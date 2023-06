Auch Tornados möglich: Wetter-Dienst warnt vor schwerem Unwetter in Niedersachsen

Von: Fabian Raddatz

Extrem heftiger Starkregen und sogar Tornados: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Unwetter in Niedersachsen am Donnerstag.

Update, 21. Juni 2023, 15:30 Uhr: Hannover – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Warnung für das Bundesland Niedersachsen ausgeweitet. Am Donnerstag droht extrem heftiger Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit – punktuell sind sogar 90 Liter in drei bis sechs Stunden möglich.

Besonders gefährlich: Laut den Wetter-Experten sind sogar Tornados möglich. Die extrem gefährlichen Windhosen können im südlichen Niedersachsen auftreten, können sich aber auch örtlich bilden. Der DWD mahnt zur Vorsicht, Schutzmaßnahmen sollten getroffen werden.

Ab Donnerstagnachmittag ziehen von Südwesten her gebietsweise schauerartig verstärkte und mitunter gewittrig durchsetzte Starkregenfälle auf. Da sie gebietsweise über Stunden andauern können, ist auch hier Vorsicht geboten. Zudem können bis zu zwei Zentimeter große Hagelkörner vom Himmel prasseln.

In der zweiten Nachthälfte in der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab, so der DWD.

Durchatmen nach Unwetter-Nacht – doch Donnerstag droht komplettes Wetter-Chaos

Erstmeldung vom 21. Juni 2023, 10 Uhr: Hannover – Schwere Unwetter mit Starkregen zogen am Dienstagabend über Niedersachsen und Bremen. Allein in der Hansestadt musste die Feuerwehr über 130 vollgelaufene Keller leerpumpen, auch in Niedersachsen waren die Helfer im Dauereinsatz, im Landkreis Oldenburg etwa entwurzelte das Gewitter Bäume.

Die Lage am Donnerstagnachmittag zeigt die Blitzaktivität über Deutschland. Auch schwere Gewitter und Superzellen sind möglich. © daswetter.com

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Am Mittwoch durchatmen – an der Nordsee sogar heiter und trocken

„Heute Mittag und am Nachmittag bei wechselnder Bewölkung noch einzelne Regenschauer“, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Mittwoch nach der Unwetternacht eine erfreulich unaufgeregte Prognose. „Nahe der Nordsee heiter und trocken. Höchsttemperatur zwischen 22 Grad auf Norderney, bis 27 Grad in Bremen und 29 Grad zwischen Wendland und südlichen Weserbergland. Schwacher bis mäßiger, von Südwest auf West drehender Wind“, heißt es weiter.

Doch viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht, bereits am Donnerstag droht das nächste Wetter-Chaos. Prognosen zufolge wird es hochexplosiv: Hagel, Platzregen, Orkanböen – sogar Tornados und Superzellen sind möglich, befürchtet Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met.

Nach Unwetter-Nacht mit Gewittern und Starkregen – auch am Donnerstag droht Wetter-Chaos

„Die erste großflächige Unwetterlage des Jahres“ drohe. Zunächst von Baden-Württemberg bis nach Brandenburg reichend, droht das Unwetter-Band auch noch in andere Regionen auszuschlagen. Jung: „Wo genau die heftigsten Gewitter niedergehen, kann man an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen, aber die Lage könnte ziemlich brisant werden.“

Es seien Signale vorhanden für sogenannte Superzellen. „Superzellen sind gewaltige Gewitterzellen, die sich durch rotierende Aufwärtsbewegungen auszeichnen“, so der Wetter-Experte. Sie können schwere Unwetter, Starkregen, Hagel und Tornados verursachen. „Tornados sind starke, wirbelnde Luftwirbel, die aus einer Superzelle heraus entstehen und große Zerstörungskraft haben. Sie sind gefährlich und erfordern angemessene Schutzmaßnahmen“, so Jung.

Wetter-Chaos in Deutschland befürchtet: In Niedersachsen drohen Unwetter

Ob das gefährliche Unwetter-Band auch bis nach Niedersachsen reicht: unklar. Für das Bundesland sagt der Deutsche Wetterdienst zunächst Schauer voraus, die aus dem südlichen Bergland heraufziehen. Im Tagesverlauf droht auch gewittriger Regen, der sich im südöstlichen Niedersachsen voraussichtlich unwetterartig verstärkt.

Die wirklich krassen Wetter-Extreme, wie Superzellen und Tornados, ziehen nach aktueller Vorhersage an Niedersachsen vorbei. Aber: „Man muss am Donnerstag besonders wachsam sein und die aktuellen Gewitter- und Unwetterwarnungen verfolgen. Denn erst, wenn die ersten Gewitterzellen entstanden sind, kann man genau abschätzen wie sich diese entwickeln werden und wohin sie ziehen“, mahnt Diplom-Meteorologe Jung zur Wachsamkeit.

Anschließend kann es auch in der Nacht zu Freitag erneut zu unwetterartigem Starkregen kommen, der dann langsam ostwärts abziehen soll. Erst dann wird es wieder freundlicher, der Samstag wird heiter. Die Sonne lässt sich mit einem Mix aus Wolken dann in der kommenden Woche blicken.