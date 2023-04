Clan-Schlägerei mitten in Deutschland? 35 Menschen gehen aufeinander los – Polizist im Krankenhaus

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Bei einer Massenschlägerei in Hildesheim wurde auch ein Polizeibeamter verletzt. (Symbolbild) © dpa/Carsten Rehder

35 Menschen schlugen in Hildesheim aufeinander ein und verletzten einen Polizisten. „Ganz offensichtlich Clan-Kriminelle“, sagt ein CDU-Politiker.

Hildesheim – Am frühen Montagabend ist ein Familienstreit in Hildesheim komplett eskaliert. Zwei Männer wurden beinahe überfahren, 35 haben sich geprügelt und einen Polizisten so stark verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei berichtet von mehreren Vorfällen, die wohl zur Massenschlägerei geführt haben und sucht nach Zeugen.

Der aktuelle Stand der Ermittlungen: Am späten Montagnachmittag geriet ein Hannoveraner in einem Geschäft in der Bernwardstraße wohl in einen Streit mit einem Mitarbeiter. Der artete in eine Prügelei aus, nach der der Gast den Laden wieder verließ. Einige Zeit später kam ein anderer Mann in das Geschäft und versprühte Pfefferspray.

35 Menschen prügeln sich auf offener Straße in Hildesheim: Polizei kann Massenschlägerei kaum schlichten

Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei dann in die Katharinenstraße gerufen. Dort soll ein Mann mit dem Auto auf zwei Personen zugefahren sein. Er habe die beiden knapp verfehlt und krachte stattdessen in mehrere geparkte Autos.

Anschließend artete die Situation wohl völlig aus. Etwa 35 Menschen versammelten sich auf offener Straße und gingen aufeinander los. Die Polizei spricht von Schlägen und Tritten. Dann trafen Einsatzkräfte ein und wollten schlichten. Das gelang aber nur bedingt. Mehrere Männer widersetzten sich den Beamten. Dabei wurde ein Polizist durch einen Schlag verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Vorfälle in der Bernward- und der Katharinenstraße zusammenhängen. Das sei aufgrund der Gesamtumstände und der Aussagen der Zeugen zu vermuten.

Hildesheim: Verdacht auf „Tat aus dem Clan-Bereich“ – Polizei bittet um Hilfe bei den Ermittlungen

„Es gibt einen Anfangsverdacht, dass es sich um eine Tat aus dem Clan-Bereich handelt“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwalt der Bild-Zeitung, die Fotos von der Prügelei veröffentlichte. Niedersachsens ehemaliger Innenminister Uwe Schünemann (CDU) geht noch einen Schritt weiter: „Wieder eine Eskalation von ganz offensichtlich Clan-Kriminellen. Hier muss die Polizei noch konsequenter einschreiten. Wichtig ist, das Netzwerk dieser gewaltbereiten Clanstrukturen zu zerschlagen.“ Im Sommer 2022 kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser an, die Clan-Krimininalität in Deutschland ins Visier zu nehmen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Grund für den heftigen Streit unklar“, teilt die Polizei mit. Über Nationalitäten der Beteiligten habe sie keine Informationen. „Die Ermittlungen dauern an.“ Zeugen, die weitere Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Dienststelle Hildesheim zu melden. (Telefon: 05121 939 115)

Gegen den Autofahrer, der auf zwei Menschen zusteuerte, werde ebenfalls ermittelt. Die Behörden prüfen, ob es einen Tatverdacht für ein Tötungsdelikt gibt. Der PKW wurde sichergestellt.

In München kam es im Dezember 2022 zu einer Massenschlägerei vor einem Einkaufzentrum. Die meisten der Beteiligten sollen Jugendliche gewesen sein.