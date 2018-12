Bundesweit erstes Streckenradar-Messgerät misst auf B6 bei Hannover 

Pilotversuch

+ © dpa Autos fahren auf der Bundesstraße B6 in der Region Hannover vorbei an einem Streckenradar (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Die bundesweit erste Streckenradar-Messanlage soll am 19.12.2018 aktiviert werden und dann Temposünder überführen. Bei einem Streckenradar wird das Tempo von Autofahrern über einen längeren Straßenabschnitt kontrolliert. © dpa

Hannover - Die bundesweit erste Streckenradar-Messanlage wird am Mittwoch (13 Uhr) in Laatzen bei Hannover in Betrieb genommen.