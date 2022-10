Niedersachsen-Wahl: Ergebnis spricht für Rot-Grün– wer regiert mit wem?

Von: Jens Kiffmeier

GroKo, Rot-Grün oder Schwarz-Grün: Bei der Wahl in Niedersachsen gibt es viele Vorlieben. Laut Ergebnis ist aber ein Bündnis wahrscheinlich. Wer regiert mit wem?

Update vom 9. Oktober um 18:45 Uhr: Rund sechs Millionen Menschen konnten ihre Stimmen in Niedersachsen bei der letzten Landtagswahl des Jahres abgeben. Nach der Schließung der Wahllokale hat nun die Auszählung begonnen. Laut ersten Hochrechnungen liegt die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil mit 33,3 Prozent vorn. Dahinter folgt die CDU von Herausforderer Bernd Althusmann mit 27,6 Prozent.

Nach erster Hochrechnung bei der Niedersachsen-Wahl 2022: Mehrheit für Rot-Grün – Weils Wunschkoalition steht wenig im Weg

Die Spitzenkandidaten beider Parteien hatten bereits vor der Niedersachsen-Wahl 2022 angekündigt, künftig mit den Grünen regieren zu wollen – und damit die Große Koalition zu beenden. Mit dem Ergebnis der ersten Hochrechnung der Niedersachsen-Wahl 2022 steht einer Röt-Grünen- Koaltion wenig im Weg. Die Grünen liegen auf Platz drei bei der Landtagswahl in Niedersachsen mit 14 Prozent.

Niedersachsen-Wahl 2022: Mehrheit für Rot-Grün bei der Sitzverteilung im Landtag

Nach den bisherigen Ergebnissen der Niedersachsen-Wahl 2022 sieht es gut für die Wunschkoalition von Stephan Weil aus. Die zweite Hochrechnung der Niedersachsen-Wahl ließ durchblicken, dass Rot-Grün im Landtag auf 70 Sitze in der Sitzverteilung kommen würde. Für die Mehrheit bräuchte die mögliche Koalition nur 68 Sitze.

Hochrechnung der Niedersachsen-Wahl 2022: AfD zweistellig – FDP bangt weiter

Die AfD folgt dahinter mit 11,6 Prozent. Die Partei hat ihr Ergebnis von 2017 damit deutlich verbessern können. Damals kam die AfD auf 6,2 Prozent.

Die FDP kommt bei der ersten Hochrechnung auf 5 Prozent und muss damit um ihren Einzug in den Landtag bangen. Die Linken schaffen es laut der ersten Hochrechnung nicht in den Landtag.

Niedersachsen-Wahl 2022: Erste Hochrechnung lässt Weil als Sieger dastehen

Update am Sonntag, dem 9. Oktober, um 18:30 Uhr: Die Wahl in Niedersachsen ist vorbei. Nachdem um 18 Uhr die ersten Prognosen veröffentlicht wurden, folgt nun die erste Hochrechnung: Die SPD kommt nun auf 33,3 Prozent, die CDU folgt mit 27,6. Die Grüne schafft ein Traumergebnis: 14 Prozent. Die AfD erreicht 11,6 Prozent, die FDP zittert mit 5 Prozent um den Einzug in den Landtag. An der Fünf-Prozent-Hürde ist derweil die Linke gescheitert. Sonstige Parteien kommen auf 8,5 Prozent.

Wer regiert mit wem? Ergebnis und Hochrechnung zur Niedersachsen-Wahl liegen vor

Update von Sonntag, 9. Oktober 2022, 18:10 Uhr: Das Ergebnis zur Niedersachsen-Wahl 2022 ist da: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Sozialdemokraten erneut zur stärksten Kraft im Norden gemacht. Seine SPD landete laut Infratest Dimap mit 33,5 Prozent deutlich vor der CDU mit Herausforderer Bernd Althusmann, der es auf 27,5 Prozent schaffte. Dahinter liegen die Grünen (14), die AfD (11,5) und die Linke (3). Damit zeichnet sich eine Mehrheit für ein rot-grünes Regierungsbündnis ab. Diese Koalition hatte Weil im Vorfeld favorisiert.

Niedersachsen-Wahl 2022: Ergebnis live – Rot-Grün steuert als Koalition auf Mehrheit zu

Erstmeldung von Sonntag, 9. Oktober 2022, 16:21 Uhr: Hannover – Grün. An dieser Farbe führt wohl eher kein Weg vorbei. Die Partei gilt bei der Niedersachsen-Wahl 2022 als Königsmacher. Wenn sich die Prognosen halbwegs bei den aktuellen Ergebnissen der Niedersachsen-Wahl bewahrheiten, dann bestimmt Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg am Ende darüber, wer im Norden nach der Wahl in Niedersachsen regieren darf. Und die Grüne hat schon einmal eine klare Präferenz erkennen lassen: „Wer sich die Wahlprogramme anschaut, erkennt schnell deutlich größere Übereinstimmungen der Grünen mit der SPD als mit der CDU“, sagte sie im Interview mit kreiszeitung.de. Ersetzt also Rot-Grün bald die Große Koalition von Ministerpräsident Stephan Weil?

