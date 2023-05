250 Feuerwehrleute plus Löschroboter: Großbrand bringt Lagerhalle zum Einsturz

Von: Marcel Prigge

Ein Großeinsatz fordert in der Nacht die Feuerwehr: Eine Lagerhalle steht in Vollbrand. Es entsteht ein Schaden in Millionenhöhe.

Calveslage – Ein Großeinsatz in der Nacht zu Dienstag hat Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis Vechta gefordert: In Calveslage in Niedersachsen steht eine große Lagerhalle in Vollbrand. Das Feuer in Niedersachsen ist so gewaltig, dass rund 250 Einsatzkräfte sowie ein Löschroboter anrückten. Eine Bundesstraße musste gesperrt werden, die Verkehrsbeschränkungen dauerten bis zum Morgen an.

Großbrand bringt Lagerhalle zum Einsturz: 250 Feuerwehrleute im Landkreis Vechta im Einsatz

Am Dienstag, 23. Mai 2023, ist es gegen 3 Uhr auf einem Grundstück in Calveslage zu einem Großbrand gekommen. Die Feuerwehr wurde in der Nacht zunächst zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert. Jedoch bereits auf der Anfahrt ist von der Polizei mitgeteilt worden, dass es an einer Lagerhalle gewaltig brennen soll.

In Calveslage in Vechta stand in der Nacht zu Dienstag, 23. Mai 2023, eine Lagerhalle in Brand. Teile des Daches sind eingestürzt, verletzt wurde niemand. © Nord-West-Media TV

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stellt sich heraus, dass eine 30 mal 60 Meter große Halle, in der Siloteile lagern, in Vollbrand steht. Weitere Kräfte werden alarmiert, etwa 250 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis Vechta werden gerufen. Während der Löscharbeiten stürzt ein Teil des Daches ein, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rund zwei Millionen Euro Schaden: Großbrand bringt Halle zum Einsturz

Insgesamt 170 Feuerwehrleute sind bei dem Einsatz in Calveslage eingesetzt worden. © Nord-West-Media TV

Um auch an die letzten Brandherde zu gelangen, wurde ein Löschroboter eingesetzt. Für den Einsatz musste die angrenzende Bundesstraße 69 für längere Zeit gesperrt werden, wodurch es noch am Morgen zu Verkehrsbehinderungen im beginnenden Berufsverkehr kam. Wie es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der Sachschaden ist, ermittelt nun die Polizei. Der Schaden wird von den Beamten auf etwa zwei Millionen Euro geschätzt.