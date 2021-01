Coronavirus-Impfung: Donnerstag startet die Terminvergabe auf zwei Wegen

Coronavirus-Impfstoff ist weiterhin knapp. Das erschwert die Planung und sorgt dafür, dass sich sehr viele Menschen in Niedersachsen gedulden müssen. Zwar startet die Terminvergabe, aber wer nicht mobil ist, muss so lange warten.

Ab Donnerstag sind die Telefone zur Terminvereinbarung frei geschaltet.

Impftermine können auch Online reserviert werden.

können auch Online reserviert werden. Es ist noch unklar, wann weitere Personen geimpft werden können.

Update vom 27. Januar: Welche Erfahrungen gibt es in anderen Bundesländern?

Das zentrale Hamburger Impfzentrum ist seit rund drei Wochen in Betrieb. Inzwischen haben zahlreiche Seniorinnen und Senioren die zweite Spritze bekommen. Die Menschen konnten online oder telefonisch einen Termin vereinbaren. In Nordrhein-Westfalen sollen die Impfzentren am 8. Februar starten. Zum Start der Terminvergabe waren die Anmelde-Webseiten und Hotlines überlastet, zahlreiche Menschen kamen telefonisch nicht durch und hatten auch online zunächst keinen Erfolg. Trotz der Anlaufschwierigkeiten erhielten Zehntausende Impfwillige Termine.

Meldung vom 26. Janura: Impfungen sollen die Wende im Kampf gegen das Coronavirus bringen. Ende Dezember hat die größte Impfaktion in der Geschichte Niedersachsens begonnen. Zunächst wurden Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal in Pflegeheimen geimpft. Auch ausgewähltes Klinikpersonal mit hohem Corona-Risiko durfte sich impfen lassen. Von Donnerstag (28. Januar) an können auch über 80-Jährige, die nicht in einem Heim leben, einen Termin für die Impfung vereinbaren.

Impfzentrum Adresse Landkreis Diepholz Krankenhaus, Marie-Hackfeld-Str. 6, 27211 Bassum Landkreis Verden Containerbau am Kreishaus, Lindhooper Straße 67a, Verden Landkreis Nienburg ehem. Schule, Weserweg 48, 31623 Drakenburg Landkreis Rotenburg ehem. Krankenhaus , Dr. Otto-Straße 2, 27404 Zeven Heidekreis Veranstaltungshalle, Soltauer Str. 39, 29683 Bad Fallingbostel Landkreis Oldenburg ehem. Verbrauchermarkt, Westring 7, 27793 Wildeshausen

Frage: Wie bekommen die Seniorinnen und Senioren einen Termin?

Antwort: Frauen und Männer, die 80 Jahre und älter sind, können vom 28. Januar an unter der Telefonnummer 0800/9988665 oder online auf www.impfportal-niedersachsen.de einen Impftermin reservieren. Sie erhalten direkt zwei Termine, da für einen umfassenden Schutz zwei Spritzen nötig sind.

Frage: Können alle Berechtigten direkt geimpft werden?

Antwort: Nein. Laut Gesundheitsministerium können im Februar zunächst rund 30.000 Impftermine pro Woche vergeben werden. Allerdings soll wöchentlich neuer Impfstoff geliefert werden, sodass es fortlaufend weitere Impftermine geben wird. Wer beim ersten Versuch keinen Termin erhält, kann sich auf die Warteliste setzen lassen. „Sie werden informiert, sobald wieder freie Termine zur Verfügung stehen“, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums an die über 80-Jährigen.

Impfzentren sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar

Frage: Wo werden die über 80-Jährigen geimpft?

Antwort: Mit der schriftlichen Bestätigung für die Impftermine erhalten die Betroffenen die Wegbeschreibung zum jeweiligen Impfzentrum. Laut Gesundheitsministerium sind alle Zentren mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wer gesundheitsbedingt einen Einzeltransport braucht, kann sich über den Hausarzt eine Transportbescheinigung geben lassen. Das Ministerium rät, mit der Krankenkasse zu klären, ob die Kosten übernommen werden. Wenn das nicht der Fall ist, kann die Bescheinigung mit der Rechnung beim Impfzentrum abgegeben werden, damit die Kosten erstattet werden.

Frage: Wie werden Menschen geimpft, die ihr Zuhause nicht verlassen können?

Antwort: Wer nicht selbst zum Impfzentrum kommen kann, braucht weiter Geduld. Geplant ist, dass Hausärzte die betroffenen Menschen impfen. Diese Impfungen sollen starten, sobald in Europa ein Impfstoff zugelassen ist, der keine durchgehende Kühlung benötigt. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass dies spätestens im Frühsommer der Fall sein wird.

Frage: Wann starten die Impfungen für die nächste Gruppe?

Antwort: Das ist bislang unklar. Sobald ausreichend Impfstoff da ist, sollen die Menschen informiert werden, die zur zweiten Gruppe gehören. Dazu zählen Frauen und Männer über 70 Jahre, Menschen mit geistiger Behinderung, Demenz oder nach einer Organtransplantation. Zu den Berechtigten zählen auch Beschäftigte, die regelmäßig mit behinderten Menschen arbeiten, sowie medizinisches Personal mit erhöhtem Corona-Risiko. Auch Polizei- und Ordnungskräfte, die im Dienst eine erhöhte Infektionsgefahr haben, zählen zur zweiten Impfgruppe genau wie Menschen, die in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen leben oder arbeiten. dpa

Kein Anspruch auf einen bestimmten Impfstoff

Wer geimpft wird, hat keinen Anspruch auf einen bestimmten Wirkstoff, also von Biontech/Pfizer oder Moderna. Beide Wirkstoffe sind von der Ständigen Impfkommission (STIKO) hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit als gleichwertig bewertet worden. Aber: Beide Impfungen erfolgen mit demselben Impfstoff.

Inzwischen haben sich diverse lokale Hilfsgruppen gegründet. Sie unterstützen bei der Terminbuchung und bei der Fahrt zum lokalen Impfzentrum. Teilweise werden sogar anteilig die Fahrtkosten übernommen. Zwei Beispiele stehen hier. awt

