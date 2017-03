So helfen Notfallseelsorger in Krisensituationen

Notfallseelsorger kümmern sich am 24. Juli 2011 in Duisburg bei der Gedenkfeier zur Loveparade-Katastrophe um Teilnehmer an der Veranstaltung. Tiefe traumatische Erlebnisse mit Hilfe der Notfallseelsorge meistern - darum geht es bei einem bundesweiten Treffen in Hannover.

© dpa