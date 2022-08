Frau stirbt bei Fallschirmsprung nahe Celle

Von: Fabian Raddatz

Eine Frau starb während eines Fallschirmsprungs nahe Celle. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist bei einem Fallschirmsprung in Meißendorf (Landkreis Celle) gestorben. Offenbar erlitt die 64-Jährige einen medizinischen Notfall.

Celle – Tödlicher Vorfall bei einem Fallschirmsprung im niedersächsischen Meißendorf (Landkreis Celle): Wie die Polizei berichtet, kam eine 64-jährige Frau am Samstag, 30. Juli 2022, ums Leben, kurz nachdem sie aus einem Flugzeug sprang. Die Frau starb aufgrund eines medizinischen Notfalls, so die Polizei.

Ihre Mitspringerin schaffte es noch, den Fallschirm zu öffnen. Am Boden konnte dann nur noch der Tod der 64-Jährigen festgestellt werden.

