Corona-Notbremse in Niedersachsen: Vielen Kreisen droht Ausgangssperre

Die Notbremse ist beschlossen, nun droht vielen Niedersachsen eine Ausgangssperre. Wer ist davon betroffen?

Niedersachsen – Vielen Menschen in Niedersachsen droht eine Ausgangssperre, denn die Bundes-Notbremse zur Bekämpfung des Coronavirus ist beschlossen – und Niedersachsen will mitziehen. Dennoch wolle die Landesregierung, wenn möglich, auf Grundlage der bundesweit einheitlichen Regeln auch Lockerungen umsetzen, wie Ministerpräsident Stephan Weil mitteilte. Vorerst bleibe das Land jedoch seinem etwas strikteren Corona-Kurs treu. Wo droht eine Ausgangssperre?

Die Bundesregierung hat sich bei der Corona-Notbremse auf einen Inzidenzwert von 100 geeinigt, darüber hinaus würden in den betroffenen Gebieten eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr und Schulschließungen gelten.

In 29 der 45 Landkreise und Großstädte liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner laut Angaben des Landes binnen sieben Tagen weiterhin über 100. Hier droht also die nächtliche Ausgangssperre. Laut einer Meldung des Landkreises Diepholz sei allerdings bereits erkennbar, dass zukünftig die Inzidenz-Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für die Anordnung von Maßnahmen maßgeblich sein werden. Abweichungen zu den offiziellen Zahlen des Landes kommen dabei durch verzögerte Meldungen an das RKI zustande.

Ausgangssperre: Hotspots unter anderen die Kreise Peine und Vechta

Hotspots sind laut der aktuell noch maßgeblichen Daten des niedersächsischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag die Kreise Peine (Sieben-Tages-Inzidenz: 192,1) und Vechta (305,3) sowie die Städte Osnabrück (190,0), Delmenhorst (211,5), Wolfsburg (213,9) und Salzgitter (342,3). Am niedrigsten ist sie derzeit in den Kreisen Wittmund (42,2) und Lüchow-Dannenberg (47,5).

Ausgangssperre: Ministerpräsident Weil verteidigt umstrittene Maßnahme

Ministerpräsident Weil verteidigte am Mittwoch in seiner Regierungserklärung die bevorstehende nächtliche Ausgangssperre. Zunächst habe er so einem Eingriff kritisch gegenübergestanden, die Infektionslage sei inzwischen aber deutlich gefährlicher. „Deswegen halte ich Ausgangsbeschränkungen bei hohen Infektionszahlen für richtig, wenn es keine milderen Möglichkeiten gibt, die Situation zu verbessern.“

„Wir werden nun mit den kommunalen Spitzenverbänden besprechen, welche Perspektiven für Modellprojekte gesehen werden“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens.

CoronaTermin-Shopping bis 150er-Inzidenz erlaubt

Dennoch wolle die Landesregierung die Maßnahmen lockern, so sei beispielsweise Termin-Shopping bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 möglich. Bislang ist das Einkaufen mit einem vorab vereinbarten Termin in Niedersachsen nur bis zu einer Schwelle von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erlaubt. Anheben will Niedersachsen entsprechend den künftigen Bundesregeln auch die Altersgrenzen für Kinder bei den Kontaktbeschränkungen, und zwar von 6 auf 14 Jahre.

Beim Thema Schulschließungen halte Niedersachsen zunächst an seiner strikteren Regelung fest, ab einer Inzidenz von 100 in den Distanzunterricht zu wechseln, sagte Weil.

Zunächst sollten einige Wochen Erfahrung mit den systematischen Corona-Tests an Schulen gemacht werden. Die Bundes-Notbremse, die der Bundesrat am Donnerstag verabschiedete, sieht einen Wechsel in den Distanzunterricht erst ab einer Inzidenz von 165 vor.

Keine Möglichkeit für Gastronomie-Schnellstart

Keine Möglichkeit für einen schnellen Start der Modellvorhaben mit einer Öffnung von Handel und Gastronomie, gekoppelt an Schnelltests, sieht Weil angesichts der Bundesregelungen, die dafür einen Inzidenzwert von unter 100 vorsehen.

Niedersachsen sei nun darauf angewiesen, die Inzidenzwerte wieder unter 100 zu senken, betonte der Regierungschef.

