Corona: So hoch ist die Inzidenz in Ihrem Landkreis

Neue Regeln zur Ausgangssperre

Am Samstag tritt die Bundes-Notbremse in Kraft. Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über 100, greifen Ausgangssperren. Hier finden Sie den Überblick über die aktuellen Werte in Niedersachsen.

Mit dem Inkrafttreten der Bundes-Notbremse am Samstag droht den Menschen in mehreren Landkreisen in Niedersachsen eine nächtliche Ausgangssperre.

Die neue Lockdown-Regelung sieht unter anderem Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr vor, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet. Ausnahmen gelten zum Beispiel für medizinische Notfälle oder den Weg zur Arbeit. Bewegung an der frischen Luft bleibt bis Mitternacht erlaubt, allerdings nur alleine und nicht in Sportanlagen.

Entscheidend sind zukünftig die Inzidenz-Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Abweichungen zu den Zahlen des Landes kommen dabei durch verzögerte Meldungen an das RKI zustande.

Hier die aktuellen Inzidenzwerte in allen Landkreisen in Niedersachsen:

Rubriklistenbild: © Christoph Hardt via www.imago-images.de