Niedersachsen-Wahl 2022: Prognosen und Ergebnisse live – wer regiert mit wem?

Wer gewinnt? Wer regiert nach der Niedersachsen-Wahl mit wem? Bereits im Vorfeld zur Wahl in Niedersachsen am heutigen Sonntag (9. Oktober 2022) hatten sich SPD, CDU und Grüne auf ihre Wunschkonstellationen festgelegt. Die Umfragen und Prognosen boten über Monate einen relativ klaren Ausblick auf die möglichen Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) lag vor Herausforderer Bernd Althusmann (CDU), dahinter rangierten stets die Grünen mit ihren Spitzenkandidaten Julia Willie Hamburg und Christian Meyer. Rein rechnerisch ließen bis zum Schluss die prognostizierten Wahlergebnisse drei Koalitionen möglich erscheinen: Große Koalition, Rot-Grün oder Schwarz Grün. Die FDP spielte wegen der schlechten Umfragewerte keine Rolle im Vorfeld der Niedersachsen-Wahl kein Rolle.

Ergebnisse und Prognosen der Niedersachsen live: Diese Koalition ist nach der Landtagswahl denkbar

Wer regiert in Niedersachsen? Die Große Koalition nach der Landtagswahl durch Rot-Grün oder Schwarz-Grün ersetzt werden

Seit der Wahl 2017 hatte in Niedersachsen eine rot-schwarze Koalition unter Führung von Weil regiert. Doch für alle Beteiligten galt die Koalition nur als Zweckgemeinschaft, weil die Bildung einer anderen Mehrheit kaum möglich war. Doch beide Seiten machten sehr deutlich, dass das Projekt auf Zeit nun abgeschlossen sein soll. Weil nannte Rot-Grün stets seine erste Wahl.

Wer darf in Niedersachsen nach der Wahl 2022 regieren? Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) setzt auf Rot-Grün. © Moritz Frankenberg/dpa

Bernd Althusmann schloss eine Regierungsbeteiligung unter SPD-Führung kategorisch aus. Denkbar sei die Fortsetzung einer Großen Koalition durchaus, sagte er im Interview mit kreiszeitung.de mit Blick auf die Prognosen und möglichen Ergebnisse. Jedoch nur mit ihm als Ministerpräsident. Dafür bräuchte die Union aber ein Ergebnis als stärkste Kraft. Seine zweite Lösung, eine schwarz-grüne Koalition, stößt beim potenziellen Koalitionspartner eher auf große Bedenken.

Niedersachsen-Wahl 2022: Welche Koalition ist nach Landtagswahl möglich?

Zwar gibt es diese Konstellation bereits in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Doch in Niedersachsen müsse man „feststellen, dass die CDU bislang wenig unternimmt, um sich zu modernisieren“, kritisierte Grünen-Frontfrau Hamburg. Die Tatsache, dass die CDU im Land und im Bund im Schlussspurt der Niedersachsen-Wahl 2022 heftige Attacken auf die Grünen und auf ihren Wirtschaftsminister Robert Habeck gefahren haben, machte Althusmann in der Öko-Partei nicht gerade beliebter.

Wahl in Niedersachsen 2022: Althusmann (CDU) hat es sich bei SPD und Grüne für Koalitionsverhandlung verscherzt

Insgesamt hat sich die CDU eher in eine schwierige Position für mögliche Koalitionsverhandlungen manövriert. Selbst wenn die Ergebnisse eine hauchdünne Chance bieten, die Wiederwahl von Stephan Weil als Ministerpräsident auf den letzten Metern auszubremsen – die CDU hat es sich im Wahlkampf mit SPD und Grünen ein wenig verscherzt. Denn auch Weil musste sich einiges anhören lassen von seinem Wirtschaftsminister. So stellte Althusmann den Amtsinhaber in jeder Rede als „ambitionslos“ und „amtsmüde“ hin.

Koalition in Niedersachsen: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will CDU durch Grüne in Niedersachsen ersetzen

Öffentlich nahm der Ministerpräsident die Attacken gelassen hin. Er sei fit, sagte Weil augenzwinkernd zu kreiszeitung.de. Doch intern, so hieß es in mehreren Medienberichten, habe sich der Regierungschef sehr über den Stil geärgert. So etwas vergisst man nicht. Addiert man persönliche Verletzungen zu Ergebnissen und Prognosen hinzu, dann deutet eigentlich alles auf eine Koalition hin: Künftig wird Rot-Grün in Niedersachsen regieren.