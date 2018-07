Althusmann: „Mit Vertrauen und enger Abstimmung“ zu guter Politik

Hannover - Von Ralf E. Krüger und Michael Evers. Der Asylstreit zwischen CDU und CSU bereitet nach Ansicht von Niedersachsens Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Bernd Althusmann Populisten den Weg.

Die große Herausforderung für die Politik liegt seiner Ansicht nach in einem ganz anderen Bereich, sagt er der Deutschen Presse-Agentur.

Herr Althusmann, die CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft geriet im Asylstreit an den Rand des Bruchs. Hat Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer der Union einen Bärendienst erwiesen?

Herr Seehofer hat in der Sache eine wichtige Debatte angestoßen, und in der Sache darf man streiten. Aber die Art und Weise, wie man das getan hat, war deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Im Grunde ist im Nachhinein nicht mehr genau erklärlich, warum sich daran ein so heftiger Streit zwischen den Unionsschwestern entzündet hat. In der Härte der Auseinandersetzung - mit gegenseitigen Ultimaten - war das aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Zu keinem Zeitpunkt darf die Politik den Eindruck erwecken, sie sei nicht handlungsfähig - was sich aber kurzzeitig massiv in der Bevölkerung festsetzte. Und das öffnet dann den Populisten Tür und Tor.

Ist die Asylthematik damit nun erst mal ausgereizt?

Bei meiner Sommertour gab es stets sehr viel Zustimmung bei dem Hinweis, dass die meisten Menschen in Deutschland kein Problem damit haben, vor Kriegen fliehenden Menschen Schutz zu gewähren. Dort sind wir humanitär verpflichtet, und ich glaube, dass das die meisten Menschen in Deutschland eint. Das größte Problem scheint mir dagegen das in den letzten Jahren etwas naiv beurteilte Entstehen von Parallelgesellschaften zu sein, wo sich jenseits unserer Werte Gesellschaften gebildet haben, die wir nicht integrieren konnten und die sich nicht integrieren wollten. Damit haben viele Menschen Probleme, da liegt für die Politik eine große Herausforderung. Aber damit muss man besonnen umgehen - und diese Besonnenheit habe ich in den vergangenen drei Wochen nicht ausreichend erkennen können.

Niedersachsens große Koalition agiert weitgehend geräuschlos - welche Empfehlungen können Sie da der Kanzlerin mit auf den Weg geben?

Ich habe der Kanzlerin keine Empfehlungen zu geben. Die GroKo in Niedersachsen läuft deshalb so geräuschlos und professionell, weil es ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen und eine kontinuierliche, enge Abstimmung über politische Positionen gibt. Es hat sich sehr bewährt, dass wir jeden Dienstag die großen Punkte vom Tisch räumen, wenn es sie denn gibt. Natürlich gibt es da auch mal Hakeleien...

Was waren denn da bisher die größten Hakeleien?

Da ging es um sicherheitspolitische Fragen, als Niedersachsens Innenminister Pistorius die CSU wegen der vorgeschlagenen Ankerzentren kritisierte. Das galt auch bei der Bewertung der Bootsflüchtlinge von der „Lifeline„ - auch da gab es unterschiedliche Auffassungen. Aber es gibt nahezu kein Thema, bei dem wir nicht verständigungsfähig sind. Wir sind lösungsorientiert und nicht problemverliebt und pflegen einen respektvollen Umgang miteinander, auch in Fragen unterschiedlicher politischer Positionierung. So haben wir innerhalb von sieben Monaten die ganz großen Themen aus dem Koalitionsvertrag auf den Weg gebracht.

Landtagsvizepräsident Frank Oesterhelweg (CDU) dachte im Zuge der Asyldebatte über eine CSU-Landesgründung nach. Sind Sie besorgt?

Ich habe mit Herrn Oesterhelweg unmittelbar nach seinen Äußerungen gesprochen, und er hat mir mit Überzeugung versichert, dass er ,Ein Mann der Union' ist...

Da bleibt die Frage offen: Welcher Union...?

Auf Nachfrage hatte er sich mir gegenüber differenzierter eingelassen. Er ist ein manchmal etwas kantiger Mensch, der das offene Wort liebt und klare Positionen bezieht. Ich denke, er wollte seinem Unmut Luft verschaffen. Er ist aber mit Leidenschaft seit über 40 Jahren Mitglied der Christlich-Demokratischen Union Niedersachsens - das wird er sicher auch bleiben. Mir ist nichts anderes bekannt.

Zur Person:

Bernd Althusmann (51) ist Niedersachsens CDU-Landeschef und als Wirtschaftsminister zugleich auch stellvertretender Ministerpräsident. Der aus Lüneburg stammende Reserve-Offizier war von 2008 bis 2013 niedersächsischer Kultusminister. Nach dem Wahlsieg von Rot-Grün arbeitete er vorübergehend für eine Stiftung in Afrika.

