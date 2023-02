BMW kracht in Wohnhaus – „Das hat richtig geknallt“

Von: Sebastian Peters

Teilen

Bei dem Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. © Sebastian Peters

Tödlicher Unfall in Buxtehude. Auf dem Schuetzenhofweg kracht ein BMW in ein Wohnhaus. Ein Mensch stirbt, weitere werden schwer verletzt.

Buxtehude – Am späten Samstagabend, 18. Februar 2023, ist es mitten in Buxtehude bei Hamburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Kenan Pekbas, der den Unfall hautnah miterlebte, berichtet: „Kurz nach 23 Uhr habe ich einen Knall gehört. Wir hatten zum Zeitpunkt geschlafen. Als ich rausgesehen habe, sah ich den schlimmen Unfall. Vier Personen waren in dem Fahrzeug.“



Sei schneller informiert: die Blaulicht-News direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram.

Tödlicher Unfall in Buxtehude – Schuetzenhofweg über Stunden gesperrt

Geschockt berichtet der Bewohner des gerammten Gebäudes über den Vorfall, der am Ende, ein Menschenleben kosten und drei weiter vermutlich für immer verändert wird.

Der BMW krachte direkt in das Haus von Kenan Pekbas © Sebastian Peters

Auf dem Schuetzenhofweg verlor der 29-jährige Fahrer plötzlich die Kontrolle über sein mit insgesamt vier Personen besetzten 3er-BMW. Das Fahrzeug kollidiert zuerst mit einem Kantstein auf der rechten Fahrbahnseite und katapultiert anschließend mit hoher Geschwindigkeit in die Hauswand von Kenan Pekbas.

Unfall in Buxtehude: BMW mit vier Personen kracht gegen Wohnhaus – „Das hat richtig geknallt, als wäre es ein Gewitter“

„Das hat richtig geknallt, als wäre es ein Gewitter“, sagt der Bewohner über den Augenblick des Einschlags. Wenig später waren bereits die ehrenamtlichen Retter der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude vor Ort. Zwei der vier Insassen konnten von Ersthelfern und Rettungskräfte bereits ohne technischen Geräte aus dem Wrack befreit werden.



Täglich die spannendsten Hamburg-Nachrichten direkt ins Postfach.

Der komplette Schuetzenhofweg wurde gesperrt © Sebastian Peters

Der Beifahrer und eine weitere Person auf der Rücksitzbank mussten von den alarmierten Feuerwehrleuten aus dem demolierten BMW geschnitten werden. „Dem 24-jährige Beifahrer konnten die Ärzte im Stader Elbeklinikum nicht mehr helfen, er erlag kurze Zeit später seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Der 29-jährige Fahrer und die anderen beiden Insassen im Alter von 25 und 33 Jahren wurden schwer verletzt“, so Rainer Bohmbach, Pressesprecher der Polizei Stade.

Für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens forderten die Polizisten einen Sachverständigen an. Zusätzlich ordnete die Staatsanwaltschaft bei dem Fahrer des Fahrzeuges eine Blutprobeentnahme an. „Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu der Fahrweise des Unfallfahrzeuges vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden“, so Herr Bohmbach von der Polizei Stade.

Das Fahrzeug prallte scheinbar seitlich gegen das Gebäude. Zwei von den vier Insassen wurden eingeklemmt. © Sebastian Peters

Das gerammte Wohnhaus musste in der Samstagnacht vorsorglich evakuiert werden. „Der BMW wurde bei dem Unfall total beschädigt und auch das Wohnhaus wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen“, so der Pressesprecher der Polizei. „Wir müssen erstmal evakuiert werden. Ich habe noch keine Ahnung, wo es hingeht. Wir packen zunächst das wichtigste zusammen und gucken, wie es die Tage weitergeht“, fasst Kenan Pekbas seine aktuelle Situation gegenüber 24hamburg.de zusammen. Dabei wird die Tasche sparsam gepackt: „Hygieneartikel, was zu essen und Klamotten nehmen wir jetzt mit. Das nötigste eben“, so Pekbas.