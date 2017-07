Innenminister Pistorius stoppt Stellenstreichung bei Polizei Celle

Celle - Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat einen möglichen Stellenabbau bei der Polizeiinspektion Celle vorerst gestoppt. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs, bei dem sich Pistorius am Freitag von Polizisten vor Ort über die personelle Lage informieren ließ.

Die Planungen, die zum Oktober zu einer Stellenkürzung führen könnten, würden gestoppt, hieß es in einer Mitteilung des Innenministeriums.

In Bezug auf die Personalplanung werde die Inspektion in Celle objektiv nicht schlechter behandelt als andere Dienststellen im Land. „Da zum Beispiel die Krankenstände nach einer schon etwas älteren Vereinbarung mit den Personalräten nicht bei der Personalzuweisung berücksichtigt werden, muss man jetzt genau überlegen, wie kann man Abhilfe schaffen, um diese Kriterien gegebenenfalls anzupassen“, sagte Pistorius nach dem Treffen.

In einer gemeinsamen Erklärung freuten sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die Deutsche Polizeigewerkschaft (DpolG) und der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) darüber, dass die Kürzung zunächst abgewendet wurde. Die Bemühungen des Innenministers gäben Anlass zur Hoffnung.

Der DpolG-Landesvorsitzende Alexander Zimbehl forderte aber eine Lösung des Personalproblems für ganz Niedersachsen. „Es bringt jetzt nichts, einzelne Flächenbrände zu beseitigen, wir haben im gesamten Land massive Personalnot“, sagte Zimbehl mit dem Verweis auf ähnliche Situationen in Harburg und Lüneburg. Polizisten aus Celle hatten in einem Schreiben an den Minister auf ihr Personalproblem aufmerksam gemacht.

dpa