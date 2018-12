Blinder Zug-Passagier mit zwei Haftbefehlen gesucht

Gestohlene Zigaretten dabei

Emden - Ein 38 Jahre alter Mann ist am Donnerstag im Bahnhof Emden verhaftet worden. Zuvor ist er trotz ausdrücklich untersagter Mitfahrt in Papenburg in eine Westfalenbahn eingestiegen, die als betriebliche „Leerfahrt“ gekennzeichnet war. Nun sitzt er in Haft.