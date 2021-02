Corona in Niedersachsen: Lockdown mit Lockerungen

Die aktuell geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden bis zum 7. März verlängert, seit Samstag gibt es jedoch einige kleine Lockerungen.

Update vom 15. Februar, 10.39 Uhr: Am heutigen Montag meldet das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) einen Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus um 556 auf die Gesamtzahl von 154.033. Fünf Personen sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt damit bei 3841. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 65,9.

Urpsungsmeldung vom 15. Februar, 10.06 Uhr: Hannover - Wegen einer Welle an Corona-Infektionen ist im Landkreis Wesermarsch seit Montag der Präsenzunterricht an den Schulen abgesagt worden. Die Maßnahme gilt zunächst bis Ende der Woche, wie die Kreisverwaltung in Brake mitteilte. „Die Schülerinnen und Schüler lernen ausschließlich zu Hause im Distanzunterricht.“ Es gebe aber weiterhin eine Notbetreuung. (dpa)

In Delmenhorst hat die Polizei am Sonntag eine Geburtstagsfeier aufgelöst, bei der massiv gegen Corona-Regeln verstoßen worden war. Nach Mitteilung vom Montag waren in einer Wohnung 14 Personen aus 11 Haushalten versammelt. Eine Nachbarin rief am Sonntagabend die Polizei. Einige Gäste versuchten noch, sich vor den Beamten zu verstecken. Die Polizei leitete Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein. Vergangene Woche hatte die Polizei in der Stadt zwischen Bremen und Oldenburg ein illegales Grünkohlessen mit acht Personen in einem Hotel aufgelöst. (dpa)

Bundesland: Niedersachsen Landeshauptstadt: Hannover Einwohnerzahl: 7.993.608 (31. Dezember 2019) Regierungschef: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)

Die Stadt Osnabrück bietet seit heute kostenlose Corona-Schnelltests an. Erreicht werden sollen mit dem Angebot vor allem diejenigen Menschen, die beruflich einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind - etwa Kassierer, Lehrkräfte, Erzieher oder Schüler in Abschlussklassen. Das Angebot richtet sich grundsätzlich an alle Bürger, die in Osnabrück wohnen oder dort arbeiten. Nach Angaben des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes gibt es keine anderen Städte oder Landkreise in Niedersachsen, die kostenlose Tests in dem Umfang wie Osnabrück anbieten. Getestet werden soll mit Antigen-Schnelltests. Pro Woche könnten so laut Stadtverwaltung zwischen 1000 und 1500 Menschen getestet werden. Termine für Abstriche werden online angeboten. (dpa)

+ Die Stadt Osnabrück bietet seit heute Menschen mit vielen beruflichen Kontakten kostenlose Antigen-Schnelltests geben. © Marijan Murat / picture alliance / dpa

Bei Protesten gegen die Corona-Politik und einer Gegendemonstration ist es am Sonntag in Hannover zu einzelnen Verstößen gegen die Corona-Verordnung gekommen. Dabei ging es etwa um das Einhalten der Mindestabstände und das Tragen geeigneter Masken, wie die Polizei mitteilte. Wie viele Verstöße es genau gegeben habe, konnte die Polizei am Sonntagabend noch nicht sagen. Zur größten Veranstaltung seien am Nachmittag rund 1240 Personen auf dem Schützenplatz gewesen, hieß es. Zuvor hätten 46 Autos ein Autokorso bestritten. Bei der Gegendemonstration liefen nach Angaben der Polizei 210 Menschen durch die Stadt. (dpa)

Niedergelassene Ärzte in Niedersachsen sollen von jetzt an unter bestimmten Voraussetzungen in der ersten Gruppe gegen Covid-19 geimpft werden dürfen. Dies sehe ein Erlass aus dem Sozialministerium in Hannover vom Freitag vor, berichtete die „Ärzte Zeitung“ am Sonntag in ihrer Onlineausgabe. In einem früheren Erlass an die Impfzentren im Land hieß es noch: „Ärztinnen und Ärzte in der ambulanten Versorgung sind grundsätzlich nicht mit höchster Priorität impfberechtigt.“ Das hatte unter Ärzten landesweit für Empörung gesorgt.

