Corona: Inzidenz steigt sprunghaft an – im Land und an Schulen

Von: Andree Wächter

Es war zu erwarten: Im Herbst steigen die Coronazahlen wieder. Die Inzidenz lag bei 471,3. Alleine an den Schulen gab es 6000 gemeldete Infektionen.

Hannover - Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist im Wochenvergleich sprunghaft angestiegen. Am Freitag (30. September) lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 471,3 - vor einer Woche hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert für das Bundesland noch mit 328,0 angegeben. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden. Einige sprechen schon von der Herbstwelle.

Landesweit wurden 15.183 bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Außerdem starben 18 weitere Menschen an oder mit Corona.

Die Daten bilden die Infektionslage derzeit allerdings nicht vollständig ab. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst werden – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung von Tageswerten führen.

Corona in Niedersachsen: Inzidenz steigt sprunghaft an – Drei Prozent der Intensivbetten belegt

Als maßgebliche Zahl zur Bewertung der Corona-Lage in Niedersachsen gilt die Hospitalisierungsinzidenz. Sie gibt an, wie viele Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Laut Landesregierung lag dieser Wert am Freitag bei 9,4 - nach 5,8 vor einer Woche. Landesweit waren 3,0 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Kranken belegt, in der Vorwoche waren es 2,2 Prozent.

Corona-Schnelltests sind an Schulen keine Pflicht mehr. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte meldete der Landkreis Schaumburg mit 643,2 die höchste Inzidenz und löst den Landkreis Verden ab. Den niedrigsten Wert verzeichnete die Stadt Wilhelmshaven mit 306,6. Im kleinsten Bundesland Bremen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Wochenvergleich ebenfalls deutlich – am Freitag lag sie bei 449,4, vor einer Woche war der Wert noch mit 322,6 angegeben worden. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen stieg um 582, weitere Todesfälle gab es nicht.

6000 Corona-Infektionen an Schulen

Die Schulen in Niedersachsen haben aktuell gut 6000 Corona-Infektionen an das Kultusministerium in Hannover gemeldet. Wie das Ministerium am Freitag mitteilte, gab es 4602 positive Fälle bei Schülern, 1065 Lehrkräfte waren betroffen, außerdem 362 sonstige Beschäftigte. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers ist das Infektionsgeschehen an den Schulen damit im Vergleich zu den drei Vorwochen relativ gleichbleibend. Die Schulen melden immer donnerstags die Fälle für die vorige Kalenderwoche.

Vor den Sommerferien waren noch 8180 Infektionen bei Schülern sowie gut 2000 Corona-Fälle bei Lehrkäften übermittelt worden. Rund 1,1 Millionen Schüler besuchen die Schulen im Land, mehr als 100.000 Menschen arbeiten dort. Seit dem Start des neuen Schuljahres Ende August können die Kinder und Jugendlichen den Unterricht ohne Maske verfolgen. Es gibt auch keine Testpflicht mehr. Daher ist davon auszugehen, dass nicht alle Infektionen bekannt werden.