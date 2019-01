Celle - Beim Überqueren einer Straße ist ein 55-Jähriger in Beedenbostel (Kreis Celle) von einem Auto erfasst und getötet worden.

Ein Wagen habe den Mann von links kommend erfasst und ihn auf die Fahrbahn geschleudert, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei verletzte sich der Mann am Samstag so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der 31 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Die Fahrbahn wurde zeitweise voll gesperrt.

