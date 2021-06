Delta-Variante: Welcher Impfstoff schützt am besten vor der Corona-Mutation?

Astrazeneca oder Biontech?

Die Delta-Variante breitet sich auch in Europa immer mehr aus. Doch welcher Impfstoff schützt am zuverlässigsten? Ein Überblick.

Hannover – Zunächst trat die Delta-Variante des Coronavirus in Indien auf, kam dann schnell nach Großbritannien und auch nach Europa. Die Virus-Variante weist Mutationen auf, die die Wirkung von Impfstoffen abschwächen können. Nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC wird die Delta-Variante im Laufe der nächsten Wochen in Europa dominierend sein.

Zahlen der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) weisen darauf hin, dass der Impfschutz nur leicht herabgesetzt wird, sich aber je nach Impfstoff unterscheidet. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Corona-Variante: Delta Wissenschaftlicher Name: B.1.617.2 Erstnachweis: Indien Entdeckt am: 5. Oktober 2020 Aktueller Anteil in Deutschland: 15 Prozent

Nach den Zahlen-Angaben der britischen Gesundheitsbehörde können Erkrankungen, die Symptome verursachen, durch eine Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer zu etwa 88 Prozent verhindert werden, Krankenhausaufenthalte zu 96 Prozent.

Wurde eine Person mit Astrazeneca geimpft, soll der Impfstoff gegen die Delta-Variante zu etwa 60 Prozent schützen. Bei der Alpha-Variante waren es etwa 66 Prozent. Krankenhausaufenthalte wegen der Virus-Variante soll auch Astrazeneca zu etwa 92 Prozent verhindern.

Britische Gesundheitsbehörde: Nicht zu lange mit zweiter Impfung warten

Doch der Impfschutz scheint gegen die Variante des Virus erst später zu wirken: Laut PHE gab es bei beiden Impfstoffen nach der ersten Impfung nur einen etwa 33-prozentigen Schutz. Der Schutz vor der Alpha-Variante habe bei einer Impfdosis bei 50 Prozent gelegen.

Die PHE rät: Nicht zu lange mit der zweiten Impfung warten. Unklar ist, wie lange der Impfschutz anhält. Vermutet wird, dass die Schutzwirkung schneller nachlassen könnte, weil Geimpfte weniger Antikörper gegen diese Variante bilden.

+ Welcher Impfstoff schützt am besten gegen die Delta-Variante des Corona-Virus? © Daniel Karmann/ dpa

Zum Thema Auffrischungsimpfung äußerte sich Biontech-Vorstandschef Ugur Sahin kürzlich: Er gehe davon aus, dass eine dritte Impfung für die Auffrischung der Immunität ratsam ist. Das Wissen über das Coronavirus nehme stetig zu. „Wir beobachten, dass die Immunität mit der Zeit nachlassen wird und neue Varianten entstehen“, sagte er am Dienstag in einer Versammlung. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Sorge und hält eine Nachimpfung im Herbst für unabdingbar.

Die Wirkung der Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson hat die PHE nicht ausgewertet. Eine amerikanische Studie deutet aber darauf hin, dass auch bei Moderna eine Schutzwirkung gegen die Delta-Variante erwartbar ist.

Wegen der Delta-Variante des Coronavirus warnt die Bundesärztekammer vor riskanten Reisezielen. Bereits in vielen Urlaubsländern breitet sich die Mutante aus.

Rubriklistenbild: © Daniel Karmann/ dpa