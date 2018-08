Zoll beschlagnahmt 1.475 Dopingmittel mit zum Teil 3.800-facher Überdosierung

Paket war in Geschenkpapier eingewickelt

+ Hauptzollamt Braunschweig

Braunschweig - 1.475 Dopingmittel hat der Braunschweiger Zoll am Dienstag an der Autobahn 2 nahe Helmstedt beschlagnahmt. Das testosterongeladene Paket, welches in Geschenkpapier eingewickelt war, befand sich in einem Kleintransporter.