Zunächst hätten die Impfungen der Pflegeheimbewohner Vorrang gehabt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. Jetzt solle die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) eine Liste mit zu impfenden Ärzten für die Impfzentren zusammenstellen .In höchster Priorität geimpft werden dürfen Mediziner, wenn sie entweder regelmäßig Heimpatienten versorgen, regelmäßig Corona-Abstriche vornehmen oder in Dialysepraxen oder in onkologischen Praxen arbeiten. Auch Praxismitarbeiter mit direktem Patientenkontakt sollen demnach mit höchster Priorität geimpft werden dürfen, wie die „Ärzte Zeitung“ schreibt. (dpa)

Corona-Lockdown: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht langsame Öffnungen skeptisch

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht in der Corona-Pandemie das lange Warten von einem Öffnungsschritt zum nächsten skeptisch. „Dass beispielsweise die Gastronomie erst anfangen kann, überhaupt über Umsätze nachzudenken, wenn wir alle weit unter 35 sind, das halte ich schon für sehr schwierig“, sagte der SPD-Politiker dem in Berlin erscheinenden „Tagesspiegel“. Er erwarte, dass beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 3. März ein substanzieller Perspektivplan beschlossen werde.

Bisher sollen Bundesländer nach dem 7. März ihre Läden, Museen und Galerien wieder öffnen können, falls die Infektionszahlen mehrere Tage stabil unter 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Freitag im ZDF-Interview für ein vorsichtiges Lockern der Einschränkungen plädiert, um eine dritte Infektionswelle zu verhindern. Nach Auffassung der Kanzlerin sollte nach einem Öffnungsschritt 14 Tage gewartet werden bis zum nächsten Schritt.

+ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet vom nächsten Bund-Länder-Treffen am 3. März einen Perspektivplan. © Ole Spata / picture alliance / dpa

Der niedersächsische Regierungschef betonte in dem Interview darüber hinaus die Bedeutung der Öffnung von Kitas und Grundschulen. „Wir müssen sehen, dass die Schäden, die bei den ganz Kleinen entstehen, nach dem Leiden der ganz Alten, aus meiner Sicht das größte Problem sind“, sagte Weil. (dpa)

Nach Einschätzung der Grünen muss zudem die Verbreitung der mutierten Corona-Varianten in Niedersachsen dringend besser erfasst werden. Mindestens jede zehnte positive Corona-Probe müsse auf mögliche Mutanten hin untersucht werden, heißt es in einem Antrag, den die Fraktion am Mittwoch in den Landtag einbringen will. (dpa)

Coronavirus: Niedersachsen hält kleine Lockerungen für vertretbar - neue Regeln seit Samstag

Seit Samstagmorgen gibt es in Niedersachsen einige kleinere Erleichterungen der Corona-Auflagen. Unter anderem durften Blumenläden und Gartencenter öffnen. Das hat unter anderem schon im Vorfeld zu Kritik aus Hamburg gesorgt. Bund und Länder hatten sich in der Woche auf eine grundsätzliche Verlängerung des Lockdown bis mindestens zum 7. März verständigt. Die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, hatte den Schritt am Freitag damit begründet, dass es sich überwiegend um verderbliche Ware und saisonale Angebote handele. Für die Floristen kam die Lockerung damit gerade noch rechtzeitig vor dem für die Branche wichtigen Valentinstag am 14. Februar.

+ Rechtzeitig zum Valentinstag dürfen Blumenläden und Gartencenter seit Samstag in Niedersachsen wieder öffnen. © Mohssen Assanimoghaddam / picture alliance / dpa

Ebenfalls öffnen dürfen Auto- und Fahrradhändler wieder. Dies beschränkt sich jedoch auf Probefahrten, an denen auch immer nur ein Haushalt teilnehmen darf. Die Verkaufsstellen selbst müssen geschlossen bleiben. Auch Friseure und ihre Kunden müssen sich noch ein wenig gedulden. Der Betrieb darf erst ab dem 1. März wieder aufgenommen werden, viele vergeben aber bereits Termine.

