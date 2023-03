Sturm-Serie bestimmt Wetter in Niedersachsen – Winter und Schnee feiern Comeback

Von: Andree Wächter

Teilen

Die Sonne macht mal Pause. In den kommenden Tagen bestimmt Regen, Sturm und örtliche Gewitter das Wetter in Niedersachsen und Bremen.

Update vom 24. März 2023: Der Wind und Sturm über Niedersachsen und Bremen bleibt den Norddeutschen auch am Wochenende erhalten. Der Sonnabend wird unbeständig, mit Regen, vereinzelt Gewittern und mit stürmischem Süd-Westwind. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegen die Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad.

Der Sonntag wird in Bremen und Niedersachsen bewölkt. Nach Mitteilung des DWD lässt der Sturm nach und das Thermometer klettert bis aus 11 Grad in Norddeutschland. Der Winter kommt dann am Montag zurück. Schneeregen, Schneeschauer und Graupelgewitter können Bremen und Niedersachsen erreichen. Die Temperaturen liegen im einstelligen Bereich. Der Wind ist weiterhin frisch, mit starken bis stürmischen Böen. Einige Wettermodelle sagen sogar für Ostern Schnee voraus.

Wetter in Niedersachsen: Sturm und Gewitter am Wochenende

Meldung vom 23. März 2023: Der März gibt den Einwohnern einen Vorgeschmack auf das Wetter in Niedersachsen und Bremen im April: Sonne, Regen, Hagel und Wind dominieren. Grund für diese Wetterkapriolen ist ein Sturmtief zwischen Island und Irland. Es führt mit einer südwestlichen Strömung milde und feuchte Luft nach Norddeutschland, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Den ganzen heutigen Tag über gibt es Böen, die beim Wetter in Niedersachsen und Bremen über den Norden hinwegfegen. In Ostfriesland werden sogar Gewitter erwartet.

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Sturm-Serie und Unwetter begleitet Norddeutschland über den Tag

Dieses Unwetter mit Regen und Sturm wird die Norddeutschen den ganzen heutigen Tag begleiten. Erst am Nachmittag kann es laut DWD beim Wetter in Niedsersachsen und Bremen vereinzelt Auflockerungen geben. Am Nachmittag liegen die Temperaturen um 12 Grad an der Nordsee und bis 16 Grad im Binnenland. Am Abend und in der Nacht präsentiert sich das Wetter in Niedersachsen und Bremen wieder mit mehr Wolken und neuer Regen. Kurzum: Das Wetter in Niedersachsen bleibt unberechenbar.

Der stürmische Westwind bleibt beim Wetter Niedersachsen und Bremen auch am Freitag ein stetiger Begleiter. Im Laufe des Tages verschwindet der Regen und es gibt aufgelockerte Abschnitte. Die Temperaturen können im Harz bis zu 17 Grad erreichen, an der Nordseeküste um die 11 Grad. Dieses Schmuddelwetter ist schon ein Vorgeschmack auf Ostern 2023.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Wind- und Sturmböen in Niedersachsen und Bremen. (Symbolfoto) © Hanno Bode/Imago

Am Sonnabend kommen mit dem Wetter in Niedersachsen und Bremen Gewitter auf die Bewohnerinen und Bewohner zu – gepaart mit Windböen und vereinzelt Sturm. Die Höchsttemperaturen beim Wetter in Niedersachsen und Brremen bewegen sich zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht auf Sonntag wird es in Teilen Niedersachsens kalt. Im Harz liegen Temperaturen kurz über dem Gefrierpunkt. Im restlichen Niedersachsen um die 6 Grad.