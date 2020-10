Coronavirus-Regeln in Niedersachsen und Bremen - so laufen Schule und Kindergarten

Die Schüler in Niedersachsen und Bremen sind aus den Herbstferien zurück. Wie läuft der Unterricht mit neuen Corona-Regeln und was machen Kindergärten und Kitas?

Niedersachsen/Bremen - Deutschland steckt mitten in der zweiten Corona-Welle, der Unterricht in Niedersachsen und Bremen hat nach den Herbstferien dennoch ohne große Veränderungen begonnen. Niedersachsen spricht nur eine Maskenempfehlung für die Städte und Landkreise aus, die als Hotspot gelten, Bremen setzt auf eine Maskenpflicht im Unterricht zumindest für die älteren Schüler der Oberstufen. In den Kitas wird weiter der Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen aufrechterhalten. Was sind die Hintergründe der Regelungen und wie sieht das im Alltag aus?

An der Otfried-Preußler-Schule in Hannover gibt es zum Schulstart eine klare Botschaft.

Am 26. Oktober startete sowohl in Bremen als auch in Niedersachsen die Schule wieder. Mit den teilweise extrem steigenden Coronazahlen war nicht immer klar, wie die Rückkehr in den Unterricht aussehen würde. Vorerst steht fest, wie der Alltag der Schüler in den beiden Bundesländern aussehen soll.

Bremen verschärft die Maskenpflicht an den Schulen für ältere Schüler

Bremen gilt noch immer als Risikogebiet. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist weiterhin steigend. Aus diesem Grund wurde zumindest für Oberstufen- und Berufsschulschüler eine Maskenpflicht im Unterricht beschlossen. Die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz gilt außerdem wie zuvor im restlichen Schulgebäude. Die Schüler der Sekundarstufe I sind ebenfalls zum Tragen einer Maske auf den Gängen und an Orten, wo das Abstandhalten schwierig wird, verpflichtet. Grundschüler bleiben von dieser Regel entbunden.

Zum Schulstart nach den Herbstferien gelten schärfere Corona-Regeln auch im Unterricht.

Mit Änderung der Corona-Verordnung gilt außerdem, dass die Kohorten der Sekundarstufe I nicht mehr größer als 60 Schüler sein dürfen. Aufgrund des Kurssystems in der Oberstufe gelte diese Regelung dort nicht. Ausflüge oder Klassenfahrten sind aktuell nicht erlaubt. Festgelegt wurde weiterhin, dass der Sportunterricht zwar stattfinden könne, sofern der Mindestabstand eingehalten werde, die Umkleidekabinen sind jedoch gesperrt. Es gilt außerdem, dass neben des Lüftens alle 20 Minuten für mindestens fünf Minuten, dass die Schüler regelmäßig die Möglichkeit haben müssen, an der frischen Luft die Masken abzusetzen.

Der Kita-Betrieb wird aufrechterhalten - mit Einschränkungen

Der Betrieb in der Kindertagesstätten Bremens wird aufrechterhalten, heißt es auf der Homepage des Bildungsressorts. Begründet wird dies zum einen damit, dass die Unsicherheiten in der Betreuung für alle belastend seien und zum anderen damit, dass im Kita-Bereich das Infektionsgeschehen „vergleichsweise gering“ sei. Ein weiterer Grund seien die Auswirkungen der Isolation auf Kinder, aber auch Jugendliche, während der Einschränkungen im Frühjahr.

Die Entscheidungen für den Kita-Betrieb seien zudem nicht an Inzidenzwerte gekoppelt. Die Begründung dafür ist, dass das Infektionsgeschehen dort nicht „analog zum Gesamtgeschehen“ verlaufe. Insgesamt sei es in den 435 Kitas der Stadt Bremen zu elf Infektionen bei Kindern und 21 bei pädagogischen Kräften gekommen. Die Zahlen beschreiben die Situation seit den Sommerferien mit Stand 23. Oktober.

Nicht nur Rheinland. Bei uns in Bremen findet weder das Laterne basteln in der Kita statt, noch das Laterne laufen. Ich bin darüber ganz froh. Wir können immer noch mit den Kindern einen Abendspaziergang mit ihren Laternen machen. Das reicht auch. — Carolin Hinz-Sowade (@carolinhinz) October 24, 2020

Festgelegt für den Betrieb unter Corona-Bedingungen ist, dass jedes Kind eine Betreuung von mindestens 20 Wochenstunden erhalten soll. Die Eingewöhnung der Kinder in die Kita-Situation findet unter Berücksichtigung eines Hygieneplans statt. Erwachsene haben sich an das Abstandsgebot zu halten. Bei der Betreuung soll von gruppenübergreifenden und offenen Konzepten abgesehen werden.

