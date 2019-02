Rund 200 Mutige schwimmen durch die kalte Aller

Im Jahr 1966 entstanden

Celle - Rund 200 Mutige in Neoprenanzügen sind am Samstag in Celle in die Aller gestiegen, um rund vier Kilometer mit der Strömung zu schwimmen. Mit teils auffälligen Kopfbedeckungen und selbst gebastelten Wassergefährten nahmen die Frauen und Männer am Aller-Winter-Fackelschwimmen teil.