfzentren in Niedersachsen sollen Mitte des Monats bereitstehen

In Niedersachsen hat der Aufbau von 37 Impfzentren bereits begonnen. Bis Mitte des Monats sollen landesweit 50 Zentren bereitstehen, um gegen das Coronavirus impfen zu können. Das sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover. Die Impfungen selbst sollen um den Jahreswechsel starten. „Das hoffe ich sehr“, sagte die Ministerin.

Zahl der Corona-Fälle insgesamt: 78.972 Differenz zum Vortag: +841 Verstorbene: 1296 (+25) 7-Tage-Inzidenz: 84,6 Stand und Quelle: 08. Dezember, 09.00 Uhr, NLGA

Das Land habe für Lagerung und Transport des Impfstoffes einen Vertrag mit dem Postdienstleister DHL geschlossen. Die Zentren sollen von zwei Zentrallagern aus beliefert werden. Der besonders kühlbedürftige Impfstoff wird laut Reimann von einem Lager in den Niederlanden aus angeliefert, übrige Impfstoffe von einem in Hessen. Die europaweite Zulassung des Impfstoffes von Biontech/Pfizer werde Ende Dezember erwartet.

Kurz vor dem Abschluss steht außerdem ein Vertrag des Landes mit einem Dienstleister für die Vergabe von Impfterminen. Diese soll über ein Online-Portal sowie eine telefonische Hotline möglich sein. Über die Abfrage bestimmter Kriterien wie etwa Alter oder Vorerkrankungen soll der Dienstleister sicherstellen, dass die Menschen der Dringlichkeit nach mit einer Impfung an die Reihe kommen. Die genauen Kriterien zur Bestimmung einer Reihenfolge soll das Robert Koch-Institut (RKI) noch definieren. (dpa)

Lockerungen der Kontaktbeschänkungen über die Feiertage sind noch nicht beschlossen

Regierungssprecherin Anke Pörksen sagte am Montag in Hannover, dass die möglichen Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen über die Feiertage und den Jahreswechsel noch nicht beschlossen sind. Sie seien abhängig vom Infektionsgeschehen. „Wir sind nach wie vor auch in Niedersachsen vorsichtig und können noch keine Vorhersagen machen, wie es bei uns in der nächsten und in der übernächsten Woche aussieht“, sagte die Sprecherin mit Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen. „Und deshalb standen auch immer die Maßnahmen, die wir für Weihnachten und für Silvester angekündigt haben, unter dem Vorbehalt der Entwicklung des Infektionsgeschehens bis dahin.“

+ Ob es über die Feiertage Lockerungen der Kontaktbeschränkungen gibt ist noch nicht beschlossen. © Bodo Marks

Kurz vor Ablauf der aktuellen Corona-Verordnung am 20. Dezember werde noch einmal sehr gewissenhaft geguckt, ob die Verordnung fortgeschrieben werde oder ob Veränderungen erforderlich seien. „Auch wir können nicht ausschließen, dass es dann nicht notfalls wieder zu Verschärfungen kommt.“ Das Kabinett von Bayerns Ministerpräsident Markus Söders (CSU) hatte am Sonntag beschlossen, die bisher von Weihnachten bis Neujahr geplanten Lockerungen bei den Corona-Auflagen nur noch vom

23. Dezember bis zum zweiten Weihnachtstag zu erlauben. In anderen Bundesländern wird aber bereits überlegt, die Lockerungen auch über Weihnachten zu untersagen. (dpa)

Coronavirus in Niedersachsen: Bußgelder in Höhe von mehr als einer halben Million Euro kassiert

Die Region Hannover hat seit März bereits Bußgelder in Zusammenhang mit Verstößen gegen die Corona-Regeln in Höhe von mehr als einer halben Million Euro kassiert. Das berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ unter Berufung auf die Region. Die Summe ist in Folge von mehr als 8000 Bußgeldverfahren zusammengekommen. Die meisten Verfahren galten Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen einer Maske. Bußgeldbescheide gab es in den vergangenen Monaten auch gegen Betreiber von Bars, Friseurläden, Shishabars oder Gaststätten, in denen gegen Hygienevorschriften verstoßen wurde oder Hygienekonzepte fehlten. (dpa)

+ Der Teil-Lockdown in Deutschland wegen der Corona-Pandemie wurde verlängert. © Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

In Hannover und Osnabrück ist es möglich, sich für etwa 40 Euro in privaten Schnelltest-Zentren mit einen so genannten Antigen-Test auf das Coronavirus testen zu lassen. Diese Antigen-Tests gelten aber als nicht so genau wie PCR-Tests. Bis jetzt wurden solche Antigen-Tests vor allem in Praxen oder Pflegeeinrichtungen angeboten. Ein Ergebnis gibt es innerhalb von 30 Minuten. Laut RKI muss ein positives Ergebnis eines Schnelltests durch einen PCR-Test bestätigt werden. Mit Material der dpa.

Rubriklistenbild: © Bodo Marks