Das Bildungsressort betont, dass die Zusammenarbeit mit Eltern zentral ist und diese notfalls auch mit neuen Formaten erfolgen wird. Sprachbildung und -förderung bleibe eine Priorität. Zum Alltag gibt es die Hinweise, dass Ausflüge auch weiterhin möglich sein werden, dass der Besucht von Spielplätzen oder Parks aber unter Corona-Bedingungen stattfinde. Der Einsatz von persönlichen Assistenzen und die Frühförderung sind ebenfalls weiter möglich und auch notwendig.

Die Betreuung in den Kindertagesstätten Niedersachsens soll den gleichen Umfang haben, wie vor der Ausbreitung des Coronavirus.

Auch in Niedersachsen gilt für Kitas der Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen. Das Niedersächsische Kultusministerium teilt auf seiner Homepage mit, dass der Umfang der Betreuung dem vor der Ausbreitung des Coronavirus entspreche. Jede Einrichtung müsse jedoch ein Hygienekonzept vorlegen können und sich an dieses halten.

Niedersachsen spricht für Schulen lediglich eine Empfehlung zur Maske aus

Niedersachsen geht das Thema Schule noch etwas anders an. Nur für Städte und Landkreise, die Hotspots sind, gibt es eine Empfehlung für Schüler ab der fünften Klasse, auch innerhalb des Klassenraums eine Maske zu tragen. Hinzu kommt, dass die Gesundheitsämter vor Ort oder auch die jeweilige Schule selbst eine Maskenpflicht beschließen können. Gleiches gilt für andere Auflagen, wie etwa eine Rückkehr zum Wechselbetrieb, bei dem die Hälfte der Klassen in bestimmten Zeitabschnitten zu Hause unterrichtet wird.

Stephan Weil (Mitte), Ministerpräsident von Niedersachsen, und Grant Hendrik Tonne (r.), Kultusminister von Niedersachsen, betrachten bei dem Besuch der Otfried-Preußler-Schule in Hannover ein von Kindern gebasteltes Stadtmodell.

Das Kultusministerium in Hannover teilte mit, dass der Unterricht weitgehend ohne Einschränkungen gestartet sei. Ausnahme ist Delmenhorst. Dort entschied man sich zunächst für die Rückkehr in den Wechselbetrieb, da die Zahl der Corona-Infektionen besonders hoch ist. Insgesamt werden einzelne Klassen von landesweit drei Schulen vorerst zu Hause unterrichtet.

Landesweit erhielten an drei Schulen einzelne Klassen wegen Infektionsfällen Unterricht zu Hause. Zum Unterrichtsstart nach den Ferien besuchten Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) die Otfried-Preußler-Schule in Hannover. Die Grundschule wurde im September zum Hauptpreisträger beim Deutschen Schulpreis gekürt, insbesondere für ihr inklusives, innovatives Schulkonzept.

Niedersachsen will einer erneute Schließung der Schulen vermeiden

Niedersachsen versuche, eine erneute Schließung der Schulen zu vermeiden, sagt Tonne. Auch wenn Klassen, Jahrgänge oder ganze Schulen nicht in der Schule seien, könnten Leistungen bewertet werden, betonte Tonne. „Es besteht also kein Grund zu der Sorge, dass Gelerntes nicht mehr abgetestet werden kann, sobald kein Präsenzunterricht stattfindet.“

Die Realität des Lüftens im Unterricht ist jetzt auch sehr vorhersehbar gewesen: Mehrfach die Stunde klingelt mein Wecker - alle 20 Minuten und zu jedem Lüften ein Wecker nach 5 Minuten. Sich ständig unterbrechen beim Reden, beim Arbeiten, Jacke an, Jacke aus, Unruhe. Unschön. — steffi fieberherz (@fieberherz) October 26, 2020

Eine wichtige Regel für den Schulunterricht ist, dass alle 20 Minuten die Fenster im geöffnet werden. „Die Temperatur im Raum sinkt dadurch nur um etwa zwei bis drei Grad, da wird niemand zu sehr frieren, aber auch nicht im dicken Mantel in der Klasse sitzen müssen“, schrieb der Minister. Auch Bremen setzt auf das Lüftungskonzept, neben der Möglichkeit spätestens nach 45 Minuten draußen die Maske abzusetzen, um durchzuatmen.

Der Landeselternrat in Niedersachsen hatte zuletzt betont, dass das regelmäßige Lüften der Klassenräume und warme Kleidung nicht die Antwort auf die steigenden Infektionszahlen sein könne. Die Eltern dürften nicht wieder mit dem Homeschooling allein gelassen werden.

