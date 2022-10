Corona-Zahlen in Niedersachsen: Inzidenz steigt wieder

Von: Fabian Raddatz

Die Zahl der Coronafälle in Deutschland und Niedersachsen steigt wieder. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht täglich die aktuellen Corona-Fallzahlen. Bundesweit, aber auch in Niedersachsen, zeigt der Trend nach oben.

Hannover – Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) liegt die bundesweite Corona-Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag (7. Oktober) bei 577,5. Damit ist die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, denn da lag der Wert noch bei 466,0. 117 Todesfälle (Vorwoche: 140) registrierte das RKI.

Zudem haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI 174.112 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 96.367. Auch hier zeigt der Trend noch oben. Ebenso die Zahl der Hospitalisierungsrate – die Anzahl der an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, die im Krankenhaus aufgenommen werden mussten. Sie wird pro 100.000 Einwohner innerhalb eines 7-Tage-Zeitraums berechnet und wurde am 6. Oktober mit 7,76 angegeben (Vorwoche: 6,58).

Corona-Zahlen gehen wieder nach oben: Auch in Niedersachsen nehmen die Fallzahlen zu

In Niedersachsen ist die Corona-Inzidenz ebenfalls erneut gestiegen. Sie liegt nun bei 609,6. Das Robert Koch-Institut meldet für das Bundesland am Freitag (7. Oktober) 16.265 Neuinfektionen. Einen Tag zuvor betrug der Wert 501,3. 18 Menschen. Des Weiteren wurden dem RKI 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona übermittelt.

Bei den Landkreisen führen der LK Hameln-Pyrmont (855), der LK Göttingen (828) und der LK Wesermarsch (812) die Liste mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz an. Im Landkreis Diepholz beträgt der Wert 625, im Landkreis Verden 671 und im Landkreis Rotenburg (Wümme) 618.

Anstieg der Corona-Hospitalisierungsrate in Niedersachsen: Indikator

Obwohl sich die Landesregierung in Niedersachsen mit der Corona-Verordnung vom 24. Februar vom Leitindikator Hospitalisierung und Indikator Intensivbetten verabschiedet hatte, bleiben die Werte nach wie vor aussagekräftig. Auch da sie angeben könnten, wie sehr das Coronavirus tatsächlich krank macht und das Gesundheitssystem belastet.

Die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Infektion in einer niedersächsischen Klinik behandelt werden mussten (Hospitalisierungsrate) lag am 6. Oktobe bei 12,2 (11,5 am 5. Oktober). Die landesweite Belegung der 2.350 Intensivbetten wegen Covid-19 wurde am 6. Oktober 2022 mit 3,9 angegeben. 4,0 waren es am Vortag. Damit liegt die Auslastung noch in einem „grünen“ Bereich. Ab einem Wert von mehr als 15 Prozent wird die kritischste der vier Stufen erreicht.

Wie sich die Corona-Lage in Niedersachsen weiter entwickeln wird, bleibt unklar. Aus den Reihen der Landesregierung heißt es: „Niedersachsen auf alle Szenarien vorbereitet“.

Corona in Niedersachsen und Deutschland: Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen

Die tatsächlichen Inzidenz-Werte dürften dabei weit höher liegen: Experten gehen seit langer Zeit davon aus, dass das RKI nicht alle Fälle erfasst – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Dabei wichtig: Die aktuellen Fallzahlen und Inzidenzen liefern kein klares Bild der aktuellen Infektionslage. Da insbesondere am Wochenende und an Feiertagen viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln – und die Fälle erst im Wochenverlauf nachmelden – schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle s deutlich von Wochentag zu Wochentag. Aus diesem Grund veröffentlicht das RKI sonntags und montags sowie nach Feiertagen keine Zahlen mehr.