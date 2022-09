Corona-Hilfe: Staat steigt bei Lufthansa wieder aus und macht Gewinn

Von: Andree Wächter

Mit den Corona-Hilfen für die Lufthansa macht der Staat ein dickes Plus. Die letzten Anteile wurden deutlich früher verkauft als geplant.

Frankfurt – Der Aufschrei war groß: Mitte 2020 kam die Lufthansa wegen der Corona-Pandemie in Schieflage. Es begann ein hartes Ringen um die Zukunft des Unternehmens. Letztlich stimmten alle Beteiligten dem Rettungspaket zu und der Staat stieg über den staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) bei der Lufthansa als Aktionär und mit stillen Einlagen ein. Das Ziel war immer: relativ zeitnah wieder auszusteigen. Dieses Ziel wurde deutlich früher erreicht als geplant, inklusive fettem Plus von mehreren 100 Millionen Euros für die Staatskasse.

Denn: Der Bund hat seine Beteiligung an der Fluggesellschaft Lufthansa beendet.

Gründung Lufthansa 1926 / Neugründung 1953 Unternehmensform AG Heimatflughafen Frankfurt/M. Umsatz 2019 16,1 Milliarden Euro

In einem ersten Schritt zahlte die Lufthansa die stillen Einlagen bereits im November 2021 zurück. Damit war der Weg frei, dass sich der WSF vollständig von seinem Aktienpaket trennt. Der Verkauf durfte frühestens in fünf Monaten danach beginnen. Im Juli hatte der Bund seinen Anteil bereits auf weniger als zehn Prozent reduziert. Nun folgte der finale Schritt, die Lufthansa ist nach dem Ausstieg des Staates wieder in privater Hand.

Zunächst einmal reagierte der Aktienkurs mit leichten Verlusten auf die Meldung, dass der Staat komplett ausgestiegen sei. Die Papiere fielen am Mittwochvormittag kurz nach dem Handelsstart um rund zwei Prozent auf 6,19 Euro. Damit lag der Kurs aber immer noch über den 6,11 Euro, zu denen der Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF seine Papiere abgab.

Die Corona-Staatshilfen haben geholfen. Die Lufthansa ist wieder in privater Hand. © -/Lufthansa/dpa

Die Finanzagentur hatte am Dienstagabend mitgeteilt, der Bund habe die Beteiligung an der Lufthansa beendet. Der WSF habe seine zuletzt verbliebene Beteiligung von knapp zehn Prozent im Rahmen einer Blockplatzierung an internationale Investoren vollständig veräußert. Konkret ging es dabei um 74,4 Millionen Lufthansa-Aktien.

Der Staat steigt deutlich früher aus, als er geplant hatte: Eigentlich sollte der WSF die restlichen Aktien erst bis zum Herbst 2023 verkaufen. Der WSF hat auch Warenhauskonzern Galeria unter die Arme gegriffen. Den Ausstieg des Bundes aus der Lufthansa wertete ein Marktteilnehmer als gute Nachricht. Denn ein im Raum stehender Verkauf eines größeren Paketes durch einen Aktionär sei oftmals eine Belastung für den Kurs – auch wegen der Unsicherheit über den Preis.

Bund gibt Anteile ab: Lufthansa wieder komplett in privaten Händen

„Das Unternehmen liegt wieder in privaten Händen“, sagte Jutta Dönges, die den WSF als Geschäftsführerin der Finanzagentur verantwortet. Die Stabilisierung sei erfolgreich abgeschlossen. Mit 1,07 Milliarden Euro überstiegen die insgesamt erzielten Erlöse den zum Erwerb der Beteiligung eingesetzten Betrag von 306 Millionen Euro deutlich.

Nach dem Ende der staatlichen Beteiligung hat sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr erneut bei Bundesregierung und Steuerzahlern für die Unterstützung in der schwersten Krise des Unternehmens in der Corona-Zeit bedankt. Die Stabilisierung habe mit dem Verkauf der letzten Aktien aus dem Besitz des Wirtschaftsstabilisierungsfonds ihren erfolgreichen Abschluss gefunden, erklärte der Vorstandschef laut einer Mitteilung am Mittwoch in Frankfurt.

Die Stabilisierung zahlt sich für den Steuerzahler aus.

Spohr sagte dort: „Die Stabilisierung (...) zahlt sich auch finanziell für die Bundesregierung und damit für den Steuerzahler aus. Früher als erwartet hatten wir die Stabilisierungsmittel bereits zurückgezahlt, und ein Jahr vor Ablauf der Frist hat nun auch der WSF die letzten verbliebenen Aktien verkauft.“ Nun, da die Lufthansa wieder vollständig in privater Hand sei, werde man weiter hart dafür arbeiten, ihre Position unter den führenden Airline-Gruppen der Welt zu stärken.

Der Luftfahrtsektor war im Jahr 2020 eine der ökonomisch am härtesten von der Corona-Pandemie getroffenen Branchen. Der Bund stützte die Lufthansa im Juni 2020 durch Stabilisierungsmaßnahmen in Höhe von bis zu sechs Milliarden Euro.