Weiterhin gilt die Kontaktregel, nach der sich ein Haushalt mit nur einer weiteren Person treffen darf. Allerdings wird die Altersgrenze bei der Ausnahme für Kinder angehoben - von drei auf sechs Jahre. Zudem müssen Personen, die Kontakt zu Patienten oder Pflegebedürftigen haben, nun eine medizinische Maske tragen - auch als Besucher. Das soll den Schutz dieser gefährdeten Gruppen erhöhen.

Coronavirus: Kein Zusammenhang zwischen Impfung und Tod eines 89-Jährigen

In einem Seniorenzentrum in Emstek im Landkreis Cloppenburg sind fünf Bewohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Sie hatten die Erst- und Zweitimpfung gegen das Virus erhalten, wie am Samstag ein Sprecher des Landkreises sagte. Die zweite Impfung habe es am 18. und 19. Januar gegeben. Der Sprecher wies darauf hin, dass sich der vollständige Schutz gegen Covid-19 erst zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis entwickele. Eine Infektion mit dem Virus sei trotz Impfung weiterhin möglich. (dpa)

Ein 89-Jähriger ist auf dem Heimweg vom Corona-Impfzentrum in Göttingen kollabiert und kurz darauf gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stellten Rechtsmediziner keinen kausalen Zusammenhang zwischen der erfolgten Impfung und dem Tod des Mannes fest. Als Todesursache sei eine Vorerkrankung diagnostiziert worden, die vor der Obduktion gar nicht bekannt war. Nach Angaben der Stadt Göttingen war die Begleitperson sofort nach dem Zusammenbruch des Geimpften zurück ins Impfzentrum gefahren, wo der 89-Jährige trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen starb. Wie in solchen Fällen üblich, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an.

Der Todesfall wurde dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemeldet. Dort erfolgt die Impfüberwachung für ganz Deutschland. Bis Ende Januar hatte das PEI 69 Fälle untersucht, bei denen Menschen eine Stunde bis 18 Tage nach einer Corona-Impfung starben. Ein Zusammenhang der Todesfälle mit den Impfungen wurde aber nicht festgestellt. (dpa)

Coronavirus in Niedersachsen: Inzidenzwert des Landkreises Wesermarsch bei 245

Der Landkreis Wesermarsch hat sich zum Corona-Hotspot entwickelt. Am Sonntag lag der Sieben-Tage-Wert der Infektionen pro 100.000 Einwohner in dem Gebiet zwischen Bremen und der Wesermündung bei 245,0, wie aus den Daten des Landesgesundheitsamtes in Hannover mit Stand Sonntag, 9.00 Uhr, hervorgeht. Auch in der Statistik des Robert Koch-Instituts hatte der Landkreis Wesermarsch den dritthöchsten Wert von allen Kommunen in Deutschland. Wie die Verwaltung in Brake am Freitag mitgeteilt hatte, hängt ein Teil der neuen Fälle mit Erkrankungen in einem Verbrauchermarkt zusammen. Auch habe es Infektionen in einer Behinderteneinrichtung gegeben.

+ Der Landkreis Wesermarsch hat sich zum Corona-Hotspot entwickelt. © Mohssen Assanimoghaddam /picture alliance / dpa

Den zweithöchsten Sieben-Tage-Wert verzeichnete der Landkreis Vechta mit 189,8. Dort geht der Corona-Ausbruch nach Einschätzung des niedersächsischen Krisenstabs auch auf einen erkrankten Hausarzt zurück, der trotz Symptomen weiter Patienten behandelte. Mit Material der dpa

Dies ist die Fortsetzung des Coronavirus-Ticker für Niedersachsen.

Rubriklistenbild: © Mohssen Assanimoghaddam / picture alliance / dpa