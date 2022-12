Corona-Lockdowns an Schulen in Niedersachsen „definitiv“ Geschichte

Von: Bona Hyun

Schüler in Niedersachsen brauchen keine Corona-Lockdowns an Schulen mehr zu befürchten. Für Kinder soll wieder Normalität einkehren. Sagt das Ministerium.

Hannover – Niedersachsens Schülerinnen und Schüler müssen nach Worten von Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) in Zukunft keine erneuten Corona-Lockdowns mehr befürchten. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa), ob die Lockdowns an den Schulen in Niedersachsen endgültig Geschichte seien, antwortete die Grünen-Politikerin deutlich: „Ja, definitiv“, erklärte die Grünen-Politikerin

Sie begründete ihre Aussage damit, dass sich die Corona-Pandemie aktuell zunehmend zu einer Endemie entwickele und die Infektionswellen abflachen. Viele Kinder hätten bereits Kontakt mit dem Virus gehabt. Zudem gebe es Impfmöglichkeiten und die Schulen seien nicht mehr so stark betroffen, so die Ministerin. Schnelltests über den Jahreswechsel soll es trotzdem an den Schulen geben. Weitere Maßnahmen seien derzeit nicht nötig, zumal die Schulen gute Hygienekonzepte hätten. „Den Kindern tut die Normalität sehr gut“, konstatierte Hamburg.

Sollte weitere gefährliche Corona-Mutationen, wie die Omikron-Subvarianten, deren Ursprung geklärt scheint, geben, dann werde die Lage neu bewertet, sagte Hamburg, die kürzlich die Leistung der Schüler in Niedersachsen diskutierte.

Corona in Niedersachsen: Landesweit 4977 Infektionen bei Schülern festgestellt

In der vergangenen Woche wurden laut Ministerium bei landesweit 4977 Schülerinnen und Schülern Corona-Infekionen festgestellt. Das sind etwas weniger als in der Vorwoche (5236). Eine Zunahme der Werte war bei den Lehrkräften zu beobachten. Registriert werden PCR-bestätigte Fälle und Selbsttest-Ergebnisse, die den Schulen gemeldet werden. Coronabedingt war an den Schulen seit Anfang 2020 über längere Strecken lediglich Distanzunterricht möglich gewesen. Mittlerweile läuft wieder der Präsenzunterricht.

Mit Blick auf die Lehren aus der Pandemie für den Schulbetrieb sagte Grünen-Politikerin Hamburg: „Wir haben in den letzten Jahren einen riesigen Schub gemacht im Bereich der Digitalisierung. Das ist ein Umbruch, der noch nicht zu Ende ist, aber durch Corona beschleunigt wurde.“ Man habe zudem gesehen, dass die Schulen sehr gut mit Freiräumen umgehen könnten. Die Schulen in Niedersachsen unterrichteten ohne Corona-Regeln – schon zu Beginn des neuen Schuljahres galt keine Masken- und Testpflicht. (Mit Material der dpa)