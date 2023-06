Land unter bei Chaos-Unwetter in Niedersachsen – fast 1000 Notrufe in Bremen

Von: Steffen Maas

Teilen

Das starke Unwetter hat auch in Niedersachsen und Bremen für Sachschäden und Ärger gesorgt. Straßen und Keller liefen voll. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Landkreise/Bremen – Überflutete Straßen, abgesoffene Unterführungen, vollgelaufene Keller: Das deutschlandweite Unwetter mit Gewitter und Starkregen hat auch in Niedersachsen und Bremen für massive Notsituationen gesorgt. Die Feuerwehren in der Hansestadt und den Landkreisen sind seit Donnerstagabend, 22. Juni, und noch bis zu den Mittagsstunden des Freitages im Dauereinsatz. Trotzdem mussten auch viele Anwohner selbst tätig werden: Sie sind sauer und fühlen sich alleingelassen.

Unwetter in Niedersachsen und Bremen sorgt für Überflutungen – und reichlich Ärger

Symbolisch ist das in Delmenhorst zu sehen: Der Schollendamm im Osten der Stadt steht am Donnerstagabend auf 150 Metern Länge komplett unter Wasser. Vorbeirasende Autos, dessen Fahrerinnen und Fahrer wahrscheinlich nur schnell nach Hause wollen, verursachen im Sekundentakt kleine Flutwellen, die das Wasser an die angrenzenden Häuser schwappen lässt. Keller und Garagen laufen schnell voll.

Mit improvisiertem Hochwasserschutz versuchten sich Anwohner des Schollendamms in Delmenhorst zu behelfen. © Nord-West-Media-TV

Die verzweifelten Anwohner versuchen sich irgendwie zu schützen: Mit Folie waren Garagentore abgeklebt, behelfsmäßige Schutzwände sollen Kellerzugänge versperren. Anwohner Marcel Ehlert ist sauer: „Wir saufen hier jedes Jahr aufs Neue ab.“ Jedes Jahr sei am Schollendamm Hochwasser, da die Feuerwehren erst ab 20 Zentimeter Wassertiefe ausrückten, sei man auf sich alleine gestellt. Er sieht auch die Stadt in der Verpflichtung: Die Kanalisation müsse dringend erneuert werden, es sei „ein Unding“, dass trotz Bitten der Anwohner noch nichts passiert sei. Und bis das der Fall ist, heißt es für Ehlert schulterzuckend:

Mit Tauchpumpen und Nachbarschaftshilfe geht es.

„Jedes Jahr haben wir Angst“: Vollgelaufene Keller sorgen auch in Bremen für Déjà-vu

Ähnliche Szenen sind in der Nacht auf Freitag, 23. Juni, in ganz Niedersachsen zu sehen. Im Landkreis Oldenburg versinkt eine ganze Ampelanlage im Wasser. Und auch in Bremen gibt es ein Déjà-vu: Ali Kaya steht vor seinem Keller, der schon durch den Starkregen am Dienstag vollgelaufen war. „Jedes Jahr haben wir Angst, jedes Jahr dasselbe“, resigniert er. Wenn die Wassermengen überschaubar sind, werde er alleine tätig, wie am Dienstag. Am Donnerstagabend blickt er auf einen halben Meter Wassertiefe in seinem Keller, auch die Heizung ist betroffen. „Dieses Mal muss die Feuerwehr kommen.“

In Bremen kämpften die Einsatzkräfte der Feuerwehren in der Nacht ununterbrochen gegen den Starkregen. © Nord-West-Media-TV

Dass die nichts lieber tun würde, als allen sofort zu helfen, ist klar. Doch eine Mitteilung der Feuerwehr Bremen zeigt, wie dünn gestreckt die Helfer in solchen Chaos-Nächten sind. Nach einem ruhigen Start in den Abend sei das Einsatzaufkommen gegen Mitternacht „schlagartig“ angestiegen. Brandmeldungen, heruntergestürzte Äste und Wasser – viel Wasser. Am Osterfeuerberger Ring musste eine ganze Unterführung leergepumpt werden.

Warteschleife beim Bremer Notruf: Fast 1000 Anrufe in der Nacht – Einsätze bis in die Mittagsstunden

Trotz voller Besetzung der Notrufzentrale kam es zwischendurch zu Wartezeiten bei der Notrufannahme. Allein von 23:45 Uhr bis 5:30 Uhr wählten die Bremer insgesamt 800 Mal die „112“. In dieser Zeit rückten die Einsatzkräfte der 19 freiwilligen Feuerwehren, allen Feuer- und Rettungswachen der Stadt und des unterstützenden Technischen Hilfswerkes (THW) zu rund 200 Einsätzen aus.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Und das ist nur die Zwischenbilanz – denn die Einsätze werden bis in die Mittagsstunden weitergehen. 124 Einsätze standen in den Morgenstunden noch auf der To-Do-Liste der Bremer Feuerwehren. Immerhin: Nach ersten Erkenntnissen sind in der Nacht ausnahmslos Sachschäden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.