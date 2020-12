Corona-Silvester 2020: Großes Feuerwerk oder bloß ein dumpfer Böller?

Deutschland diskutiert über einen umfassenden Lockdown rund um Silvester. Bayern und Sachsen waren Vorreiter. In Niedersachsen wurden für Silvester Änderungen zu den bestehenden Plänen angekündigt.

Das Weihnachten nur im engsten Familienkreis gefeiert werden kann, ist schon länger bekannt. Alle Planungen der Landesregierung waren bis Weihnachten ausgelegt. Über die Regeln für Silvester wollte man erst später reden, vermutlich ab dem 20. Dezember. Doch die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen und das Vorpreschen von beispielsweise Bayern und Sachsen zwingt die Landesregierung über weitere Maßnahmen nachzudenken. Viele Niedersachsen wünschen sich eine Klärung der Fragen: Kann ich über Silvester verreisen? Gibt es ein generelles Böllerverbot? Und wie kann der Jahreswechsel gefeiert werden? Antworten könnte der geplante Bund-Länder-Gipfel am Wochenende bringen.

Landeshauptstadt Niedersachsen Hannover Bevölkerungsdichte 168 Einwohner / Quadratkilometer Website www.niedersachsen.de Landtagspräsidentin Gabriele Andretta

Noch am Montag hatte sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zurückhaltend zu einer Verschärfung der Maßnahmen geäußert. Man sei zu Gesprächen mit Bund und Ländern bereit, allerdings habe Niedersachsen im Ländervergleich relativ geringe Infektionszahlen. Eine Notwendigkeit für Verschärfungen sah er da noch nicht.

Silvester-Knaller: Feiern vermutlich mit Kontaktbeschränkungen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) war da nicht so optimistisch. Er schloss nicht aus, dass es nach Weihnachten bis zum Neujahrsfest „zu deutlichen Kontaktbeschränkungen“ kommen könnte. „Mit ziemlicher Sicherheit“ werde man die geplanten Lockerungen mit Blick auf Silvester überdenken und gegebenenfalls zurückdrehen müssen. Welche Lockerungen gemeint waren, sagte Bernd Althusmann nicht.

Angesichts der aktuellen Corona-Lage rechnet Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) mit einem monatelangen Andauern der aktuellen Kontaktbeschränkungen. „Ich selbst gehe davon aus, dass Kontaktreduzierung der Wintermodus für die kommenden Monate ist“, sagt Carola Reimann am Mittwoch im Landtag in Hannover. Leider stagniere der Rückgang der Infektionszahlen in Niedersachsen im Moment. „Die Sieben-Tages-Inzidenz muss unter 50 liegen, damit die Nachverfolgung der Infektionsketten wieder möglich ist.“

+ Wegen Corona: Verbot von Feuerwerk an Silvester. © Jean-Christophe Bott/dpa

Auch die Fraktion „Die Grünen“, sprach sich für weitere Maßnahmen aus. Abgeordnete Julia Willie Hamburg forderte „endlich klare Ansagen“ von der Landesregierung. Welche Maßnahmen zu Senkung der Sieben-Tages-Inzidenz hilfreich seien, müsse politisch entschieden werden.

„Das, was wir von dieser Landesregierung erwarten, in der aktuellen Lage ist, dass sie eine klare Position bezieht“, sagte FDP-Landes- und Fraktionschef Stefan Birkner am Mittwoch. Nötig seien klare Maßnahmen, klare Kriterien und ein zeitlicher Horizont. Zwar sei es gut, dass Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zurückhaltend auf die aktuelle Verschärfungsdebatte um einen harten Lockdown reagiert habe, sagte Stefan Birkner.

Unabhängig von Corona-Regeln haben viele Menschen bereist über Silvester ein Hotel inklusive Feierlichkeiten und festlichem Dinner gebucht. Ein solcher Kurzurlaub fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen vermutlich aus. Anzahlungen erhalten Reisende in diesem Fall auf Wunsch zurück, erklärt die Verbraucherzentrale Bremen.

Touristische Übernachtungen in Deutschland sind bereits seit Anfang November untersagt. Kann das veranstaltende Hotel wegen eines Beherbergungsverbots sein Silvester-Angebot nicht durchführen, wird die vereinbarte Leistung unmöglich. Für beide Vertragsparteien entfalle die Leistungspflicht, der Verbraucher könne die Anzahlung zurückfordern, erklärt Nicole Mertgen-Sauer, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale.

Für das Hotel bedeutet eine solche Absage große finanzielle Einbußen. Auch aus diesem Grund raten die Verbraucherschützer dazu, zum Beispiel über eine Verschiebung des Aufenthalts auf den Jahreswechsel 2021/22 nachzudenken. Denkbar sei auch die Ausstellung eines Gutscheins. Hier bestehe jedoch das Restrisiko einer Insolvenz.

Dinner for one hat dieses Jahr eine ganz besondere Bedeutung. Alleine, besoffen imaginären Gästen zuprosten. #Silvester #Corona pic.twitter.com/3tvinJiy7d — Kristian Jung (@kristian_jung) December 8, 2020

Die Rückzahlung des angezahlten Geldes sollte nachweisbar – am besten schriftlich mit Einwurfeinschreiben - und mit einer konkreten Frist erfolgen, raten die Verbraucherschützer. dpa/awt

Silvester 2020 polarisiert

Selten war Silvester so ein Streitthema wie in diesem Jahr. Auch in unserer Onlineredaktion von kreiszeitung.de gehen die Meinungen weit auseinander. Jan Knötzsch und Andree Wächter haben es kommentiert.

